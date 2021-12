Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League: Inter - Liverpool, Villarreal - Juventus

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/22 è stato ripetuto lunedì presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera). La sfida di maggior spessore sarà quella tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. Per quanto riguarda le italiane, l'Inter affronterà il Liverpool e la Juventus il Villarreal.

Conosciamo le squadre degli ottavi di Champions League

Il tabellone degli ottavi

15 febbraio e 9 marzo

Sporting CP (POR) - Manchester City (ENG)

Paris Saint-Germain (FRA) - Real Madrid (ESP)

16 febbraio e 8 marzo

Salzburg (AUT) - Bayern (GER)

Inter (ITA) - Liverpool (ENG)

22 febbraio e 16 marzo

Chelsea (ENG) - LOSC Lille (FRA)

Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)

23 febbraio e 15 marzo

Benfica (POR) - Ajax (NED)

Atlético (ESP) - Manchester United (ENG)

Tutti orari d'inizio 21:00 CET

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali si terrà venerdì 18 marzo.

Calendario UEFA Champions League 2021/22

Ottavi di finale, andata (15/16, 22/23 febbraio)

Ottavi di finale, ritorno (8/9, 15/16 marzo)

Sorteggio quarti di finale e semifinali (18 marzo)

Quarti di finale, andata (5/6 aprile)

Quarti di finale, ritorno (12/13 aprile)

Semifinali, andata (26/27 aprile)

Semifinali, ritorno (3/4 maggio)

Finale (28 maggio)

Procedura di sorteggio

Le squadre erano suddivise tra vincitrici dei gironi (teste di serie) e seconde classificate nei gironi (non teste di serie). Nessuna squadra poteva affrontarne una già incontrata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione.

Le teste di serie giocano la partita di andata in trasferta e il ritorno in casa.

Il pallone della Champions League negli anni

Altre informazioni

Abolita la regola dei gol in trasferta

La regola dei gol in trasferta è stata abolita. Se il risultato complessivo è di parità dopo 180 minuti, si procede ai tempi supplementari. In caso di ulteriore parità dopo i 30 minuti supplementari, si procede ai calci di rigore.

Variazioni alle rose

Ogni squadra può registrare al massimo tre nuovi giocatori entro la mezzanotte (CET) del 2 febbraio 2022. I calciatori possono aver disputato la UEFA Champions League o la UEFA Europa League con un'altra squadra, ma sono previste limitazioni riguardo il numero di giocatori in "Lista A". Per maggiori informazioni, leggere l'Articolo 46 del regolamento.