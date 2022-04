Chi è l'arbitro? Tutte le designazioni arbitrali delle partite di UEFA Champions League

Gli arbitri designati per tutte le partite di UEFA Champions League saranno segnati in questa pagina non appena verranno comunicati ufficialmente.

Articolo 48 del regolamento ufficiale della UEFA Champions League Il Comitato Arbitrale designa la terna arbitrale per ogni partita. Solo gli arbitri i cui nomi compaiono sulla lista ufficiale FIFA degli arbitri sono nominabili. La decisione del Comitato Arbitrale è definitiva.

Fase a eliminazione diretta

Andata quarti di finale

05/04: Man. City - Atlético – István Kovács (ROU)

05/04: Benfica - Liverpool – Jesús Gil Manzano (ESP)

06/04: Chelsea - Real Madrid – Clément Turpin (FRA)

06/04: Villarreal - Bayern – Anthony Taylor (ENG)

Ritorno quarti di finale

12/04: Bayern - Villarreal – Slavko Vinčić (SVN)

12/04: Real Madrid - Chelsea – Szymon Marciniak (POL)

13/04: Liverpool - Benfica – Serdar Gözübüyük (NED)

13/04: Atlético - Man. City – Daniel Siebert (GER)

Ritorno ottavi di finale

08/03: Liverpool - Inter – Antonio Mateu Lahoz (ESP)

08/03: Bayern - Salzburg – Clément Turpin (FRA)

09/03: Real Madrid - Paris – Danny Makkelie (NED)

09/03: Man. City - Sporting CP – Halil Umut Meler (TUR)

15/03: Man. United - Atlético – Slavko Vinčić (SVN)

15/03: Ajax - Benfica – Carlos del Cerro Grande (ESP)

16/03: Juventus - Villarreal – Szymon Marciniak (POL)

16/03: LOSC - Chelsea – Davide Massa (ITA)

Andata ottavi di finale

15/02: Paris - Real Madrid – Daniele Orsato (ITA)

15/02: Sporting CP - Man. City – Srdjan Jovanović (SRB)

16/02: Inter - Liverpool – Szymon Marciniak (POL)

16/02: Salzburg - Bayern – Michael Oliver (ENG)

22/02: Villarreal - Juventus – Daniel Siebert (GER)

22/02: Chelsea - LOSC – Jesús Gil Manzano (ESP)

23/02: Atlético - Man. United – Ovidiu Haţegan (ROU)

23/02: Benfica - Ajax – Slavko Vinčić (SVN)

Fase a gironi

Prima giornata

14/09: Barcelona - Bayern – Michael Oliver (ENG)

14/09: Dynamo Kyiv - Benfica – Anthony Taylor (ENG)

14/09: Young Boys - Man. United – François Letexier (FRA)

14/09: Villarreal - Atalanta – Clément Turpin (FRA)

14/09: Sevilla - Salzburg – Aleksei Kulbakov (BLR)

14/09: LOSC - Wolfsburg – Danny Makkelie (NED)

14/09: Chelsea - Zenit – Bartosz Frankowski (POL)

14/09: Malmö - Juventus – Artur Dias (POR)

15/09: Man. City - Leipzig – Serdar Gözübüyük (NED)

15/09: Club Brugge - Paris – Sandro Schärer (SUI)

15/09: Atlético de Madrid - Porto – Ovidiu Haţegan (ROU)

15/09: Liverpool - AC Milan – Szymon Marciniak (POL)

15/09: Beşiktaş - Dortmund – Antonio Mateu Lahoz (ESP)

15/09: Sporting CP - Ajax – José María Sánchez (ESP)

15/09: Sheriff - Shakhtar Donetsk – Deniz Aytekin (GER)

15/09: Inter - Real Madrid – Daniel Siebert (GER)

Seconda giornata

28/09: Paris - Man. City – Carlos del Cerro Grande (ESP)

28/09: Leipzig - Club Brugge – Slavko Vinčić (SVN)

28/09: AC Milan - Atlético de Madrid – Cüneyt Çakır (TUR)

28/09: Porto - Liverpool – Sergei Karasev (RUS)

28/09: Ajax - Beşiktaş – Benoît Bastien (FRA)

28/09: Dortmund - Sporting CP – Srdjan Jovanović (SRB)

28/09: Shakhtar Donetsk - Inter – István Kovács (ROU)

28/09: Real Madrid - Sheriff – Lawrence Visser (BEL)

29/09: Bayern - Dynamo Kyiv – István Kovács (ROU)

29/09: Benfica - Barcelona – Daniele Orsato (ITA)

29/09: Atalanta - Young Boys – Felix Brych (GER)

29/09: Man. United - Villarreal – Felix Zwayer (GER)

29/09: Salzburg - LOSC – Halil Umut Meler (TUR)

29/09: Wolfsburg - Sevilla – Georgi Kabakov (BUL)

29/09: Zenit - Malmö – Tasos Sidiropoulos (GRE)

29/09: Juventus - Chelsea – Jesús Gil Manzano (ESP)

Terza giornata

19/10: Club Brugge - Man. City – István Kovács (ROU)

19/10: Paris - Leipzig – Marco Guida (ITA)

19/10: Atlético de Madrid - Liverpool – Daniel Siebert (GER)

19/10: Porto - AC Milan – Felix Brych (GER)

19/10: Beşiktaş - Sporting CP – Slavko Vinčić (SVN)

19/10: Ajax - Dortmund – Jesús Gil Manzano (ESP)

19/10: Shakhtar Donetsk - Real Madrid – Srdjan Jovanović (SRB)

19/10: Inter - Sheriff – Danny Makkelie (NED)

20/10: Barcelona - Dynamo Kyiv – Clément Turpin (FRA)

20/10: Benfica - Bayern – Ovidiu Haţegan (ROU)

20/10: Young Boys - Villarreal – Sergei Karasev (RUS)

20/10: Man. United - Atalanta – Szymon Marciniak (POL)

20/10: Salzburg - Wolfsburg – Daniele Orsato (ITA)

20/10: LOSC - Sevilla – Michael Oliver (ENG)

20/10: Chelsea - Malmö – François Letexier (FRA)

20/10: Zenit - Juventus – Sandro Schärer (SUI)

Quarta giornata

02/11: Dynamo Kyiv - Barcelona – Ovidiu Haţegan (ROU)

02/11: Bayern - Benfica – Szymon Marciniak (POL)

02/11: Villarreal - Young Boys – Serdar Gözübüyük (NED)

02/11: Atalanta - Man. United – Slavko Vinčić (SVN)

02/11: Wolfsburg - Salzburg – Artur Dias (POR)

02/11: Sevilla - LOSC – István Kovács (ROU)

02/11: Malmö - Chelsea – Felix Brych (GER)

02/11: Juventus - Zenit – Alejandro Hernández (ESP)

03/11: Man. City - Club Brugge – Antonio Mateu Lahoz (ESP)

03/11: Leipzig - Paris – Andreas Ekberg (SWE)

03/11: AC Milan - Porto – Clément Turpin (FRA)

03/11: Liverpool - Atlético de Madrid – Danny Makkelie (NED)

03/11: Sporting CP - Beşiktaş – Sergei Karasev (RUS)

03/11: Dortmund - Ajax – Michael Oliver (ENG)

03/11: Real Madrid - Shakhtar Donetsk – Benoît Bastien (FRA)

03/11: Sheriff - Inter – Felix Zwayer (GER)

Quinta giornata

23/11: Dynamo Kyiv - Bayern – Halil Umut Meler (TUR)

23/11: Barcelona - Benfica – Sergei Karasev (RUS)

23/11: Villarreal - Man. United – Felix Brych (GER)

23/11: Young Boys - Atalanta – Daniel Siebert (GER)

23/11: Sevilla - Wolfsburg – Cüneyt Çakır (TUR)

23/11: LOSC - Salzburg – Anthony Taylor (ENG)

23/11: Malmö - Zenit – Andris Treimanis (LVA)

23/11: Chelsea - Juventus – Srdjan Jovanović (SRB)

24/11: Man. City - Paris – Daniele Orsato (ITA)

24/11: Club Brugge - Leipzig – Davide Massa (ITA)

24/11: Atlético de Madrid - AC Milan – Slavko Vinčić (SVN)

24/11: Liverpool - Porto – Felix Zwayer (GER)

24/11: Beşiktaş - Ajax – Irfan Peljto (BIH)

24/11: Sporting CP - Dortmund – Carlos del Cerro Grande (ESP)

24/11: Inter - Shakhtar Donetsk – Ovidiu Haţegan (ROU)

24/11: Sheriff - Real Madrid – Szymon Marciniak (POL)

Sesta giornata

07/12: Paris - Club Brugge – Jesús Gil Manzano (ESP)

07/12: Leipzig - Man. City – Sandro Schärer (SUI)

07/12: Porto - Atlético de Madrid – Clément Turpin (FRA)

07/12: AC Milan - Liverpool – Danny Makkelie (NED)

07/12: Dortmund - Beşiktaş – François Letexier (FRA)

07/12: Ajax - Sporting CP – Davide Massa (ITA)

07/12: Real Madrid - Inter – Felix Brych (GER)

07/12: Shakhtar Donetsk - Sheriff – Donatas Rumšas (LTU)

08/12: Benfica - Dynamo Kyiv – Deniz Aytekin (GER)

08/12: Bayern - Barcelona – Ovidiu Haţegan (ROU)

08/12: Man. United - Young Boys – Benoît Bastien (FRA)

08/12: Salzburg - Sevilla – Slavko Vinčić (SVN)

08/12: Wolfsburg - LOSC – Daniele Orsato (ITA)

08/12: Juventus - Malmö – Irfan Peljto (BIH)

08/12: Zenit - Chelsea – Serdar Gözübüyük (NED)

09/12: Atalanta - Villarreal – Anthony Taylor (ENG)