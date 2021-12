UEFA Champions League: cosa guardare mercoledì

Anche se sei squadre si sono già qualificate, la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League propone molte altre sfide con una ricca posta in gioco.

In collaborazione con Hotels.com, selezioniamo le gare più interessanti di mercoledì.

Momenti memorabili alla quinta giornata

Mercoledì 24 novembre

Gruppo A: Man. City - Paris, Club Brugge - Leipzig

Gruppo B: Atlético de Madrid - AC Milan, Liverpool - Porto

Gruppo C: Beşiktaş - Ajax (18:45 CET), Sporting CP - Dortmund

Gruppo D: Inter - Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff - Real Madrid

Calci di inizio ore 21:00 CET se non diversamente indicato.

Cosa guardare

Highlights: Paris - Man. City 2-0

City alla prova Paris

La squadra di Pep Guardiola affronta il Paris, con Phil Foden entusiasta di mettersi alla prova. “Quella contro il PSG è una partita importantissima e vogliamo vincerla", ha commentato il centrocampista. L'undici di Mauricio Pochettino è imbattuto nel Gruppo A, ma il quotidiano Le Parisien è rimasto poco colpito dal 2-2 contro il Lipsia all'ultima giornata (titolo: “Il Paris non meritava di più”). Il risultato giusto in Inghilterra potrebbe però spazzare via il malcontento. “Dobbiamo avere la voglia di scendere in campo per vincere - ha commentato Pochettino -. L'obiettivo è la qualificazione e andiamo lì con questa idea".

Highlights: Real Madrid - Sheriff 1-2

Lo Sheriff ci riprova?

La vittoria per 2-1 dello Sheriff in casa del Madrid alla seconda giornata è stata considerata da tutti una delle più grandi sorprese nella storia della UEFA Champions League. Il match winner Sébastien Thill ha ammesso di aver riguardato il suo sensazionale gol "almeno 100 volte" da allora. La formazione moldava, che dopo quel risultato era andata in vetta al Gruppo D, si trova ora al terzo posto e si prepara a ospitare il Madrid, attualmente capolista. Con l'Inter a una sola lunghezza, riuscirà lo Sheriff a sconvolgere nuovamente i pronostici?

Highlights: Dortmund - Sporting 1-0

Sfida decisiva a Lisbona

Con l'Ajax già agli ottavi, la sfida di Lisbona tra Sporting CP e Dortmund assume uno status critico per le due squadre appaiate a sei punti nel Gruppo C. I padroni di casa hanno perso in Germania per 1-0 e sanno che contro un Dortmund privo di diversi giocatori, tra cui Erling Haaland, una vittoria con due gol garantirà la qualificazione. Qualsiasii vittoria andrà bene per gli ospiti, mentre un pareggio prolungherebbe l'attesa fino alla Giornata 6.

Altre partite

• Dopo aver conquistato il primo punto nel Gruppo B alla quarta giornata, l'AC Milan potrebbe ispirarsi all'Atalanta della stagione 2019/20, che da una situazione simile è riuscita ad arrivare agli ottavi. Con il Liverpool già qualificato e Porto e Atlético non troppo lontane, una via di uscita c'è.

Le triplette di Lewandowski in Champions League

• Grazie alla tripletta della quarta giornata, Robert Lewandowski è salito in vetta alla classifica marcatori con otto gol. L'inseguitore più vicino, Sébastien Haller dell'Ajax, è a quota sette. Riuscirà il polacco a laurearsi nuovamente capocannoniere dopo la stagione 2019/20?

Martedì 23 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Bayern, Barcelona - Benfica

Gruppo F: Villarreal - Man. United, Young Boys - Atalanta

Gruppo G: Sevilla - Wolfsburg, LOSC - Salzburg

Gruppo H: Malmö - Zenit, Chelsea - Juventus

Date

Fase a gironi

14/15 settembre: prima giornata

28/29 settembre: seconda giornata

19/20 ottobre: terza giornata

2/3 novembre: quarta giornata

23/24 novembre: quinta giornata

7/8 dicembre: sesta giornata

La finale si gioca a San Pietroburgo UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre 2021: sorteggio ottavi di finale

15/16/22/23 febbraio e 8/9/15/16 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

5/6 e 12/13 aprile: quarti di finale

26/27 aprile e 3/4 maggio: semifinali

28 Maggio: finale (Gazprom Arena, Russia)