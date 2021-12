Statistiche Europa Conference League: le stelle della fase a gironi

UEFA.com propone una serie di statistiche per mettere in evidenza la competitività della UEFA Europa Conference League, l'ultima competizione europea per club.

In questo articolo presentato tra Swissquote, passiamo in rassegna i dati della fase a gironi per scoprire i giocatori più efficaci nelle varie fasi di gioco.

Passaggi completati

Highlights: AZ Alkmaar - CFR Cluj 2-0

494: Bruno Martins Indi (AZ)

441: Jordy Clasie (AZ)

396: Luis Hernandez (Maccabi Tel-Aviv)

392: Marius Lode (Bodø/Glimt)

369: Kevin Medina (Qarabağ)

Cross

Highlights: Mura - Vitesse 0-2

31: Maximilian Wittek (Vitesse)

23: Jan Krob (Jablonec)

19: Pep Biel (Copenhagen)

18: Graham Carey (CSKA-Sofia)

16: Christopher Trimmel (Union Berlin)

Palloni recuperati

Highlights: Jablonec - CFR Cluj 1-0

61: Jaroslav Zelený (Jablonec)

51: Maksim Medvedev (Qarabağ)

47: Michael Ngadeu-Ngadju (Union Berlin)

45: Andrei Burcă (CFR Cluj)

Respinte

Highlights: Randers - CFR Cluj 2-1

41: Simon Piesinger (Randers)

37: Märten Kuusk (Flora)

37: Miro Tenho (HJK)

35: Ádám Lang (Omonoia)

34: Rade Dugalić (Kairat)

Parate

Highlights: Flora 1-0 Partizan

26: Matvei Ignonen (Flora)

24: Dmytro Matsapura (Zorya)

22: Matko Obradović (Mura)

22: Patrik Carlgren (Randers)

21: Heinz Lindner (Basel)

21: Aleksandar Popović (Partizan)