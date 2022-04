Guida alle quattro squadre delle Finals di UEFA Futsal Champions League

Lo Sporting CP, campione in carica della UEFA Futsal Champions League, affronterà l'ACCS Asniéres Villeneuve 92 - prima formazione francese ad arrivare in semifinale -, mentre nell'altra semifinale il Benfica (vincitore nel 2009/10) sfiderà i tre volte campioni del Barça.

La fase finale a eliminazione diretta si giocherà il 29 aprile e 1 maggio all'Arena Riga, in Lettonia. UEFA.com passa in rassegna le contendenti.

Sorteggio Finals: partite all'Arena Riga Venerdì 29 aprile:

Semifinali

ACCS Asnières Villeneuve 92 - Sporting CP (17:00 CET)

Benfica - Barça (20:00 CET) Domenica 1° maggio:

Finale terzo posto (14:00 CET)

Finale primo posto (17:00 CET) L'orario di Riga è un'ora avanti CET

ACCS Asnières Villeneuve 92 - Sporting CP

Lo Sporting ha battuto l'ACCS per 4-3 nel turno principale iniziando così la stagione. Quello è stato l'unico precedente tra le due squadre.

ACCS Asnières Villeneuve 92

L'ACCS ha disputato il turno Elite

L'ACCS sostituisce il Tuymen

Il cammino verso le finals: secondo posto Gruppo 4 turno principale (S3-4 contro Sporting CP, V5-4 contro Dobovec, V6-0 contro Atyrau), secondo posto Gruppo A turno elite (S2-5 contro Tyumen, P3-3 contro Kairat Almaty, V10-5 contro Viten Orsha)

Migliori marcatori: Bilal Bakkali, Abedessamad Mohammed, Souheil Mouhoudine 4

Miglior risultato: ottavi di finale (2021)

2020/21: ottavi di finale

In breve: è la prima squadra francese alle finals e può contare su un campione come Ricardinho.

Presenze alla fase finale:

Esordio

Highlights finale 2021 : Barça - Sporting CP 3-4

Il cammino verso le finals: vincitore Gruppo 2 turno principale (V4-3 contro ACCS, V8-1 contro Atyrau, V6-1 contro Dobovec), vincitore Gruppo B turno elite (V3-1 contro Olmissum, V8-2 contro Hovocubo, P1-1 contro Sinara Ekaterinburg)

Migliori marcatori: Diego Cavinato 9

Miglior risultato: campione (2019, 2021)

2020/21: campione (V4-3 contro Barça)

In breve: ha vinto la nuova UEFA Futsal Champions League in due delle prime tre stagioni, con una rosa di giocatori che hanno trionfato a UEFA Futsal EURO 2018 e in Coppa del Mondo FIFA di futsal 2021 con il Portogallo.

Presenze alla fase finale

2021: campione (V4-3 contro Barça, Zadar)

2019: campione (V2-1 contro Kairat, Almaty)

2018: vicecampione (S2-5 contro Inter FS, Zaragoza)

2017: vicecampione (L0-7 contro Inter FS, Almaty)

2015: terzo posto, squadra ospitante

2012: quarto posto

2011: vicecampione (S2-5 contro Montesilvano, Almaty)

2002: semifinali, squadra ospitante

Benfica - Barça

Benfica e Barça hanno pareggiato 1-1 nel turno principale 2018/19, passando entrambe.

SL Benfica

Il cammino verso le finals: vincitore Gruppo 1 turno principale (V2-1 contro Halle-Gooik, V5-1 contro Sinara Ekaterinburg, V10-1 contro Lučenec), vincitore Gruppo D turno elite (V8-3 contro Haladás, V4-0 contro Uragan Ivano-Frankivsk, V3-2 contro Levante)

Migliori marcatori: Ivan Chishkala, Afonso Jesus, Hossein Tayebi 4

Miglior risultato: campione (2010)

2020/21: quarti di finale (S2-6dts contro Kairat Almaty)

In breve: vuole raggiungere connazionali dello Sporting a quota due titoli.

Presenze alla fase finale/finali andata- ritorno:

2021: quarti di finale

2016: terzo posto

2011: quarto posto

2010: campione, squadra ospitante (V3-2 dts contro Inter FS, Lisbona)

2004: vicecampione (S5-7 tot. contro Inter FS, andata-ritorno)

Barça: i tre titoli

Il cammino verso le finals: vincitore Gruppo 3 turno principale (V5-1 contro Viten Orsha, V9-2 contro Levante, V7-1 contro Kauno Žalgiris), vincitore Gruppo C turno elite (V8-2 contro Dobovec, V8-4 contro Halle-Gooik, V3-1 contro Plzeň)

Migliori marcatori: Ferrao, Sergio Lozano, Pito, Matheus Rodrigues 6

Miglior risultato: campione (2012, 2014, 2020)

2020/21: vicecampione (S3-4 contro Sporting CP)

In breve: è alle finals per la nona volta in altrettanti tentativi (in 11 stagioni) e ha eguagliato il record del Kairat Almaty.

Presenze alla fase finale:

2021: vicecampione (S3-4 contro Sporting CP, Zadar)

2020: campione, squadra ospitante (V2-1 contro Murcia, Barcellona)

2019: terzo posto

2018: terzi, squadra ocpitante

2015: vicecampione (S2-3 contro Kairat, Lisbona)

2014: vicecampione (V5-2 dts contro FC Dynamo, Baku)

2013: terzo posto

2012: campione, squadra ospitante (V3-1 contro FC Dynamo, Lleida)

La fase finale del torneo prevedeva quattro squadre dal 2006/07 al 2019/20 e otto squadre nel 2001/02 e 2020/21. Una finale con andata e ritorno è stata giocata dal 2002/03 al 2005/06, con semifinali di andata e ritorno nell'ultima di queste quattro stagioni.