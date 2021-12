Riepilogo Europa League: Spartak e Galatasaray prime, Napoli e Lazio agli spareggi

Galatasaray, Spartak Moskva e Crvena zvezda raggiungono gli ottavi di UEFA Europa League grazie al primo posto nel girone, mentre Real Sociedad, Napoli, Lazio, Braga e Dinamo Zagreb arrivano seconde e vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Chi si è qualificato? Qualificate agli ottavi di finale:

Crvena zvezda (SRB)

Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG) Qualificate agli spareggi per la fase a eliminazione diretta:

Betis (ESP)

Braga (POR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Lazio (ITA)

Napoli (ITA)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Real Sociedad (ESP) Trasferite dalla UEFA Champions League agli spareggi per la fase a eliminazione diretta:

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Dortmund (GER)

Leipzig (GER)

Porto (POR)

Salzburg (AUT)

Sevilla (ESP)

Zenit (RUS)

Highlights: Napoli - Leicester 3-2

Il Napoli tiene a bada un Leicester spiritato e si conferma secondo nel Gruppo C, mandando le Foxes in UEFA Europa Conference League. Adam Ounas ed Elif Elmas firmano due gol per i partenopei nei primi 24 minuti, ma il Leicester pareggia prima dell'intervallo con Jonny Evans e Kiernan Dewsbury-Hall. Il terzo e decisivo gol di Elmas arriva all'8' della ripresa.

Highlights: Real Sociedad - PSV 3-0

Mikel Oyarzabal segna una doppietta e permette alla Real Sociedad di scavalcare il PSV al secondo posto nel Gruppo B. Dopo una traversa di Bruma per gli ospiti a inizio gara, il primo gol arriva sull'altro fronte grazie a un rigore trasformato da Oyarzabal per fallo di mano di Phillipp Mwene su tiro di Adnan Januzaj. Poco dopo il quarto d'ora della ripresa, Oyarzabal raddoppia, mentre il PSV si vede espellere Ibrahim Sangaré a 15' dalla fine. Nel finale, Alexander Sørloth segna il terzo gol.

Highlights: Lyon - Rangers 1-1

I Rangers impediscono al Lione di chiudere il Gruppo A a punteggio pieno. Dopo il gol del vantaggio ospite con Scott Wright, i padroni di casa reagiscono e pareggiano grazie a un'autorete di Calvin Bassey. La squadra di Peter Bosz, prima classificata nel girone, si procura diverse occasioni per vincere ma non riesce a superare i Rangers, secondi.

Highlights: Fenerbahçe - Frankfurt 1-1

Già certo della qualificazione, il Francoforte si conferma primo nel Gruppo D, in parte grazie alla sconfitta per 1-0 dell'Olympiacos ad Anversa. Djibril Sow supera due difensori e segna il suo primo gol in Europa, ma il Fenerbahçe risponde poco prima dell'intervallo con Mergim Berisha, che finalizza dopo una mancata respinta di Makoto Hasebe su un cross.

Il Galatasaray conquista il primo posto nel Gruppo E in una serata tranquilla per entrambi i portieri allo Stadio Olimpico, mentre i padroni di casa vanno agli spareggi per la fase eliminazione diretta in virtù del secondo posto

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League? Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League si svolgerà venerdì 25 febbraio 2022 presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera) e sarà trasmesso in diretta su UEFA.tv alle 13:00 CET.

Il Marsiglia prenota un posto alla fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League soffiando alla Lokomotiv il terzo posto nel Gruppo E. Arkadiusz Milik segna il gol decisivo piazzando un colpo di testa su uno splendido corner di Cengiz Ünder al 35'. I padroni di casa perdono Valentin Rongier per doppia ammonizione a 10' dalla fine ma resistono.

Il Crvena zvezda festeggia al 90'

Highlights: Braga - Crvena zvezda 1-1

Entrambe le squadre superano il Gruppo H dopo il pareggio in Portogallo, ma il Crvena zvezda festeggia di più perché trova il punto che le permette di vincere il girone. Tutti e due gol arrivano dal dischetto: al 50', Marko Gobeljić tocca di mano in area e offre a Galeno la possibilità di portare in vantaggio i padroni di casa, ma Aleksandar Katai pareggia 20' dopo in seguito all'atterramento di Radovan Pankov a opera di Diogo Leite.

Highlights: West Ham - Dinamo Zagreb 0-1

Un gol spettacolare in avvio di Mislav Oršić assicura alla Dinamo Zagreb il secondo posto nel Gruppo H. Oršić insacca al 4' con un'audace conclusione che non dà scampo ad Alphonse Areola. Con i padroni di casa matematicamente primi, le occasioni diventano sempre più rare e la Dinamo si accontenta di difendere il risultato.

Highlights: Genk - Rapid Wien 0-1

Non solo il Genk perde l'occasione di agguantare il secondo posto nel Gruppo H, ma cede al Rapid la qualificazione in UEFA Europa Conference League. Gli ospiti partono bene e impegnano più volte Maarten Vandervoort fino al 29', quando Robert Ljubicic chiude uno splendido contropiede insaccando all'incrocio. Nella ripresa, il Genk cerca il pareggio, ma il subentrato Paul Onuachu sbaglia la conclusione di testa nei minuti di recupero.

Quando si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League? Il sorteggio degli spareggi per la fase eliminazione diretta di UEFA Europa League si svolgerà lunedì 13 dicembre presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera) e sarà trasmesso in diretta su UEFA.tv alle 13:00 CET.

Come funziona la qualificazione per la fase a eliminazione diretta? Le otto vincitrici dei gironi si qualificano automaticamente agli ottavi di finale. Le otto seconde affronteranno le otto terze classificate nei gironi di UEFA Champions League agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che precedono gli ottavi di finale.

Zelimkhan Bakaev è stato l'eroe dello Spartak Moskva

Highlights: Legia - Spartak Moskva 0-1

Il meglio delle altre partite



Lo Sparta Praha mette al sicuro il terzo posto nel Gruppo A con un 2-0 casalingo contro il Brøndby grazie alle reti di Dávid Hancko e Adam Hložek. Entrambe le squadre finiscono la gara in 10 uomini.

Un gol di Zelimkhan Bakaev al 17' regala allo Spartak Moskva i tre punti contro il Legia Warszawa. La squadra russa blinda il primo posto nel Gruppo B, lasciando i padroni di casa in coda al girone.

Il Monaco, primo nel Gruppo B, chiude il girone con un 1-1 contro lo Sturm Graz con reti di Jakob Jantscher (R) e Kevin Volland. La squadra francese passa il turno da imbattuta come Lyon, Frankfurt e Galatasaray.

Il Midtjylland deve accontentarsi del terzo posto nel Gruppo F dopo un deludente 0-0 contro il fanalino di coda Ludogorets.

Le prime due classificate del Gruppo G concludono la fase a gironi con una sconfitta esterna. Il Bayer Leverkusen, primo, perde 1-0 contro il Ferencváros, mentre il Real Betis si arrende 3-2 al Celtic subendo il gol decisivo su rigore di David Turnbull a 12' dalla fine.



Tutti i risultati della sesta giornata

Gruppo A: Sparta - Brøndby 2-0, Lyon - Rangers 1-1

Gruppo B: Sturm - Monaco 1-1, Real Sociedad - PSV 3-0

Gruppo C: Legia - Spartak Moskva 0-1, Napoli - Leicester 3-2

Gruppo D: Antwerp - Olympiacos 1-0, Fenerbahçe - Frankfurt 1-1

Gruppo E: Marseille - Lokomotiv Moskva 1-0, Lazio - Galatasaray 0-0

Gruppo F: Braga - Crvena zvezda 1-1, Ludogorets - Midtjylland 0-0

Gruppo G: Ferencváros - Leverkusen 1-0, Celtic - Betis 3-2

Gruppo H: West Ham - Dinamo Zagreb 0-1, Genk - Rapid Wien 0-1