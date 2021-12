Le squadre degli ottavi di Champions League

Tra le 16 squadre qualificate agli ottavi di finale di UEFA Champions League, nove sono già salite sul trono d'Europa. UEFA.com traccia il loro profilo.



15 febbraio e 9 marzo

Sporting CP (POR) - Manchester City (ENG)

Ranking UEFA: 28°

Gruppo C: secondo posto (V3 P0 S3 GF14 GS12)

Scorsa stagione: spareggi di UEFA Europa League (S 1-4 contro il LASK)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: quarti di finale (1982/83)

La stagione in breve: lo Sporting è giovane e ha recuperato alla grande dopo i brutti risultati di settembre.

Highlights: Sporting CP - Dortmund 3-1

Allenatore: Rúben Amorim



Giocatori chiave: Pedro Gonçalves

Lo sapevi?

Lo Sporting aveva superato la fase a gironi solo una volta su otto nell'era della Champions League.

Ranking UEFA: 2°

Gruppo A: primo posto (V4 P0 S2 GF18 GS10)

Scorsa stagione: vicecampione (S 0-1 contro Chelsea)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vicecampione (2020/21)

La stagione in breve: la macchina perfetta di Josep Guardiola è stata letteralmente ipnotica in qualche occasione.

Guarda il gol della vittoria del Man. City contro il Paris

Allenatore: Josep Guardiola

Giocatore chiave: Kevin De Bruyne

Lo sapevi?

Guardiola ha raggiunto le semifinali di Champions League per l'ottava volta la scorsa stagione: si tratta del record nella competizione a pari merito con José Mourinho.

Paris Saint-Germain (FRA) vs Real Madrid (ESP)

Ranking UEFA: 7°

Gruppo A: secondo posto (V3 P2 S1 GF13 GS8)

Scorsa stagione: semifinale (S 1-4 tot. contro Man. City)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: vicecampione (2019/20)

La stagione in breve: una squadra costellata di campioni cerca ancora il giusto equilibrio.

In the Zone: il contropiede del Paris contro il Lipsia

Allenatore: Mauricio Pochettino



Giocatore chiave: Kylian Mbappé



Lo sapevi?

Nel 2020/21, il Paris ha superato il Bayern ai quarti di finale: è stata la prima volta che i vicecampioni della stagione precedente eliminavano i campioni in carica.

Ranking UEFA: 5°

Gruppo D: primo posto (V5 P0 S1 GF14 GS3)

Scorsa stagione: semifinale (S 1-3 tot. contro Chelsea)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

La stagione in breve: dopo una partenza incerta, le merengues sono tornate ai massimi livelli.

Highlights: Sheriff - Real Madrid 0-3

Allenatore: Carlo Ancelotti



Giocatori chiave: Karim Benzema

Lo sapevi?

Il Real Madrid ha sempre superato la fase a gironi di Champions League.

16 febbraio e 8 marzo

Salzburg (AUT) - Bayern (GER)

Ranking UEFA: 22°

Gruppo G: secondo posto (V3 P1 S2 GF8 GS6)

Scorsa stagione: fase a gironi (sedicesimi di UEFA Europa League)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: fase a gironi (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

La stagione in breve: la squadra è calata leggermente dopo un'ottima partenza, ma le potenzialità ci sono.

Highlights: Salzburg - Wolfsburg 3-1

Allenatore: Matthias Jaissle



Giocatore chiave: Karim Adeyemi



Osservato speciale: Luka Sučić

Lo sapevi?

Il Salisburgo ha raggiunto gli ottavi per la prima volta nella sua storia. Nel 1994 ha disputato la finale dei Coppa UEFA ma ha perso con un 2-0 complessivo contro l'Inter.

Ranking UEFA: 1°

Gruppo E: primo posto (V6 P0 S0 GF22 GS3)

Scorsa stagione: quarti di finale (S ai gol in trasferta contro il Paris)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

La stagione in breve: il Bayern ha fame, segna molto e vuole assolutamente il settimo titolo.

I gol più belli di Lewandowski in Champions League

Allenatore: Julian Nagelsmann



Giocatore chiave: Robert Lewandowski



Lo sapevi?

Il Bayern ha prolungato a 21 partite il suo record di imbattibilità fuori casa in Champions League.

Inter (ITA) - Liverpool (ENG)

Ranking UEFA: 24°

Gruppo D: secondo posto (V3 P1 S2 GF8 GS5)

Scorsa stagione: fase a gironi

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

La stagione in breve: molto compatta in difesa, l'Inter crea molte occasioni in attacco ma non è sempre concreta.

Reporter Inter di UEFA.com: la squadra di Simone Inzaghi sarà anche meno solida di quella di Antonio Conte, nonostante schieri lo stesso 3-5-2, ma è certamente più offensiva. Finora ha mancato un numero incredibile di occasioni, soprattutto contro Real Madrid Shakhtar: se riuscirà ad essere più concreta, potrà andare molto lontano.

Highlights: Inter - Shakhtar Donetsk 2-0

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore di uno scudetto e di tre Coppe Italia da giocatore della Lazio, il tecnico ha anche vinto una coppa nazionale nelle cinque stagioni da allenatore dei biancocelesti. Dal punto di vista tattico è un altro maestro del 3-5-2, come il suo predecessore.

Giocatore chiave: Marcelo Brozović

Il nazionale croato ha l'attitudine di mettersi al servizio della squadra sia in difesa che in attacco; e, spesso, è in testa alle statistiche di "distanza percorsa" dopo quasi ogni partita. Le fasi chiave del gioco passano dalle sue giocate e ha la mentalità che ogni allenatore ama. Un vero leader.

Lo sapevi?

Campione d'Europa nel 2010, l'Inter è tornata agli ottavi di finale dopo 10 anni.

Ranking UEFA: 3°

Gruppo B: primo posto (V6 P0 S0 GF17 GS6)

Scorsa stagione: quarti di finale (S 1-3 tot. contro Real Madrid)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

La stagione in breve: una fase a gironi perfetta grazie a un attacco in splendida forma.

Allenatore: Jürgen Klopp



Il sensazionale gol di Thiago

Giocatore chiave: Mohamed Salah



Lo sapevi?

Il Liverpool è stato sei volte campione d'Europa, più di ogni altra squadra inglese. Ha gli stessi titoli del Bayern: solo Milan e ne Real Madrid ne hanno vinti di più.

22 febbraio e 16 marzo

Chelsea (ENG) - LOSC Lille (FRA)

Ranking UEFA: 4°

Gruppo H: secondo posto (V4 P1 S1 GF13 GS4)

Scorsa stagione: campione (V 1-0 contro Man. City)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (2011/12, 2020/21)

La stagione in breve: straordinario in difesa, il Chelsea ha anche molta varietà in attacco per impensierire le squadre più forti.

Tutti i gol del Chelsea in Champions League 2020/21

Allenatore: Thomas Tuchel



Giocatore chiave: Jorginho



Lo sapevi?

Prima del 3-3 all'ultima giornata contro lo Zenit, i Blues avevano subito appena tre gol in 12 partite di UEFA Champions League dall'arrivo di Tuchel.

Ranking UEFA: 62°

Gruppo G: primo posto (V3 P2 S1 GF7 GS4)

Scorsa stagione: sedicesimi di UEFA Europa League (S 2-4 tot. contro Ajax)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2006/07)

La stagione in breve: i campioni di Francia sembrano destinati a fare altre sorprese in Europa.