Anteprima Women's Champions League: Juventus - Servette

La Juventus cerca la vittoria che la porterebbe ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League per la prima volta. Per riuscirci dovrà battere il Servette, ancora a zero punti nel Gruppo A.

• Le bianconere passano il turno con una vittoria, oppure se pareggiano e il Wolfsburg non batte il Chelsea, o in qualsiasi caso sei il Wolfsburg perde.

• Se vincono sia Wolfsburg che Juventus, la classifica finale delle prime tre squadre dipenderà dall'esito di Wolfsburg-Chelsea.

• Entrambi i successi della Juve nel Gruppo A sono arrivati in trasferta. Il più ampio è stato il 3-0 in casa del Servette alla prima giornata con gol di Arianna Caruso (36'), Lina Hurtig (65') e Valentina Cernoia (71'). Al 27', Andrea Stašková si è fatta parare un rigore da Inês Pereira.

• Il Servette è una delle due squadre che hanno perso cinque partite su cinque insieme all'HB Køge (Gruppo C). Finora non ha ancora segnato, come il Breidablik nel Gruppo B.

Osservate speciali: Juventus

Barbara Bonansea

• L'attaccante, 30 anni, ha segnato il secondo gol nel 5-2 di domenica contro l'AC Milan.

• È stata votata Player of the Match nella vittoria per 2-0 in casa del Wolfsburg alla quarta giornata, quando ha servito anche un assist nei minuti di recupero per Andrea Stašková.

• Bonansea ha segnato il suo quarto gol di questa edizione di UEFA Women's Champions League (qualificazioni incluse) contro il Chelsea alla seconda giornata.

• Bonansea ha chiuso il 2018/19 come capocannoniere delle bianconere con 16 gol in tutte le competizioni insieme a Eni Aluko, vincendo campionato e coppa.

Cristiana Girelli

• L'attaccante ha collezionato la 50ª presenza nelle competizioni UEFA per club nella gara vinta contro il Wolfsburg alla quarta giornata.

• Girelli è l'unica giocatrice della Juventus che ha segnato più di un gol nella fase a gironi, grazie alla doppietta nel 2-2 contro il Wolfsburg alla terza giornata.

• È la miglior marcatrice della Juventus in serie A con cinque gol, di cui due nel 2-0 contro il Sassuolo del 4 dicembre.

• Girelli è stata la prima giocatrice della Juventus a raggiungere i 50 gol fra tutte le competizioni e ha segnato quattro reti in altrettante partite di qualificazione.

Lina Hurtig

• Il più recente dei nove gol messi a segno da Hurtig nelle competizioni UEFA per club è stato quello nel 3-0 contro il Servette a Ginevra.

• L'attaccante è passata alla Juventus nell'agosto 2020 dopo tre anni con le svedesi del Linköpings, col quale ha vinto il titolo della Damallsvenskan nel 2017.

• Col Linköpings inoltre ha raggiunto i quarti di questa competizione nel 2017/18, segnando quattro gol fino ai quarti di finale.

• Con la nazionale svedese è andata in gol in entrambe le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, raggiungendo anche le 50 presenze nel 3-0 contro la Slovacchia del 30 novembre.

Osservate speciali: Servette

Jade Boho

• Boho, 35 anni, è l'unica giocatrice di movimento del Servette ad aver disputato tutte e nove le partite di UEFA Women's Champions League di questa edizione (qualificazioni incluse).

• La nazionale della Guinea Equatoriale è anche l'unica giocatrice del Servette che ha segnato più di un gol in questa edizione (tre in quattro presenze).

• L'attaccante ha effettuato cinque tiri a rete nella fase a gironi ed è la giocatrice del Servette che ha tirato di più insieme a Léonie Fleury.

Natalia Padilla Bidas

• L'attaccante ha colpito un palo di testa 3' dopo il suo ingresso al 63' alla prima giornata contro la Juventus.

• Ha rinnovato il contratto fino al 2023 il 5 novembre, alla vigilia del suo 19º compleanno.

• L'attaccante è approdata al Servette a gennaio 2021 dal Málaga.

Inês Pereira

• Il portiere, 22 anni, è una delle tre giocatrici che hanno parato un rigore nella fase a gironi, neutralizzando Andrea Stašková nella sconfitta per 3-0 contro la Juventus alla prima giornata.

• Pereira ha effettuato 31 parate nella fase a gironi. Solo Kaylan Marckese dell'HB Køge ne ha effettuate di più (34).

• Il portiere ha giocato per intero tutte le partite di UEFA Women's Champions League del Servette (qualificazioni incluse) e non ha subito gol nelle prime due.

Statistiche

• La Juventus ha perso solo una partita su nove in questa edizione della UEFA Women's Champions League (V6 P2), chiudendone sei con la porta inviolata.



• Le bianconere hanno perso solo una delle ultime 29 partite ufficiali.

• Il Servette ha subito più di un gol solo in una delle ultime otto gare esterne fra tutte le competizioni.

• La Juventus ha segnato cinque gol nelle ultime due gare casalinghe fra tutte le competizioni.



• Il Servette ha vinto sei delle ultime otto gare esterne fra tutte le competizioni (S2).