Milan-Liverpool 1-2: Rossoneri fuori dall'Europa

Il Milan si arrende 2-1 al Liverpool e chiude all’ultimo posto il Gruppo B. Vittoria in rimonta per gli inglesi, che, grazie ai gol di Mohamed Salah e Divock Origi, ribaltano la rete di Fikayo Tomori e centrano la sesta vittoria in sei gare, estromettendo i Rossoneri dall’Europa.



Milan - Liverpool: la partita minuto per minuto e le reazioni

Avvio molto bloccato a San Siro. I Reds provano a fare la partita, ma senza creare pericoli dalle parti di Mike Maignan. I padroni di casa non forzano e, al 29’, sfruttano un angolo per sbloccare il match: Messias Junior calcia forte sul primo palo, il pallone passa e costringe Alisson Becker a una respinta di puro istinto sulla quale si avventa Tomori, che, da due passi, trova il gol dell’1-0.

Fikayo Tomori del Milan festeggia il gol del momentaneo vantaggio durante la sfida con il Liverpool Getty Images

La reazione degli inglesi, però, è immediata e veemente. Il pari arriva al 36’ su un’iniziativa di Alex Oxlade-Chamberlain, che salta Franck Kessié e calcia con il destro; Maignan risponde in maniera non impeccabile e Salah non perdona, ristabilendo la parità.

A inizio ripresa il Liverpool ribalta tutto. Al 55’, infatti, un errore di Tomori spalanca la strada a Sadio Mané: conclusione con il mancino e riflesso di Maignan, con la sfera che, però, finisce proprio sulla testa di Origi, bravo a trovare la rete del vantaggio.

Highlights: Liverpool - Milan 3-2

Origi, ancora di testa, sfiora il 3-1, poi un finale carico d’orgoglio da parte dei Rossoneri, che vanno a un passo dal 2-2 con Kessié, ipnotizzato da un’ottima uscita di Alisson Becker. La formazione di Jürgen Klopp resiste agli ultimi tentativi avversari e chiude a punteggio pieno il Gruppo B; epilogo amaro per il Milan, ultimo e fuori dall’Europa.



MILAN - LIVERPOOL 1-2

MILAN: Maignan; Kalulu (65' Florenzi), Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali (59' Saelemaekers); Messias, Brahim Díaz (59' Bennacer), Krunić (83' Bakayoko); Ibrahimović. A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia; Maldini. All. Pioli



LIVERPOOL: Alisson; N. Williams (90'+3' Bradley), Konaté, Phillips, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Morton, Minamino (90'+3' Woltman); Salah (64' Keita), Origi (80' Fabinho), Mané (65' Gomez). A disp.: Kelleher; Alexander-Arnold, Davies, Matip, Norris, Robertson; Dixon-Bonner. All.: Klopp



ARBITRO: Makkelie (Olanda)



MARCATORI: 29' Tomori (M), 36' Salah (L), 55' Origi (L)