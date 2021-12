Quarti di finale Women's Champions League: sfida per sfida

Il sorteggio dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League ha definito il cammino verso la finale di Torino.

Ecco una breve guida alle doppie sfide di marzo.

Quarti di finale 22 e 30 marzo

Bayern München - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Barcelona 

23 e 31 marzo

Juventus - Lyon

Arsenal - Wolfsburg

 Semifinali (23/24 aprile e 30 aprile/1 maggio) 1: Real Madrid/Barcelona - Arsenal/Wolfsburg

2: Juventus /Lyon - Bayern München/Paris Saint-Germain Finale (Juventus Stadium, Torino) Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2

Andata: 18:45 CET, martedì 22 marzo

Ritorno: 21:00 CET, mercoledì 30 marzo

Entrambe nella passata stagione sono uscite in semifinale; il Bayern contro il Chelsea e il Paris col Barcelona.

Bayern: tutti i gol della fase a gironi

Bilancio quarti di finale

Bayern: Q2 E2

Paris: Q5 E1

Fase a gironi

Bayern: secondo Gruppo D (V4 P1 S1 GF15 GS3)

Paris: primo Gruppo B (V6 P0 S0 GF25 GS0)

Precedenti in comperizioni UEFA

Quarti di finale 2016/17

Andata: Bayern-Paris 1-0

Ritorno: Paris-Bayern 4-0 (tot.: 4-1)

Precedenti contro i possibili avversari della semifinale

Bayern



Semifinale:

Juventus N/A

Lyon G3 V1 P0 S2 GF3 GS4

Finale:

Arsenal N/A

Barcelona G2 V0 P0 S2 GF0 GS2

Real Madrid N/A

Wolfsburg N/A



Paris: tutti i gol della fase a gironi

Paris



Semifinale:

Juventus N/A

Lyon G8 V2 P2 S4 GF4 GS12



Finale:

Arsenal G1 V1 P0 S0 GF2 GS1

Barcelona G6 V3 P2 S1 GF8 GS4

Real Madrid G2 V2 P0 S0 GF6 GS0

Wolfsburg G2 V1 P0 S1 GF3 GS2

Andata: 21:00 CET, martedì 22 marzo

Ritorno: 18:45 CET, mercoledì 30 marzo

Questa è la seconda sfida tra due spagnole nella storia della competizione nonché la seconda che vede il Barcellona affrontare un club di Madrid nei quarti di finale: ad agosto 2020, infatti, ha battuto l'Atlético 1-0 nella sfida in gara unica a Bilbao.

Tutti i gol del Real Madrid nella fase a gironi

Bilancio quarti di finale

Real Madrid: prima stagione in Europa

Barcelona: V4 S3

Fase a gironi

Real Madrid: secondo Gruppo B (V4 P0 S2 GF12 GS6)

Barcelona: primo Gruppo C (V6 P0 S0 GF24 GS1)

Precedenti (campionato spagnolo)

12 dicembre 2021: Real Madrid-Barcelona 1-3

31 gennaio 2021: Barcelona-Real Madrid 4-1

4 ottobre 2020: Real Madrid - Barcelona 0-4 

Tutti i gol del Barcelona nella fase a gironi

Precedenti contro i possibili avversari della semifinale:

Real Madrid

Semifinale:

Arsenal N/A

Wolfsburg N/A

Finale:

Bayern N/A

Paris G2 V0 P0 S2 GF0 GS6

Juventus N/A

Lyon N/A

Barcelona

Semifinale:

Arsenal G4 V2 P0 S2 GF8 GS8

Bayern G2 V2 P0 S0 GF2 GS0



Finale:

Juventus G2 V2 P0 S0 GF4 GS1

Lyon G3 V0 P0 S3 GF2 GS7

Paris G6 V1 P2 S3 GF4 GS8

Wolfsburg G3 V0 P0 S3 GF0 GS6

Andata: 18:45 CET, mercoledì 23 marzo

Ritorno: 21:00 CET, giovedì 31 marzo

La Juventus è andata due volte in vantaggio contro il Lyon nell'andata dei sedicesimi della passata stagione prima di perdere 3-2 con un gol segnato dalle francesi nelle battute finali.

Tutti i gol della Juventus nella fase a gironi

Bilancio quarti di finale

Juventus: prima volta ai quarti

Lyon: V11 S1

Fase a gironi Juventus: seconda Gruppo A (V3 P2 S1 GF12 GS4)

Lyon: prima Gruppo D (V5 P0 S1 GF19 GS2)

Precedenti in competizioni UEFA:

Sedicesimi di finale 2020/21

Andata: Juventus-Lyon 2-3

Ritorno: Lyon-Juventus 3-0 (tot.: 6-2)

Tutti i gol del Lyon nella fase a gironi

Precedenti contro i possibili avversari della semifinale:

Juventus



Semifinale:

Bayern N/A

Paris N/A



Finale:

Arsenal N/A

Barcelona G2 V0 P0 S2 GF1 GS4

Real Madrid N/A

Wolfsburg G2 V1 P1 S0 GF4 GS2

Lyon



Semifinale:

Bayern G3 V2 P0 S1 GF4 GS3

Paris G8 V4 P2 S2 GF12 GS4



Finale:

Arsenal G5 V4 P1 S0 GF11 GS4

Barcelona G3 V3 P0 S0 GF7 GS2

Real Madrid N/A

Wolfsburg G8 V5 P1 S2 GF16 GS11

Andata: 21:00 CET, mercoledì 23 marzo

Ritorno: 18:45 CET, giovedì 31 marzo

Entrambi hanno stabilito un nuovo record di presenze ai quarti di finale: l'Arsenal è alla 14esima partecipazione complessiva, mentre il Wolfsburg è alla decima consecutiva (dopo essersi qualificato ai danni di un altro club londinese, il Chelsea, nell'ultima giornata della fase a gironi).

Tutti i gol dell'Arsenal nella fase a gironi

Bilancio quarti di finale

Arsenal: V6 S7

Wolfsburg: V6 S3

Fase a gironi

Arsenal: secondo Gruppo C (V3 P0 S3 GF14 GS13)

Wolfsburg: primo Gruppo A (V3 P2 S1 GF17 GS7)

Precedenti in competizioni UEFA:

Semifinale 2012/13

Andata: Wolfsburg-Arsenal 2-1

Ritorno: Arsenal-Wolfsburg 0-2 (tot.: 1-4)

Tutti i gol del Wolfsburg nella fase a gironi

Precedenti contro i possibili avversari della semifinale:

Arsenal



Semifinale:

Barcelona G4 V2 P0 S2 GF8 GS8

Real Madrid N/A

Finale:

Bayern N/A

Juventus N/A

Lyon G5 V0 P1 S4 GF4 GSA11

Paris G1 V0 P0 S0 GF1 GS2

Roord del Wolfsburg si prepara ad affrontare l'ex Arsenal

Wolfsburg

Semifinale

Barcelona G3 V3 P0 S0 GF6 GS0

Real Madrid N/A

Finale:

Bayern N/A

Juventus G2 V0 P1 S1 GF2 GS4

Lyon G8 V2 P1 S5 GF11 GS16

Paris G2 V1 P0 S1 GF2 GS3



Le statistiche si applicano solo alle competizioni UEFA per club femminili. I risultati dopo i tempi supplementari contano come vittorie/sconfitte, tutte le partite che sono andate ai rigori contano come pareggi.