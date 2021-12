Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà agli ai fantallenatori del Fantasy Football una piccola mano svelando le probabili formazioni delle partite della fase a gironi di UEFA Champions League di mercoledì.

Nell'articolo anche l'elenco dei giocatori squalificati, indisponibili e in dubbio.

Mercoledì 24 novembre

Highlights: Paris - Man. City 2-0 

Man. City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Sterling

Indisponibili: De Bruyne (malattia), Torres (piede)

In dubbio: Grealish (non specificato)

In diffida: nessuno

Paris: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Paredes, Herrera; Messi, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Draxler (coscia), Letellier (coscia)

In dubbio: Kimpembe (bicipite femorale), Mbappé (malattia), Ramos (polpaccio), Verratti (coscia), Wijnaldum (ginocchio)

In diffida: nessuno

Club Brugge: Mignolet; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol; Sowah, Balanta, Rits, Lang; Vanaken; De Ketelaere

Indisponibili: Izquierdo (non specificato)

In dubbio: Vormer (tendine d'Achille)

In diffida: nessuno

Leipzig: Martinez; Simakan, Gvardiol, Orbán; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Nkunku, Forsberg; Silva

Indisponibili: Adams (squalificato), Gulácsi (malattia), Halstenberg (ginocchio), Olmo (muscolare), Poulsen (polpaccio), Saracchi (ginocchio)

In dubbio: Haidara (caviglia), Laimer (coscia), Simakan (raffreddore), Szoboszlai (caviglia) 

In diffida: Simakan

Highlights: Milan - Atlético 1-2 

Atlético: Oblak; Carrasco, Savić, Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Koke, Llorente, Lemar; Griezmann, Suárez

Indisponibili: Felipe (squalificato), João Félix (polpaccio), Trippier (spalla)

In dubbio: Šaponjić (coscia)

In diffida: João Félix, Kondogbia, Suárez

Milan: Tătărușanu; Kalulu, Romagnoli, Kjær, Theo Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Díaz, Leão; Ibrahimović

Indisponibili: Maignan (polso), Rebić (caviglia), Plizzari (ginocchio), Messias (coscia), Tomori (anca)

In diffida: Tomori

Liverpool: Alisson; Williams, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson; Salah, Minamino, Mané

Indisponibili: Elliot (caviglia), Firmino (bicipite femorale), Gomez (polpaccio), Jones (occhio)

In dubbio: Jota (botta), Keïta (bicipite femorale), Milner (bicipite femorale), Origi (malattia), Robertson (coscia)

In diffida: Milner

Porto: Diogo Costa; Wendell, Mbemba, Pepe, João Mário; Uribe, Sérgio Oliveira, Luis Díaz, Otávio; Taremi, Evanilson

Indisponibili: Marcano (piede)

In dubbio: Pepe (gamba)

In diffida: Uribe, Vítor Ferreira

Highlights: Ajax - Beşiktaş 2-0 

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş; Hutchinson, Pjanić, Ghezzal, Alex Teixeira, Nkoudou; Larin

Indisponibili: N'Sakala (non specificato), Souza (squalificato)

In dubbio: Rıdvan Yılmaz (coscia)

In diffida: nessuno

Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Blind; Berghuis, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadić

Indisponibili: Edson Alvárez (squalificato), Klaiber (ginocchio), Kudus (costole), Stekelenburg (inguine)

In diffida: Timber

Sporting: Adán: Inácio, Coates, Feddal; Porro, Palhinha, Nunes, Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves

Indisponibili: Jovane (ginocchio), Vinagre (ginocchio)

In diffida: Feddal

Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Pongračić, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Hazard; Malen

Indisponibili: Dahoud (ginocchio), Haaland (hip), Hummels (squalificato), Morey (ginocchio), Reyna (coscia), Schmelzer (ginocchio), Wolf (coscia) 

In dubbio: Moukoko (occhio), Schulz (bicipite femorale)

In diffida: nessuno

Highlights: Shakhtar Donetsk - Inter 0-0 

Inter: Handanovič; Škriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Vidal, Perišić; Džeko, Lautaro Martínez

Indisponibili: De Vrij (coscia), Alexis Sánchez (coscia)

In diffida: nessuno

Shakhtar: Trubin; Dodô, Marlon, Bondar, Matviyenko; Maycon, Marcos Antônio; Tetê, Pedrinho, Mudryk; Fernando

Indisponibili: Dentinho (svincolato), Júnior Moraes (ginocchio), Traoré (ginocchio), Ismaily (non specificato), Alan Patrick (non specificato), Sudakov (non specificato)

In diffida: nessuno

Sheriff: Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Bruno; Castañeda

Indisponibili: Kyabou (problema muscolare)

In dubbio: Yakhshiboev (muscolare), Yansane (muscolare)

In diffida: Addo, Dulanto

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modrić, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinícius Júnior

Indisponibili: Bale (ginocchio), Ceballos (caviglia), Hazard (gastroenterite), Valverde (forma)

In diffida: Casemiro