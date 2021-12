Quinta giornata Europa League: altre sette squadre, compreso Lazio, Galatasaray e Monaco superano la fase a gironi

Altre sette squadre hanno superato la fase a gironi di UEFA Europa League, con Leverkusen e Monaco passate come prime dei rispettivi gironi. Betis e Rangers sono matematicamente agli spareggi mente Galatasaray, Lazio e Olympiacos sono certe di arrivare nelle prime due posizioni. Il già qualificato West Ham è certo del primo posto nel Gruppo H, mentre l'Eintracht Frankfurt non è riuscito a fare come gli inglesi nel Gruppo D. Il Lyon, matematicamente primo, prosegue la sua marcia a punteggio pieno nel Gruppo A.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Alfredo Morelos dei Rangers dopo il suo secondo gol della serata Getty Images

La doppietta di Alfredo Morelos regala il secondo posto ai Rangers nel Gruppo A e un inizio perfetto all'Ibrox in Europa al nuovo tecnico Giovanni van Bronckhorst. I padroni di casa sfiorano più volte il gol nei minuti iniziali e passano in vantaggio con Morelos su passaggio di Hagi. Lo stesso calciatore raddoppia nella ripresa, coi Rangers che nei minuti finali resistono all'assalto dello Sparta.

La statistica: Morelos ha segnato 30 gol in Coppa UEFA/UEFA Europa League (qualificazioni comprese) e adesso è il quinto miglior marcatore nella storia della competizione.

Moussa Diaby dopo il gol della vittoria del Leverkusen contro il Celtic DeFodi Images via Getty Images

Il Leverkusen blinda il primo posto del Grupp G con una vittoria al cardiopalma dopo un'incredibile rimonta nei minuti finali. I tedeschi passano in vantaggio al 16' con Robert Andrich, ma il Celtic prima pareggia con un rigore 'alla Panenka' di Josip Juranović e poi passa in vantaggio con Jota nella ripresa. A otto minuti dalla fine il Leverkusen pareggia con Andrich, che segna la sua seconda rete della serata, e all'87' trova il gol qualificazione con un gran tiro al volo di Moussa Diaby.

La statistica: il Leverkusen non ha mai perso in casa una partita della fase a gironi di UEFA Europa League (V12 P3).

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta? Le otto vincitrici dei gironi vanno automaticamente agli ottavi di finale. Le otto seconde dei gironi di UEFA Europa League affrontano le otto terze dei gironi di UEFA Champions League negli spareggi che precedono gli ottavi di finale.

Youssiyf Fofana poco dopo il gol della vittoria del Monaco AFP via Getty Images

La partita si decide tutta nel primo tempo. Kevin Volland porta il Monaco in vantaggio al 28'. Al 35' gli ospiti rispondono con Alexander Isak, ma al 38' i padroni di casa segnano la rete decisiva con un colpo di testa di Youssouf Fofana. La Real domina nella ripresa, e l'espulsione di Fofana nei minuti finali regala un finale infuocato, ma sono i padroni di casa a vincere e qualificarsi come primi del girone. Gli spagnoli devono battere il PSV all'ultima giornata per passare il turno.

La statistica: La Real era imbattuta da sette trasferte della fase a gironi di Europa League con cinque clean sheet prima di questa sfida.

Il Leicester ha vinto 3-1 in casa contro il Legia Leicester City FC via Getty Imag

La rete da posizione ravvicinata di Patson Daka porta in vantaggio i padroni di casa che raddoppiano con uno splendido gol di James Maddison. Gli ospiti accorciano con Filip Mladenović, abile a ribattere in rete la parata di Kasper Schmeichel dopo un rigore di Mahir Emreli. Gli inglesi chiudono i conti nel primo tempo con un colpo di testa di Wilfred Ndidi.

La statistica: le Foxes hanno segnato tre gol nel primo tempo in una partita UEFA per la prima volta dal 1961.

Cristian Tello porta in vantaggio la squadra di casa dopo soli cinque minuti su assist di Héctor Bellerín. Il Betis raddoppia con Sergio Canales nella ripresa con uno splendido tiro a giro. Dopo il triplice fischio finale, la squadra di Manuel Pellegrini festeggia la qualificazione in virtù della vittoria del Leverkusen contro il Celtic.

La statistica: Tello ha segnato in entrambe le partite di UEFA Europa League giocate in stagione ma ancora non è andato in gol in nove partite di Liga nel 2021/22.

Il Galatasaray festeggia la vittoria contro il Marseille AFP via Getty Images

Con la vittoria di stasera, il Galatasaray è matematicamente tra le prime due del Gruppo E. La formazione turca passa in vantaggio con Alexandru Cicâldău dopo 12 minuti e raddoppia alla mezz'ora con un autogol di Duje Ćaleta­Car. Poco dopo l'ora di gioco, Sofiane Feghouli ribatte in rete un cross di Kerem Aktürkoğlu per il 3-0 momentaneo. Gli ospiti accorciano con Arkadiusz Milik abile a ribattere in rete un rigore sbagliato da lui stesso, ma i padroni di casa chiudono i conti con Ryan Babel al primo pallone toccato dal suo ingresso dalla panchina. Il Marsiglia segna il 4-2 definitivo con Milik, ma i francesi escono dall'Europa in virtù del risultato di stasera.

La statistica: Il Galatasaray ha superato il girone di UEFA Europa League per la seconda volta nonché la prima dal 2009/10.

Pedro Rodrìguez festeggia il gol con la panchina della Lazio NurPhoto via Getty Images

Il capitano Ciro Immobile trasforma due rigori in otto minuti del secondo tempo, con Pedro Rodrìguez che segna la rete del 3-0 definitivo sul finale con una conclusione precisa da fuori area. I biancocelesti sono matematicamente nelle prime due posizioni e si giocheranno il primo posto alla sesta giornata contro il Galatasaray. La Lokomotiv non può più raggiungere il secondo posto.

La stastistica: Immobile ha segnato 14 gol in 23 partite di UEFA Europa League - e 13 in 16 partite di tutte le competizioni con la Lazio in questa stagione.

Chi si è qualificato? Agli ottavi di finale:

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

West Ham (ENG) Agli spareggi:

Betis (ESP)

Rangers (SCO) Nelle prime due posizioni:

Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Lazio (ITA)

Olympiacos (GRE)

Tiquinho Soares ha segnato al 90' il gol che ha qualificato l'Olympiacos AFP via Getty Images

Il meglio delle altre partite

Il gol al 90' di Tiquinho Soares ha regalato la vittoria per 1-0 all'Olympiacos in casa contro il Fenerbahçe; con questi tre punti i greci sono sicuri di arrivare nelle prime due posizioni del Gruppo C.

Matematicamente primo del Gruppo A, il Lyon ha vinto la quinta partita su cinque battendo 3-1 il Brøndby in trasferta; Rayan Cherki ha segnato una doppietta mentre il capocannoniere Karlo Toko Ekambi è entrato solo nei minuti finali.

Il PSV è certo di arrivare nelle prime due posizioni del Gruppo B grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro lo Sturm Graz; Carlos Vinícius ha segnato su rigore allo scadere del primo tempo, mentre Bruma ha ha realizzato la seconda rete.

Nel Gruppo F è ancora tutto possibile; il Crvena zvezda è primo con dieci punti dopo l'1-0 interno contro il fanalino di coda Ludogorets, mentre il Midtjylland è un punto dietro dopo il 3-2 sul Braga grazie al rigore trasformato da Evander nei minuti di recupero.

Dinamo Zagreb e Genk sono ancora in corsa per il secondo posto del Gruppo H dietro il West Ham dopo l'1-1 in Croazia; la Dinamo è a sette punti, a due dai belgi.

Il Frankfurt poteva qualificarsi come primo del Gruppo D ma ha subito il 2-1 all'88' da Mbwana Ally Samatta dell'Antwerp ma al quarto minuto di recupero i tedeschi hanno pareggiato con Gonçalo Paciência.

Tutti i risultati della quinta giornata

Gruppo A: Rangers - Sparta Praha 2-0, Brøndby - Lyon 1-3

Gruppo B: PSV Eindhoven - Sturm Graz 2-0, Monaco - Real Sociedad 2-1

Gruppo C: Leicester - Legia Warszawa 3-1, Spartak Moskva - Napoli 2-1

Gruppo D: Olympiacos - Fenerbahçe 1-0, Eintracht Frankfurt - Royal Antwerp 2-2

Gruppo E: Galatasaray - Marseille 4-2, Lokomotiv Moskva - Lazio 0-3

Gruppo F: Midtjylland - Braga 3-2, Crvena zvezda - Ludogorets 1-0

Gruppo G: Leverkusen - Celtic 3-2, Real Betis - Ferencváros 2-0

Gruppo H: GNK Dinamo - Genk 1-1, Rapid Wien - West Ham 0-2