Statistiche Europa League: le stelle della fase a gironi

UEFA.com propone una serie di statistiche per mettere in risalto l'elevato tasso tecnico della UEFA Europa League.

In questo articolo presentato tra Swissquote, passiamo in rassegna i dati della fase a gironi per scoprire i giocatori più efficaci nelle varie fasi di gioco.

Passaggi completati

Highlights: Marseille - Lokomotiv Moskva 1-0

522: William Saliba (Marseille)

392: Francesco Acerbi (Lazio)

387: Luan Peres (Marseille)

368: Olivier Boscagli (PSV)

356: Çağlar Söyüncü (Leicester)

Cross

Highlights: Frankfurt - Olympiacos 3-1

22: Filip Kostić (Frankfurt)

22: Adnan Januzaj (Real Sociedad)

18: Borna Barišić (Rangers)

17: James Tavernier (Rangers)

17: Aaron Cresswell (West Ham)

Palloni recuperati

Highlights: Sparta Praha - Brøndby 2-0

54: Andreas Maxsø (Brøndby)

46: David Pavelka (Sparta Praha)

44: Olivier Boscagli (PSV)

42: Dinis Almeida (Antwerp)

41: Francesco Acerbi (Lazio)

Respinte

Highlights: Real Sociedad - Sturm 1-1

39: David Affengruber (Sturm)

36: Igor Plastun (Ludogorets)

32: Samuel Gigot (Spartak Moskva)

31: Mateusz Wieteska (Legia)

30: Andreas Maxsø (Brøndby)

30: Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva)

Parate

Highlights: Celtic - Ferencváros 2-0

24: Dénes Dibusz (Ferencváros)

23: Joe Hart (Celtic)

20: Lukas Hradecky (Leverkusen)

20: Mads Hermansen (Brøndby)

20: Cezary Miszta (Legia)

20: Maarten Vandevoordt (Genk)