Spareggi UEFA Youth League: AZ, Siviglia e Žilina qualificate, Inter eliminata

Gli olandesi dell'AZ Alkmaar centrano una vittoria insperata agli spareggi di UEFA Youth League e prenotano un posto agli ottavi. Il Villarreal è in vantaggio per 3-1 a 14 minuti dalla fine ma viene raggiunto sul 3-3. Poiché i supplementari non sono previsti, si va ai rigori e l'AZ si impone 4-3.

Il Siviglia segue l'AZ con un 1-0 sui Rangers, ma è costretto a finire l'incontro in 10 uomini. Lo Žilina batte l'Inter 2-1 e diventa la prima squadra slovacca qualificata agli ottavi.

Qualificate agli ottavi Vincitrici dei gironi: Benfica, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid (campione in carica), Salzburg, Sporting CP Vincitrici degli spareggi: AZ Alkmaar, Sevilla, Žilina, cinque squadre da conf. Il sorteggio della fase a eliminazione diretta si svolge il 14 febbraio alle 12:00 CET

Gli spareggi di UEFA Youth League proseguono martedì e mercoledì. Le vincitrici raggiungeranno le prime classificate nei gironi del percorso UEFA Champions League agli ottavi di finale.

Agli spareggi, le vincitrici delle otto partite del secondo turno del percorso Campioni nazionali giocano in casa contro le seconde classificate nei gironi del percorso UEFA Champions League.

Highlights: LOSC - Sevilla 0-3

Martedì 8 febbraio

AZ Alkmaar - Villarreal 3-3 (AZ vince 4-3 dcr)

Rangers - Sevilla 0-1

Žilina - Inter 3-1

Empoli - Borussia Dortmund



Mercoledì 9 febbraio

Midtjylland - Club Brugge

Genk - Chelsea

Hajduk Split - Atlético

Deportivo La Coruña - Dynamo Kyiv

Statistiche

• Il Midtjylland partecipa a questo turno per la quinta volta in sei stagioni dall'introduzione dell'attuale formato, passando sempre dal percorso Campioni nazionali. Nelle quattro precedenti partecipazioni è sempre andato ai rigori e ha vinto tre volte.

• Anche l'Atlético partecipa a questa fase per la quinta volta, e ha sempre superato la fase a gironi in tutte e otto le edizioni. Il club spagnolo ha vinto tre spareggi, perdendo solo col Midtjylland ai rigori nel 2014/15 dopo un 4-4.

• AZ, Deportivo, Empoli e Hajduk si sono qualificate all'esordio nel torneo mentre Genk, Villarreal e Žilina erano agli spareggi per la prima volta.

Highlights fase a gironi: Leipzig - Club Brugge 1-4

• Anche il Club Brugge punta a qualificarsi agli ottavi per la prima volta.

• I due volte campioni del Chelsea hanno raggiunto la finale del 2019 passando dagli spareggi (essendo entrati dal percorso Campioni nazionali).

Date fase a eliminazione diretta

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 1/2 marzo

Quarti di finale: 15/16 marzo

Semifinali: 22 aprile, Nyon

Finale: 25 aprile, Nyon