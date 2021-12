Le partite di martedì: Atlético agli ottavi, cade il Milan, Liverpool e Ajax a punteggio pieno

L'Atlético prenota un posto al sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League di lunedì. Liverpool e Ajax chiudono la fase a gironi a punteggio pieno, in una serata che vede tra i protagonisti Lionel Messi, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Sébastien Haller ed Erling Haaland.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del martedì della sesta giornata.

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Ajax (NED)

Atlético (ESP)

Bayern (GER)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Paris (FRA)

Real Madrid (ESP)

Sporting CP (POR)

Gruppo A

Highlights: Paris - Club Brugge 4-1

La squadra belga inizia la serata sperando di conquistare almeno un posto in UEFA Europa League, ma dopo appena 1' incassa il gol di Kylian Mbappé. L'attaccante raddoppia al 7' e quando Lionel Messi firma il terzo gol prima dell'intervallo, la gara è ormai finita per il Club Brugge. La squadra belga si procura comunque le sue occasioni, sfruttandone una con Mats Rits, ma il Paris ha l'ultima parola trovando la quarta rete su rigore con Messi.

Highlights: Leipzig - Man. City 2-1

Data la sconfitta del Bruges, il Lipsia può anche permettersi di perdere per arrivare terzo, ma con il tecnico ad interim Achim Beierlorzer non lascia niente al caso. A fare la differenza sono i gol di Dominik Szoboszlai e André Silva, mentre una straordinaria difesa limita le occasioni degli ospiti, che trovano il gol solo con un bel colpo di testa di Riyad Mahrez. L'espulsione di Kyle Walker all'83' mette fine alle speranze di rimonta del City.

Gruppo B

Highlights: Milan - Liverpool 1-2

Le speranze di qualificazione del Milan svaniscono davanti ai Reds, che centrano la sesta vittoria nel girone. I padroni di casa si portano in vantaggio (e momentaneamente al secondo posto) con Fikayo Tomori, ma Mohamed Salah pareggia velocemente dopo un tiro di Alex Oxlade-Chamberlain respinto. Divock Origi completa la rimonta nella ripresa e condanna i rossoneri all'ultimo posto.

Highlights: Porto - Atlético 1-3

Un tap-in di Antoine Griezmann al 56' e le reti nel finale di Ángel Correa e Rodrigo De Paul portano l'Atlético Madrid agli ottavi, mandando il Porto agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League. Dopo il vantaggio vengono espulsi Yannick Carrasco per l'Atleti e Wendell e Agustín Marchesín per i padroni di casa, che si consolano solo con un rigore trasformato da Sérgio Oliveira nel recupero.

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2021/22? Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su UEFA.com e sull'app ufficiale della UEFA Champions League lunedì 13 dicembre dalle 12:00 CET.



Gruppo C

Highlights: Dortmund - Beşiktaş 5-0

Marco Reus e il subentrato Erling Haaland segnano due gol ciascuno e suggellano la facile vittoria del Dortmund. Le squadre sono già certe di arrivare terza e quarta nel girone, ma quella tedesca vuole chiudere a testa alta. Dopo un gol di Donyell Malen, Reus segna su rigore per fallo di Welinton (espulso) su Mahmoud Dahoud, poi trova il secondo gol personale e viene sostituito da Haaland, che a sua volta firma una doppietta di testa.

Highlights: Ajax - Sporting CP 4-2

L'Ajax batte uno Sporting ampiamente rimaneggiato e diventa la prima squadra olandese a vincere tutte e sei le partite del girone di UEFA Champions League. Sébastien Haller apre le marcature dal dischetto, diventando il secondo giocatore dopo Cristiano Ronaldo a segnare in tutte le giornate, poi arrivano i gol di Antony, David Neres e Steven Berghuis. Pur interrompendo una striscia di 12 vittorie, lo Sporting si unisce all'Ajax agli ottavi e segna i gol più belli della serata con Bruno Tabata.

Gruppo D

Highlights: Real Madrid - Inter 2-0

Il Real conquista il primo posto nel Gruppo D grazie a due reti spettacolari a Madrid. L'Inter deve vincere per scavalcare le merengues e parte anche bene, ma viene colta di sorpresa dal missile di Toni Kroos al 17'. I padroni di casa colpiscono anche un legno con Rodrygo, mentre gli ospiti vedono espellersi Nicolò Barella poco dopo l'ora di gioco. A 11' dalla fine arriva il raddoppio del subentrato Asensio.

Highlights: Shakhtar Donetsk - Sheriff 1-1

Lo Shakhtar vede negarsi la prima vittoria in stagione nel recupero, quando lo Sheriff agguanta il pareggio e chiude a testa alta la prima partecipazione alla UEFA Champions League. Fernando porta in vantaggio i padroni di casa prima dell'intervallo, ma gli ospiti crescono nel secondo tempo e trovano l'1-1 in extremis con Boban Nikolov.