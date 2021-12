Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà agli ai fantallenatori del Fantasy Football una piccola mano svelando le probabili formazioni delle partite di mercoledì della fase a gironi di UEFA Champions League di questa settimana.

Nell'articolo anche l'elenco dei giocatori squalificati, indisponibili e in dubbio.

Mercoledì 8 dicembre

Highlights 2019/20: Barcelona - Bayern 2-8

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Nianzou, Davies; Roca, Tolisso; Musiala, Müller, Coman; Lewandowski

Indisponibili: Cuisance (quarantena), Kimmich (quarantena), Sabitzer (polpaccio), Sarr (adduttore), Stanišić (coscia), Choupo-Moting (forma), Goretzka (contusione), Gnabry (adduttore)

In dubbio: Hernández (caviglia)

In diffida: Lucas Hernandez

Barcellona: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Lenglet; Dembélé, F De Jong, Busquets, Alba; Nico González, Depay, Gavi

Indisponibili: Agüero (problemi cardiaci), Pedri (quadricipiti), Sergi Roberto (quadricipiti), Fati (bicipite femorale), Braithwaite (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Gavi, Piqué

Benfica: Vlachodimos; Morato, Otamendi, Vertonghen; Gilberto, Weigl, João Mário, Grimaldo; Rafa, Yaremchuk, Darwin

Indisponibili: Lucas Veríssimo (ginocchio), Rodrigo Pinho (ginocchio), Radonjić (muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: Rafa Silva, Grimaldo, João Mário, Otamendi, Weigl

Dynamo: Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Andriyevskiy, Shepeliev; Karavaev, Buyalskiy, De Pena; Kulach

Indisponibili: Besedin (ginocchio), Kędziora (non specificato)

In dubbio: nessuno

In diffida: Garmash

2018 highlights: Man. United - Young Boys 1-0

Man. United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles; Matić, Van de Beek; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Ronaldo

Indisponibili: Pogba (coscia), Varane (inguine), Cavani (tendine), Martial (contusione)

In dubbio: Shaw (trauma cranico)

In diffida: nessuno

Young Boys: Faivre; Hefti, Lustenberger, Lauper, Lefort; Sulejmani, Sierro, Aebischer, Moumi Ngamaleu; Elia, Siebatcheu

Indisponibili: Garcia (polpaccio), Fassnacht (trauma cranico), Mambimbi (ginocchio), Moteiro (ginocchio), Petignat (forma), Rieder (malattia), Nsame (tendine d'Achille), Zesiger (piede)

In dubbio: Kanga (testa)

In diffida: Aebischer, Moumi Ngamaleu, Sierro

Atalanta: Musso; Tolói, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Mæhle; Pašalić; Malinovskyi, Zapata

Indisponibili: Gosens (coscia), Lovato (coscia)

In dubbio: nessuno

In diffida: De Roon

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo, Moi Gómez; Chukwueze, Gerard Moreno

Indisponibili: Yeremi Pino (squalificato)

In dubbio: Danjuma (non specificato), Coquelin (non specificato)

In diffida: nessuno

Highlights: Sevilla - Salzburg 1-1 

Salzburg: Köhn; Kristensen, Solet, Onguéné, Ulmer; Camara; Sučić, Aaronson, Seiwald; Adamu, Adeyemi

Indisponibili: Bernardo (ginocchio), Junuzović (tallone), Okoh (ginocchio), Wöber (polpaccio)

In dubbio: Okafor (coscia)

In diffida: Adeyemi, Camara, Seiwald

Sevilla: Bounou; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson; Jordán, Fernando, Rakitić; Ocampos, Rafa Mir, Gómez

Indisponibili: Acuña (coscia), En-Nesyri (muscolare), Navas (muscolare), Lamela (spalla), Suso (muscolare)

In diffida: Delaney, Diego Carlos

Wolfsburg: Casteels; Lacroix, Guilavogui, Brooks; Baku, Arnold, Vranckx, Paulo Otávio; Lukebakio, Weghorst, Waldschmidt

Indisponibili: Nmecha (squalificato)

In dubbio: Steffen (polpaccio)

In diffida: Arnold, Guilavogui, Lacroix, Mbabu, Weghorst

LOSC: Grbić; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo; Ikoné, André, Renato Sanches, Yusuf Yazıcı; David, Burak Yılmaz

Indisponibili: Bamba (squalificato), Xeka (squalificato), Weah (muscolare)

In dubbio: nessuno

In diffida: Burak Yılmaz

Guarda i gol più belli della quinta giornata

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyy, Douglas Santos, Krugovoi; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Claudinho; Azmoun

Indisponibili: Chistiakov (squalificato), Kritsyuk (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: nessuno

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Loftus-Cheek, Saùl, Alonso; Mount, Werner, Pulišić

Indisponibili: Kovačić (malattia), Kanté (ginocchio), Chilwell (ginocchio), Chalobah (bicipite femorale), Jorginho (anca)

In dubbio: Alonso (schiena), Havertz (caviglia)

In diffida: nessuno

Juventus: Perin; De Ligt, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Rabiot, Arthur, Locatelli, Alex Sandro; Dybala, Morata

Indisponibili: Chiesa (coscia), Danilo (coscia), Ramsey (coscia), Kulusevski (naso), McKennie (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Cuadrado

Malmö: Dahlin; Larsson, Ahmedhodžić, Nielsen, Moisander; Berget, Christiansen, Innocent, Peña; Birmančević, Čolak

Indisponibili: Toivonen (ginocchio), Knudsen (ginocchio), Beijmo (non specificato), Sejdiu (ginocchio)

In dubbio: Christiansen (inguine), Lewicki (ginocchio)

In diffida: Brorsson, Larsson, Nielsen