UEFA Europa Conference League: guida alla sesta giornata

Nessuna delle big presenti in UEFA Europa Conference League ha avuto vita facile nella fase a gironi, tanto che tutte si giocheranno la qualificazione all'ultima giornata.

Enterprise Rent-A-Car presenta la guida di UEFA.com alla sesta giornata.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici vanno direttamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi si giocheranno degli spareggi tra le otto seconde di UEFA Europa Conference League e le terze di UEFA Europa League per completare il tabellone.

Giovedì 9 dicembre

Gruppo A: Alashkert - Maccabi Tel-Aviv, LASK - HJK Helsinki

Gruppo B: Gent - Flora Tallinn, Partizan - Anorthosis Famagusta

Gruppo C: CSKA-Sofia - Roma, Zorya Luhansk - Bodø/Glimt

Gruppo D: CFR Cluj - Jablonec, AZ Alkmaar - Randers

Gruppo E: Feyenoord - Maccabi Haifa, Union Berlin - Slavia Praha

Gruppo F: Copenhagen - Slovan Bratislava, PAOK - Lincoln Red Imps

Gruppo G: Tottenham - Rennes, Vitesse - Mura

Gruppo H: Omonoia - Kairat Almaty, Basel - Qarabağ

Le sfide più interessanti

L'Union pronto alla 'finale' contro lo Slavia

Highlights: Slavia Praha - Union Berlin 3-1 

Alla sua prima fase a gironi UEFA, l'Union Berlin ha avuto un inizio difficile in casa dello Slavia Praha alla prima giornata quando ha perso 3-1 con un espulso e due gol nel finale. Tuttavia la vittoria per 1-0 in casa del Maccabi Haifa alla quinta giornata ha messo in condizione la squadra di Urs Fischer di potersi vendicare dei campioni della Repubblica Ceca alla sesta: una vittoria a Berlino, infatti, qualificherebbe l'Union a spese dello Slavia.

La vittoria dell'Union sul Maccabi Haifa non è stata esattamente indimenticabile, e in più l'ultima gara interna del Gruppo E si è conclusa con due espulsi e una sconfitta per 2-1 contro il fanalino di coda Feyenoord. Fischer però è totalmente concentrato sulla sfida dell'ultima giornata dopo la vittoria in Israele: "Ce l'abbiamo fatta, e adesso abbiamo da giocare questa finale in casa".

Il Partizan in bilico, il PAOK si gioca la qualificazione con lo Slovan

Highlights: Anorthosis - Partizan 0-2 

Il Gent è matematicamente primo del Gruppo B, mentre il vantaggio del Partizan sul terzo posto è meno rassicurante di quanto sperassero, quindi la partita contro l'Anorthosis Famagusta sarà decisiva. I ciprioti potrebbero soffiare il secondo posto al Partizan con una vittoria a Belgrado, mentre il Flora - attualmente ultimo in classifica - può addirittura sperare in una combinazioni di risultati per passare il turno in caso di vittoria contro il Gent.

Nel Gruppo F, Slovan e PAOK si contenderanno il secondo posto. Il già qualificato Copenhagen affronterà in casa la formazione slovacca che è seconda in classifica davanti al PAOK per un solo gol nella differenza reti. Se la formazione di Răzvan Lucescu dovesse vincere in casa segnando tanti gol al Lincoln Red Imps, allora anche una vittoria degli sloveni potrebbe non bastare.

Cos'altro?

Highlights: Rennes - Vitesse 3-3 

• Prelevato in estate dal Montpellier, l'attaccante del Rennes, Gaëtan Laborde, è al momento il capocannoniere di questa UEFA Europa Conference League con cinque gol, ovvero uno in più di Kane degli Spurs e Tammy Abraham della Roma. Riuscirà a mantenere la vetta della classifica marcatori fino alla fine?

• Il sorteggio degli spareggi per gli ottavi si terrà il 13 dicembre, con le otto seconde di UEFA Europa Conference League che verranno accoppiate con le terze di UEFA Europa League. Le vincenti di queste sfide che si giocheranno tra andata e ritorno, raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League nel sorteggio degli ottavi del 25 febbraio.

Le date

La National Arena di Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre: sorteggio fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)