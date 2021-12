Müller diventa l'ottavo giocatore a raggiungere 50 gol in Champions League

Con la rete segnata al Barcellona, la sua vittima europea preferita, nella fase a gironi, l'uomo simbolo del Bayern München, Thomas Müller, è entrato nel club dei giocatori che hanno segnato almeno 50 gol in UEFA Champions League.

Anche se il 32enne è settimo nella classifica marcatori di tutti i tempi della competizione, Müller è il calciatore più in alto in classifica ad aver segnato tutti i suoi gol con un solo club. Lionel Messi aveva segnato i suoi 120 gol di Champions League col Barcellona prima di trasferirsi al Paris questa estate fermando questo particolare primato alla seconda giornata.

Il primo gol di Müller nella competizione è stato nel celebre 7-1 del Bayern sullo Sporting CP negli ottavi di finale del 2008/2009 – UEFA.com vi racconta numeri e statistiche dei 50 gol segnati dal tedesco in questi 12 anni.

Guarda la doppietta di Müller nell'8-2 del Bayern sul Barcellona nel 2020

Contro chi ha segnato i suoi gol

8 Barcellona

5 Arsenal

3 CSKA Moskva, Juventus, Olympiacos

2 Beşiktaş, Maccabi Haifa, Manchester City, Roma, Shakhtar Donetsk

1 Atlético de Madrid, Basel, BATE Borisov, Benfica, Celtic, CFR Cluj, Chelsea, Crvena zvezda, Inter, LOSC Lille, Manchester United, Porto, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, Rostov, Sporting CP, Tottenham, Valencia

Come ha segnato i suoi gol

34 di destro

9 di sinistro

7 di testa

Modalità dei suoi gol

42 su azione

8 su rigore

Quando ha segnato i suoi gol

23 primo tempo

27 secondo tempo



In casa o in trasferta?

30 in casa

20 in trasferta

Gol in una partita

2 sette volte

1 trentasei volte

Müller ha segnato il suo primo gol nel torneo nel 2009 Bongarts/Getty Images

In quale fase ha segnato i suoi gol

26 fase a gironi

12 ottavi di finale

7 quarti di finale

4 semifinale

1 finale

Gol per stagione

8 2012/13

8 2015/16

7 2014/15

5 2013/14

4 2019/20

3 2010/11

3 2016/17

3 2017/18

2 2009/10

2 2011/12

2 2020/21

2 2021/22

1 2008/09