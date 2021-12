Sorteggio Nations League: i gironi dell'edizione 2022/23

Il sorteggio della fase a leghe della terza edizione di UEFA Nations League si è svolto giovedì a Nyon, in Svizzera, presso la sede della UEFA.

L'edizione 2022/23 della competizione vedrà le finaliste di UEFA EURO 2020, Italia e Inghilterra, nuovamente avversarie ma questa volta nel Gruppo A3 di UEFA Nations League insieme a Germania e Ungheria. Il torneo prevede tre leghe da 16 squadre e una quarta da sette.

Gruppo A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

Come funziona la fase finale?

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A vanno alla fase finale; in linea di principio, una squadra di queste verrà scelta come nazione ospitante. Le semifinali si giocheranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il primo e terzo posto si disputeranno il 18 giugno.