CSKA Sofia-Roma 2-3: tris in Bulgaria, Giallorossi agli ottavi

La Roma sbanca di misura il campo del CSKA Sofia e vola agli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, complice il pareggio del Bodø Glimt sul campo della Zorya Luhansk. Al Natsionalen Stadion Vasil Levski, i Giallorossi di José Mourinho passano 3-2 grazie alla doppietta di Tammy Abraham e al gol di Borya Majoral, chiudendo al primo posto al Gruppo C.



La Roma, senza Rui Patrício, Chris Smalling ed Henrikh Mkhitaryan, fa ampio ricorso al turn-over, ma testa subito i riflessi del portiere avversario Gustavo Busatto con una punizione da posizione defilata di Jordan Veretout. Dopo un quarto d'ora la squadra di Mourinho è già avanti: perfetto assist di Rick Karsdorp per Abraham, l'attaccante inglese deve solo spingere il pallone in porta.



Borja Mayoral segna di tacco il secondo gol della Roma sul campo del CSKA Sofia AS Roma via Getty Images

Mayoral, schierato titolare dallo Special One, va vicino al raddoppio con un interessante conclusione da dentro l'area, poi trova il raddoppio a undici minuti dall'intervallo con uno splendido gol di tacco sul cross di Matías Viña, dopo una grande azione del giovane Edoardo Bove.

Il primo tempo è un dominio della Roma, che nella ripresa trova il tris ancora con Abraham, a segno ancora sull'assist di Karsdorp: per l'attaccante inglese è il sesto gol in UEFA Europa Conference League, il decimo in stagione. La partita sembra chiusa, ma nell'ultimo quarto d'ora i bulgari hanno uno scatto d'orgoglio. Prima il bosniaco Hamza Čataković, su assist di Yohan Baï, trova il gol battendo Daniel Fuzato.



Poi l'olandese Yanic Wildschut, con un gran tiro da fuori area, batte ancora il portiere brasiliano della Roma - non irreprensibile - firmando il definitivo 3-2. Per i Giallorossi le buone notizie arrivano dall'Ucraina, dove il Bodø Glimt pareggia 2-2 sancendo il primato della squadra di Mourinho nel girone, che significa un playoff - e due partite - in meno...