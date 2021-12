Roma-Zorya Luhansk 4-0: poker agli ucraini, la Roma vince e si qualifica

La Roma batte in agilità lo Zorya Luhansk e supera aritmeticamente il girone di UEFA Europa Conference League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi travolgono 4-0 la squadra ucraina grazie ai gol di Carles Pérez, Nicolò Zaniolo e alla doppietta di Tammy Abraham, ma restano secondi nel Gruppo C alle spalle del Bodø/Glimt che in Norvegia piega anche il CSKA Sofia.



Roma-Zorya Luhansk: la partita minuto per minuto e le reazioni



Trascinata da un ottimo Zaniolo, al secondo gol stagionale - non segnava da quasi tre mesi (26 agosto) - e autore di un assist, la squadra di José Mourinho ha dimostrato tutta la sua superiorità rispetto a quella di Viktor Skrypnyk, che aveva bisogno di un risultato positivo per continuare a sperare ma non è praticamente mai stata in partita. Per vincere il raggruppamento ed evitare un turno in più, la Roma, il prossimo 9 dicembre, dovrà espugnare Sofia e sperare che lo Zorya fermi il Bodø/Glimt.



Mourinho conferma la difesa a tre e i suoi ragazzi partono con il piede premuto sull'acceleratore, ma Tammy Abraham in apertura si divora un gol incredibile. Carles Pérez, comunque, preferito a Ebrima Darboe, realizza dopo un quarto d'ora il vantaggio concretizzando alla perfezione l'assist di esterno di Stephan El Shaarawy.

Per l'ex Barcellona è il secondo gol nella competizione dopo quello nella disastrosa trasferta in Norvegia, ma il più ispirato della serata sembra Zaniolo. Il 22enne talento azzurro ha almeno due chance per segnare ma non riesce a sfruttarle, per poi riscattarsi al 33': il suo destro sulla straripante azione di Jordan Veretout non lascia scampo a Dmytro Matsapura.

La gioia di Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham, entrambi a segno all'Olimpico contro lo Zorya Luhansk Getty Images

La Roma è in controllo e potrebbe fare tris prima dell'intervallo, ma Veretout sbaglia il secondo rigore consecutivo - dopo quello contro la Juventus in campionato - facendosi "ipnotizzare" dal portiere ucraino. Era stato Carles Pérez a procurarsi il tiro dal dischetto. Il 3-0, comunque, arriva una manciata di secondi dopo l'inizio del secondo tempo. Scatto bruciante di Zaniolo sulla destra e assist d'oro per Abraham, che deve solo spingere il pallone in rete.



Abraham ed El Shaarawy falliscono il poker, la Roma sembra poter dilagare e alla fine l'attaccante inglese trova la doppietta personale - la prima in Giallorosso - con una super rovesciata: per l'ex Chelsea è il settimo gol stagionale, il quarto nella competizione. Per la Roma, invece, una serata da incorniciare.



ROMA-ZORYA LUHANSK 4-0 (2-0 p.t.)

ROMA: Rui Patrício; Mancini, Smalling (70’ Ibañez), Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Mkhitaryan (69’ Missori), El Shaarawy (70’ Zalewski); Zaniolo (70' Shomurodov); Abraham (76' Mayoral), Carles Pérez All. Mourinho

ZORYA LUHANSK: Matsapura; Favorov, Vernydub, Imerekov, Juninho (70' Snurnitsyn); Kabaiev, Buletsa (83' Cristina), Cvek Khomchenovskyi, Sayyadmanesh (83' Owusu); Zahedi (46' Gladkyy), Gromov (46' Nazaryna) All. Skrypnyk

MARCATORI: Carles Pérez 15', Zaniolo 33', Abraham 46', 75'

AMMONITI: Karsdorp, Mancini

ARBITRO: István Kovács (Romania)