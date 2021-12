Anteprima Women's Champions League: Chelsea - Juventus

Le prime due squadre del Gruppo A si affronteranno a Londra in uno scontro diretto che potrebbe decidere le sorti della qualificazione ai quarti di UEFA Women's Champions League dato che il Chelsea in classifica precede la Juventus di tre punti.

• Il Chelsea ha vinto 2-1 a Torino contro la Juve alla seconda giornata davanti a 16.871 spettatori. Il gol dell'1-0 di Erin Cuthbert al 31' su azione personale è stato pareggiato dopo appena sei minuti da un tiro al volo di Barbara Bonansea. Le Blues hanno dominato la partita nella ripresa e al 69' hanno segnato la rete decisiva con Pernille Harder, nominata tra l'altro Player of the Match.

• Il club inglese ha vinto le ultime tre partite del Gruppo A - subendo un solo gol - dal 3-3 in rimonta in casa del Wolfsburg alla prima giornata.

• Le londinesi hanno battuto 7-0 il Servette alla terza giornata, vittoria più larga di questa nuova fase a gironi.

• Il Chelsea si qualificherà ai quarti come prima con una vittoria oppure con un pareggio se il Wolfsburg non vincerà in casa del Servette. Il Chelsea si qualificherà indipendentemente dal risultato se il Wolfsburg non vincerà.

• Quella sconfitta alla seconda giornata col Chelsea è l'unica del Gruppo A dato che le Bianconere hanno battuto 3-0 il Servette in Svizzera alla prima giornata, e raccolto quattro punti su sei contro le due volte campionesse del Wolfsburg (2-2 in casa, 2-0 in trasferta). Quella vittoria alla quarta giornata le ha rese il terzo club dopo Lyon e Paris Saint-Germain a battere le Wölfinnen in Germania in competizioni europee.

• La Juve è una delle quattro squadre ad avere raccolto il massimo dei punti nelle due trasferte di questa fase a gironi, insieme a Barcellona, Paris e Chelsea.

• La Juventus si qualificherà se vincerà e contemporaneamente il Wolfsburg perderà o pareggerà, ma anche se pareggerà in caso di sconfitta del Wolfsburg.



Osservate speciali: Chelsea

Millie Bright

• La 28enne è l'unica calciatrice delle Blues ad aver giocato tutti i minuti delle partite del Gruppo A.

• Il difensore è stata l'unica calciatrice del Chelsea a partire titolare in tutte e nove le partite della passata stagione quando la sua squadra è arrivata sino in finale.

• Bright è all'ottava stagione con le Blues dal trasferimento nel dicembre 2014 dal Doncaster Belles, dove ha lavorato con Paul Green, vice di Emma Hayes.

• A novembre, in occasione delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA femminile, ha indossato la fascia da capitano della nazionale inglese in assenza della capitana Steph Houghton, avendola ricevuta per la prima volta ad aprile di quest'anno.

Sam Kerr

• Il bottino di quattro reti della 28enne Kerr è inferiore solo alle cinque di Tabea Wassmuth del Wolfsburg.

• Kerr è stata nominata Player of the Match nelle ultime due giornate dove ha segnato tre gol nel doppio confronto contro il Servette; il suo splendido pallonetto alla prima giornata nel 3-3 del 6 ottobre contro il Wolfsburg è stato votato come Gol della Settimana.

• L'attaccante in questa stagione ha segnato una tripletta nell'arco di 26 minuti del primo tempo del 5-0 di Women's Super League contro il Birmingham (21 novembre), e ha anche fatto un assist per la compagna di reparto Fran Kirby in occasione del secondo gol della partita.

• Il 26 ottobre la calciatrice della nazionale australiana ha segnato la sua 49esima rete per le Matildas nel 2-2 in amichevole contro il Brasile a Sydney e adesso è a un solo gol dal record di 50 marcature dell'ex calciatore Tim Cahill con la nazionale maschile dell'Australia.

Fran Kirby

• La 28enne ha segnato due gol e fatto tre assist nelle ultime due partite europee. Inoltre con tre assist è al primo posto della classifica della fase a gironi con Beth Mead dell'Arsenal e Lena Oberdorf del Wolfsburg.

• L'attaccante ha segnato il suo centesimo gol col Chelsea quando ha realizzato il suo secondo personale nel 5-0 di Women's Super League contro il Birmingham (21 novembre), dopo essere diventata la miglior marcatrice di sempre del club a dicembre 2020.

• L'attaccante è stata la miglior marcatrice in condivisione della passata edizione di UEFA Women's Champions League con sei gol, insieme a Jenni Hermoso del Barcellona.

• Ha raggiunto le 50 presenze con la nazionale inglese nel 10-0 delle qualificazioni al Mondiale in casa della Lettonia (26 ottobre).

Osservate speciali: Juventus

Barbara Bonansea

• La 30enne è stata nominata Player of the Match nella vittoria per 2-0 della Juve in casa del Wolfsburg alla quarta giornata, quando ha fatto anche un assist nei minuti di recupero per Andrea Stašková.

• L'attaccante ha fatto il suo quarto gol di questa edizione di UEFA Women's Champions League (qualificazioni incluse) contro il Chelsea alla seconda giornata. Solo Cristiana Girelli (sei) e Stašková (cinque) hanno fatto più gol col club in questa stagione.

• Bonansea ha chiuso il 2018/19 come capocannoniere delle Bianconere con 16 gol in tutte le competizioni insieme a Eni Aluko vincendo campionato e coppa.

• Con la nazionale italiana ha segnato in entrambe le partite di novembre delle qualificazioni al Mondiale FIFA: nella sconfitta per 2-1 in casa contro la Svizzera (26 novembre) e nella vittoria per 5-0 in trasferta contro la Romania (30 novembre).

Lina Hurtig

• La 26enne ha segnato quattro gol in nove partite con le Bianconere in UEFA Women's Champions League, qualificazioni incluse. Il gol più recente è stato nel 3-0 della prima giornata contro il Servette.

• L'attaccante è passata alla Juventus nell'agosto 2020 dopo tre anni con le svedesi del Linköpings, col quale ha vinto il titolo della Damallsvenskan nel 2017.

• Col Linköpings inoltre ha raggiunto i quarti di questa competizione nel 2017/18, perdendo complessivamente 7-3 col Manchester City. Non è riuscita a fare gol alla difesa delle Citizens ma aveva fatto quattro gol prima dei quarti di finale.

• Con la nazionale svedese è andata in gol in entrambe le partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA, raggiungendo anche le 50 presenze nel 3-0 contro la Slovacchia del 30 novembre.

Andrea Stašková

• La 21enne ha segnato nella vittoria in casa del Wolfsburg entrando dalla panchina sul finale. Dopo essere entrata ancora una volta dalla panchina, la calciatrice aveva fatto un assist per Girelli alla terza giornata nel pari contro le tedesche.

• L'attaccante ha messo lo zampino in due gol della fase a gironi – avendo fatto anche un assist per Lena Hurtig contro il Servette alla prima giornata. Solo tre calciatrici, compresa Kirby, hanno fatto più assist.

• Stašková ha segnato una tripletta in Coppa Italia nell'8-1 in casa della Roma del 21 novembre: terzo gol personale, 400esimo nella storia della Juve.

• Il 27 novembre con la Repubblica Ceca ha pareggiato 2-2 contro l'Olanda nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA facendo un assist per il primo gol delle ceche.

Statistiche

• Il Chelsea ha vinto sette partite e pareggiato due delle ultime nove gare interne di UEFA Women’s Champions League.

• Il club di Londra ha perso appena due delle ultime 14 gare europee (V9 P3).

• Il Chelsea non è riuscito ad andare in gol in una sola delle ultime 21 partite di UEFA Women's Champions League.

• Sam Kerr ha aperto le marcature nelle prime due partite interne del Chelsea nella fase a gironi.

• La Juventus ha perso solo una delle otto partite europee di questa stagione (V6 P1); l'unica sconfitta è stata inflitta dal Chelsea alla seconda giornata.

• La Juventus ha vinto le due precedenti trasferte della fase a gironi senza subire gol e ha mantenuto cinque volte la porta inviolata nelle otto partite europee di questa stagione.



• Il club italiano è andato in gol in dieci delle ultime 11 partite europee.