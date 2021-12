Guida alle squadre dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League

La prima fase a gironi in assoluto di UEFA Women's Champions League si è completata con, tra le otto squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, tre/quattro ex vincitrici, due ex finaliste e un'esordiente.

In vista del sorteggio che delineerà il cammino fino alla finale e che sarà trasmesso in diretta streaming alle 13:CET di lunedì, vi illustriamo le contendenti.

Le squadre qualificate ai quarti Prime dei gironi: Barcelona (ESP, detentori), Lyon (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Wolfsburg (GER)



Seconde dei gironi: Arsenal (ENG), Bayern München (GER), Juventus (ITA), Real Madrid (ESP)

Prime dei gironi

Highlights: Arsenal - Barcellona 0-4

Ranking UEFA (al termine del 2020/21): 2°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di spagna

Fase a gironi: prima Gruppo C (V6 P0 S0 GF24 GS1)

Miglior marcatrice fase a gironi: Alexia Putellas 5

Scorsa stagione: campione

Palmares a livello nazionale: 6 campionati, 8 coppe

Miglior piazzamento in Europa: campione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: V4 S3

Allenatore: Jonatan Giráldez

Giocatrice chiave: Alexia Putellas

Lo sapevi?

Prima finalista della Spagna nel 2019 e vincitore due anni dopo.

Highlights: Lyon - Bayern 2-1 

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 1°

Come si è qualificato: secondo posto, Francia; V4-2tot. contro Levante

Fase a gironi: primo Gruppo D (V5 P0 S1 GF19 GS2)

Miglior marcatrice fase a gironi: Ada Hegerberg, Catarina Macario 3

Scorsa stagione: quarti di finale

Palmares a livello nazionale: 14 campionati, 9 coppe

Miglior piazzamento in Europa: campione (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, record)

Bilancio quarti di finale: V11 S1

Allenatrice: Sonia Bompastor

Giocatrice chiave: Christiane Endler

Lo sapevi?

Detiene i record della competizione per titoli vinti, finali, semifinali, partite giocate, gol segnati e striscia di imbattibilità più lunga, e in questa stagione Melvine Malard del Lione ha segnato lo storico primo gol della fase a gironi.

Highlights: Paris - Real Madrid 4-0

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 4°

Come si è qualificato: campione di Francia

Fase a gironi: prima Gruppo B (V6 P0 S0 GF25 GS0)

Miglior marcatrice fase a gironi: Jordyn Huitema 6

Scorsa stagione: semifinale

Palmares a livello nazionale: 1 campionato, 2 coppe

Miglior piazzamento in Europa: vice campione (2014/15, 2016/17)

Bilancio quarti di finale: V5 S1

Allenatore: Didier Ollé-Nicolle

Giocatrice chiave: Marie-Antoinette Katoto

Lo sapevi?

La squadra del Paris contiene quattro medaglie d'oro olimpiche: Huitema, Stephanie Labbé, Ashley Lawrence (Canada 2021) e Sara Däbritz (Germania 2016).

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 3°

Come si è qualificato: secondo posto, Germania; V6-3tot. contro Bordeaux

Fase a gironi: primo Gruppo A (V3 P2 S1 GF17 GS7)

Miglior marcatrice fase a gironi: Tabea Wassmuth 8

Scorsa stagione: quarti di finale

Palmares a livello nazionale: 6 campionati, 8 coppe

Miglior piazzamento in Europa: campione (2012/13, 2013/14)

Bilancio quarti di finale: V6 S3

Allenatore: Tommy Stroot

Giocatrice chiave: Tabea Wassmuth

Lo sapevi?

Primo club a raggiungere i quarti di finale per dieci stagioni consecutive.

Seconde dei gironi

Highlights: Arsenal 4-0 Hoffenheim

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 22

Come si è qualificato: Terzo posto, Inghilterra; V4-0 vs Okzhetpes, V3-1 vs PSV Eindhoven, V7-0tot. contro Slavia Praha

Fase a gironi: Secondi gruppo C (V3 P0 S3 F14 S13)

Migliori marcatrici della fase a gironi: Caitlin Foord, Vivianne Miedema 2

Scorsa stagione: Non in competizione

Palmares a livello nazionale: 15 campionati, 14 coppe

Miglior piazzamento in Europa: Vincitori (2006/07)

Bilancio quarti di finale: V6 S7

Allenatore: Jonas Eidevall

Giocatrice chiave: Vivianne Miedema

Highlights: Bayern 1-0 Lyon

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 5

Come si è qualificato: Campioni di Germania

Fase a gironi: Secondi gruppo D (V4 P1 S1 F15 S3)

Miglior marcatrice fase a gironi: Jovana Damnjanović, Lea Schüller 3

Palmares a livello nazionale: 4 campionati, 1 coppa

Miglior piazzamento in Europa: Semifinali

Bilancio quarti di finale: V2 S2

Allenatore: Jens Scheuer

Giocatrice chiave: Saki Kumagai

Highlights: Wolfsburg 0-2 Juventus

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 33

Come si è qualificato: Campione d'Italia; V12-0 vs Kamenica Sasa, V4-1 vs St. Pölten, V3-0tot. contro Vllaznia

Fase a gironi: Secondi Grupp A (V3 P2 S1 F12 S4)

Miglior marcatrice fase a gironi: Cristiana Girelli 4

Scorsa stagione: Sedicesimi

Palmares a livello nazionale: 4 scudetti, 1 coppa

Miglior piazzamento in Europa: Sedicesimi

Bilancio quarti di finale: N/A

Allenatore: Joe Montemurro

Giocatrice chiave: Cristiana Girelli

Highlights: Breidablik 0-3 Real Madrid

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): N/A

Come si è qualificato: secondi, spagna; V2-1tot. contro Manchester City

Fase a gironi: Secondi gruppo B (V4 P0 S2 F12 S6)

Miglior marcatrice fase a gironi: Caroline Møller 3

Scorsa stagione: Non in competizione

Palmares a livello nazionale: Miglior piazzamento - secondo

Miglior piazzamento in Europa: Debutto

Bilancio quarti di finale: N/A

Allenatore: Alberto Toril

Giocatrice chiave: Kosovare Asllani



I vincitori della Coppa si riferiscono solo alla coppa nazionale principale della federazione in ciascun paese. Il record dei quarti di finale conta i pareggi complessivi piuttosto che le singole gambe.