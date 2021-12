UEFA Europa League: cosa guardare alla quinta giornata

Eintracht Frankfurt, Lyon e West Ham sono già agli ottavi, ma molte altre questioni rimangono irrisolte in UEFA Europa League.

Come funziona la fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi raggiungono direttamente gli ottavi di finale. Quindi, si disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate nei gironi e le terze classificate nei gironi di UEFA Champions League.

Mercoledì 24 novembre

Gruppo C: Spartak Moskva - Napoli 2-1

Giovedì 25 novembre

Gruppo A: Rangers - Sparta Praha, Brøndby - Lyon

Gruppo B: PSV Eindhoven - Sturm Graz, Monaco - Real Sociedad

Gruppo C: Leicester - Legia Warszawa

Gruppo D: Olympiacos - Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt - Royal Antwerp

Gruppo E: Galatasaray - Marseille, Lokomotiv Moskva - Lazio

Gruppo F: Midtjylland - Braga, Crvena zvezda - Ludogorets

Gruppo G: Leverkusen - Celtic, Real Betis - Ferencváros

Gruppo H: GNK Dinamo - Genk, Rapid Wien - West Ham

Cosa guardare

Guarda cinque grandi gol del Galatasaray

Pareggio da evitare tra Galatasaray e Marsiglia

Fatih Terim ha lamentato una certa imprecisione del Galatasaray dopo l'1-1 contro la Lokomotiv Moskva alla quarta giornata: “Se sbagli tanto rischi anche di perdere". Il tecnico spera che la sua squadra abbia una mira migliore contro il Marsiglia, che cerca di evitare il quinto pareggio consecutivo nel Gruppo E. L'allenatore Jorge Sampaoli è però convinto di meritare di più: “Nel calcio non c'è giustizia. Siamo andati in vantaggio in tutte e quattro le partite e abbiamo giocato con coraggio e personalità".

Celtic a testa alta contro il Leverkusen



Highlights: Celtic - Leverkusen 0-4

Dopo le due vittorie consecutive contro il Ferencváros, il tecnico del Celtic, Ange Postecoglou, ha definito "fantastica" la sua squadra. Tuttavia, essere fantastici potrebbe non essere abbastanza contro il Leverkusen, capolista nel Gruppo G. La formazione tedesca ha battuto il Real Betis 4-0 il 4 novembre dopo una vittoria con lo stesso risultato a Glasgow. Come il Celtic, i Rangers sono terzi nel girone ma possono salire al secondo posto vendicando la sconfitta per 1-0 contro lo Sparta Praha nel Gruppo A.

Rodgers deluso dopo il pareggio contro il Leicester

Leicester in cerca di una via di uscita

Il Leicester ha concluso la quarta giornata al terzo posto nel Gruppo C dopo un 4-3 sul campo del Spartak Moskva e un 1-1 in casa. Tuttavia, il tecnico Brendan Rodgers si consola sapendo che non dovrà più fare i calcoli se tutto andrà bene nelle ultime partite contro il Legia e il Napoli. “È semplice: dobbiamo vincere le prossime due gare. Se ci riusciamo, arriveremo primi nel girone".

Altre partite

• Il Lione, capolista nel Gruppo A, è matematicamente agli ottavi ma ha altri motivi per continuare ad andare alla ricerca del gol. Karl Toko Ekambi è l'attuale capocannoniere del torneo con sei reti ed è andato a segno in ogni giornata, mentre nessuna altra squadra ha segnato di più del Lione (12 gol). Riuscirà l'OL a diventare il primo club francese a vincere il torneo?

Cinque grandi gol del PSV

• Lo Sturm Graz ha conquistato il suo primo punto alla quarta giornata, ma nel Gruppo B prosegue una corsa tre che potrebbe concludersi solo alla sesta, quando il PSV Eindhoven (attualmente terzo) farà visita alla Real Sociedad. Le squadre hanno pareggiato 2-2 in Olanda alla prima giornata ma sono entrambe dietro il Monaco: chi avrà la certezza di un posto agli ottavi?

Date

Fase a gironi

15/16 settembre: prima giornata

30 settembre: seconda giornata

20/21 ottobre: terza giornata

4 novembre: quarta giornata

24/25 novembre: quinta giornata

9 dicembre: sesta giornata

La finale si giocherà Siviglia Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre: sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)