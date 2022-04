Women's EURO 2022: guida al Gruppo A

Inghilterra e Austria apriranno il torneo all'Old Trafford il 6 luglio.

L'Inghilterra ha eliminato la Norvegia negli ultimi due Mondiali femminili FIFA: nei quarti di finale del 2019 e negli ottavi del 2015.

La Norvegia ha vinto due volte il torneo e ha battuto l'Irlanda del Nord nelle qualificazioni.

L'Austria ha raggiunto la semifinale all'esordio nel 2017.

L'Irlanda del Nord è alla sua prima fase finale femminile ed è nello stesso girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2023 di Inghilterra e Austria.

Partite

Mercoledì 6 luglio

Inghilterra - Austria (21:00, Old Trafford)

Giovedì 7 luglio

Norvegia - Irlanda del Nord (21:00, Southampton)

Lunedì 11 luglio

Austria - Irlanda del Nord (18:00, Southampton)

Inghilterra - Norvegia (21:00, Brighton & Hove)



Venerdì 15 luglio

Irlanda del Nord - Inghilterra (21:00, Southampton)

Austria - Norvegia (21:00, Brighton & Hove)

Highlights 2017: Inghilterra - Francia 1-0

Come si è qualificata: nazione ospitante

Miglior piazzamento Women's EURO: vice campione (1984, 2009)

Women's EURO 2017: semifinale

Statistiche: Sarina Wiegman, che ha guidato l'Olanda alla vittoria nel 2017 e nelle qualificazioni di questa edizione, prenderà il posto di Phil Neville come Ct dell'Inghilterra a settembre.

Testa a testa:

vs Austria V6 P0 S0 GF21 GS1

vs Irlanda del Nord V10 P0 S0 GF54 GS2

vs Norvegi V5 P3 S13 GF17 GS41



Come si è qualificata: secondo Gruppo G (migliore seconda) – G8 V6 P1 S1 GF22 GS3

Miglior marcatrice: Nicole Billa 7

Miglior piazzamento a Women's EURO: semifinale

Women's EURO 2017: semifinale

Statistiche: UEFA Women’s EURO 2017 è stata la prima fase finale dell'Austria che è uscita solo ai rigori in semifinale contro la Danimarca.

Testa a testa:

vs Inghilterra V0 P0 S7 GF1 GS22

vs Irlanda del Nord V1 P1 S0 GF5 GS3

vs Norvegia V0 P1 S4 GF2 GS12

Guarda la vittoria del 2013 della Norvegia contro l'Olanda

Come si è qualificata: prima Gruppo C – G6 V6 P0 S0 GF34 GS1

Miglior marcatrice: Caroline Graham Hansen 10

Miglior piazzamento Women's EURO: campione (1987, 1993)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Statistiche: dal 1987, solo due volte la Norvegia non è arrivata almeno in semifinale: nel 1997 (da nazione ospitante) e nel 2017.

Testa a testa

vs Austria V4 P1 S0 GF12 GS2

vs Inghilterra V13 P3 S5 GF41 GS17

vs Irlanda del Nord V6 P0 S1 GF26 GS5

Come si è qualificata: seconda Gruppo C – G8 V4 P2 S2 GF17 GS17, spareggi contro Ucraina – V4-1 tot.

Miglior marcatrice: Rachel Furness 4

Miglior piazzamento Women's EURO: mai qualificata prima

Women's EURO 2017: non qualificata

Statistiche: 32° posto su 48 contendenti prima delle qualificazioni

Testa a testa

vs Austria V0 P1 S1 GF3 GS5

vs Inghilterra V0 P0 S10 GF2 GS54

vs Norvegia V1 P0 S6 GF5 GS26