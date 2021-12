UEFA Women's Champions League: guida alle partite di giovedì

Altre squadre potrebbero qualificarsi ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League dopo le partite di giovedì.

Con partite in casa e in trasferta fino al 16 dicembre e trasmesse in diretta streaming in tutto il mondo su DAZN/YouTube, le 16 squadre sono più che mai sotto i riflettori del calcio mondiale. UEFA.com vi racconta le sfide più interessanti.

Calcio d'inizio in CET, clicca sui link per guardare la diretta streaming

Gruppo C: HB Køge - Hoffenheim (18:45), Arsenal - Barcelona (20:00)

Gruppo D: Häcken - Bayern München (18:45), Benfica - Lyon (21:00)

Le partite da non perdersi

L'Arsenal chiama a raccolta il pubblico

La visita dei campioni in carica del Barcellona è una grande occasione per l'Arsenal che, per alzare ulteriormente l'asticella, si è spostata nel campo della formazione maschile. Con 18.344 presenze al Parc des Princes e 16.761 allo Juventus Stadium, una mossa del genere è più che giustificata e, in base solo ai biglietti staccati in prevendita, le Gunners dovrebbero almeno battere il proprio record europeo di presenze di 3.467 spettatori registrato all'usuale impianto di Meadow Park in occasione del ritorno della finale vinta nel 2007 – senza dimenticare i 662 tifosi che hanno assistito al 4-0 sul Barcellona nella prima trasferta di sempre delle Blaugrana nella competizione risalente al 2012.

Con il record di 13 presenze ai quarti di finale, l'Arsenal è a un solo punto dalla 14esima qualificazione - e vorrà riscattarsi dalla delusione di domenica a Wembley per la sconfitta contro il Chelsea. Inoltre le inglesi devono farsi perdonare la sconfitta per 4-1 dell'andata nella prima giornata all'Estadi Johann Cruyff. La partita sarà anche la sfida in campo tra due vincitrici di prestigiosi premi individuali: la neo Pallone d'Oro, Alexia Putellas, e la Calciatrice dell'Anno BBC, Vivianne Miedema (entrambe in classifica nel rispettivo premio vinto dall'altra).

Il Benfica vuole stupire ancora

Quando il Benfica ha annunciato la nascita della squadra femminile il 12 dicembre 2017, il Lyon aveva già vinto quattro volte la prestigiosa competizione europea ed era sulla via del quinto trionfo prima ancora che le Aquile avessero giocato la loro partita di esordio nella seconda sfida in Portogallo. L'ascesa del Benfica è stata rapida e adesso, alla seconda partecipazione alla competizione europea, la squadra più in basso nel ranking tra le 16 contendenti è terza in classifica del Gruppo D dopo aver pareggiato in casa col Bayern e vinto in trasferta con l'Häcken nell'ultima giornata.

Alla seconda giornata le portoghesi hanno perso 5-0 col Lyon ma questa volta sono consapevoli che un risultato utile potrebbe lasciarle in corsa per la qualificazione nell'ultima giornata in casa del Bayern. E pensare che sarebbe potuto essere a pari punti con le tedesche se esse non avessero battuto 1-0 il Lyon nell'ultima partita, lasciando l'OL nella condizione di dover fare risultato in Portogallo per essere certo di passare il turno.

Highlights: Bayern - Lyon 1-0

Le date da segnare

Sesta giornata fase a gironi

15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Data da decidere