Women's EURO 2022: guida al Gruppo C

L'Olanda ha vinto l'ultima edizione del 2017; la Svezia invece ha vinto la prima edizione del 1984.

L'Olanda ha battuto la Svezia nei quarti di finale del 2017.

Le campionesse in carica hanno battuto la Russia due volte nelle qualificazioni.

L'Olanda ha battuto la Svizzera negli spareggi di qualificazione al Mondiale 2019.

La Svezia ha battuto la Russia nelle fasi a gironi del 1997, 2001, 2009 e 2017.

Russia sospesa fino a nuovo avviso

Partite

Sabato 9 luglio

Russia - Svizzera (18:00, Wigan & Leigh)

Olanda - Svezia (21:00, Sheffield)



Mercoledì 13 luglio

Svezia - Svizzera (18:00, Sheffield)

Olanda - Russia (21:00, Wigan & Leigh)

Domenica 17 luglio

Svizzera - Olanda (18:00, Sheffield)

Svezia - Russia (18:00, Wigan & Leigh)

Olanda-Svezia: commento

Come si è qualificata: prima Gruppo A – G10 V10 P0 S0 GF48 GS3

Miglior marcatrice: Sherida Spitse 10

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (2017)

Women's EURO 2017: campione

Statistiche: non aveva mai raggiunto una finale a livello maggiore prima del 2017, quando ha vinto in patria, e nel 2019 si è piazzata al secondo posto dietro gli Stati Uniti nel Mondiale FIFA femminile.

Testa a testa

vs Russia V6 P1 S1 GF16 GS3

vs Svezia V7 P5 S10 GF17 GS32

vs Svizzera V16 P6 S2 GF65 GS20

Gerhardsson (Svezia): "È importante partire bene"

Come si è qualificata: prima Gruppo F – G8 V7 P1 S0 GF40 GS2

Miglior marcatrice: Anna Anvegård 5

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1984)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Statistiche: la Svezia ha vinto la seconda medaglia d'argento olimpica consecutiva nel 2021; in passato ha giocato un Mondiale e quattro fasi finali di Women's EURO (compreso la trionfale edizione del 1984).

Testa a testa

vs Olanda V10 P5 S7 GF32 GS17

vs Russia V7 P0 S0 GF17 GS1

vs Svizzera V12 P0 S1 GF44 GS7

Come si è qualificata: seconda Gruppo A – G10 V8 P0 S2 GF23 GS, spareggio contro Portogallo V1-0 tot.

Miglior marcatrice: Nelli Korovkina 7

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi



Women's EURO 2017: fase a gironi



Statistiche: ha raggiunto la fase finale sei volte nelle ultime sette.

Testa a testa

vs Olanda V1 P1 S6 GF3 GS16

vs Svezia V0 P0 S7 GF1 GS17

vs Svizzera V2 P0 S3 GF6 GS4

Highlights 2017: Islanda - Svizzera 1-2

Come si è qualificata: seconda Gruppo H – G8 V6 P1 S1 GF20 GS6, spareggi contro Repubblica ceca – P2-2 tot., V3-2 rig.

Miglior marcatrice: Ana-Maria Crnogorčević 6

Miglior piazzamento Women's EURO: Fase a gironi

Women's EURO 2017: Fase a gironi

Statistiche: ha vinto ai calci di rigore agli spareggi di UEFA Women's EURO qualificandosi per la seconda volta.

Testa a testa

vs Olanda V2 P6 S16 GF20 GS65

vs Russia V3 P0 S2 GF4 GS6

vs Svezia V1 P0 S12 GF7 GS44