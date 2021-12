Sorteggio spareggi Coppa del Mondo 2022: Italia - Macedonia del Nord e Portogallo - Turchia nel Percorso C

Italia - Macedonia del Nord, Portogallo - Turchia, Scozia-Ucraina, Galles - Austria, sono alcune delle semifinali venute fuori dal sorteggio di Zurigo per gli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Il Galles potrebbe ospitare la Scozia in finale, entrambe sono state sorteggiate nel Percorso A, mentre i campioni d'Europa dell'Italia affronteranno una trasferta in Portogallo o in Turchia nella finale del Percorso C se riusciranno a superare la Macedonia del Nord.

Il sorteggio

Semifinali - giovedì 24 marzo 2022

Percorso A

Scozia - Ucraina (20:45 CET)

Galles - Austria (20:45 CET)



Percorso B

Russia - Polonia (18:00 CET)

Svezia - Repubblica Ceca (20:45 CET)



Percorso C

Italia - Macedonia del Nord (20:45 CET)

Portogallo - Turchia (20:45 CET)

Finali - martedì 29 marzo 2022



Percorso A

Galles/Austria - Scozia/Ucraina (20:45 CET)

Percorso B

Russia/Polonia - Svezia/Repubblica Ceca (20:45 CET)

Percorso C

Portogallo/Turchia - Italia/Macedonia del Nord (20:45 CET)