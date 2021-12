Sorteggio ottavi di finale di Champions League: guida completa

Quando è in programma il sorteggio degli ottavi di Champions League?

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League si terrà a Nyon, presso la sede della UEFA, lunedì 13 dicembre dalle 12:00 CET.

Dove posso guardare il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming a questo link.

Chi vi partecipa?

Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi di UEFA Champions League. Le vincitrici dei gironi sono designate come teste di serie, le seconde come non teste di serie.

Confermate come prime dei gironi (teste di serie)

Ajax (NED)

Bayern (GER)

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

LOSC Lille (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Real Madrid (ESP)

Confermate come seconde dei gironi (non teste di serie)

Atlético (ESP)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Inter (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Salisburgo (AUT)

Sporting CP (POR)

Villarreal (ESP)

Le squadre della stessa nazione possono affrontarsi agli ottavi di Champions League?

No. Nessuna squadra può affrontarne una della stessa nazionalità o già incontrata nella fase a gironi.

Gli ottavi di Champions League si disputano in due partite?

Le sfide si disputano in due partite. La squadra testa di serie gioca il ritorno in casa.

Quando si giocheranno le partite?

Le gare d'andata sono programmate per il 15/16/22/23 febbraio, mentre quelle di ritorno per l'8/9/15/16 marzo. Gli orari d'inizio sono fissati alle 21:00 CET.

Il sorteggio di quarti di finale, semifinali e finale è previsto per venerdì 18 marzo.

Che variazioni ci sono in questa edizione?

La regola dei gol in trasferta è stata abolita, quindi le partite in parità dopo 180 minuti andranno ai supplementari, indipendentemente dal numero dei gol segnati dalle squadre in trasferta nelle rispettive partite. Se il risultato permane in parità dopo i tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.