Le partite di Women's EURO per sede

Calcio d'inizio orario CET, l'orario locale è 1 ora indietro

Brighton & Hove: Brighton & Hove Community Stadium

11 luglio: Inghilterra - Norvegia (Gruppo A, 21:00)

15 luglio: Austria - Norvegia (Gruppo A, 21:00)

20 luglio: Quarto di finale (21:00)

Londra: Brentford Community Stadium

8 luglio: Germania - Danimarca (Gruppo B, 21:00)

12 luglio: Germania - Spagna (Gruppo B, 21:00)

16 luglio: Danimarca - Spagna (Gruppo B, 21:00)

21 luglio: Quarto di finale (21:00)

Londra: Wembley Stadium

31 luglio: Finale (18:00)

Manchester: Manchester City Academy Stadium

10 luglio: Belgio - Islanda (Gruppo D, 18:00)

14 luglio: Italia - Islanda (Gruppo D, 18:00)

18 luglio: Italia - Belgio (Gruppo D, 21:00)

Milton Keynes: Stadium MK

8 luglio: Spagna - Finlandia (Gruppo B, 18:00)

12 luglio: Danimarca - Finlandia (Gruppo B, 18:00)

16 luglio: Finlandia - Germania (Gruppo B, 21:00)

27 luglio: Semifinale (21:00)

Rotherham: New York Stadium

10 luglio: Francia - Italia (Gruppo D, 21:00)

14 luglio: Francia - Belgio (Gruppo D, 21:00)

18 luglio: Islanda - Francia (Gruppo D, 21:00)

23 luglio: Quarto di finale (21:00)

Sheffield: Bramall Lane

9 luglio: Olanda - Svezia (Gruppo C, 21:00)

13 luglio: Svezia - Svizzera (Gruppo C, 18:00)

17 luglio: Svizzera - Olanda (Gruppo C, 18:00)

26 luglio: Semifinale (21:00)

Southampton: St. Mary's Stadium

7 luglio: Norvegia - Irlanda del Nord (Gruppo A, 21:00)

11 luglio: Austria - Irlanda del Nord (Gruppo A, 18:00)

15 luglio: Irlanda del Nord - Inghilterra (Gruppo A, 21:00)

Trafford: Old Trafford

6 luglio: Inghilterra - Austria (Gruppo A, 21:00)

Wigan & Leigh: Leigh Sports Village

*Russia sospesa fino a nuovo avviso

9 luglio: Russia - Svizzera (Gruppo C, 18:00)

13 luglio: Olanda - Russia (Gruppo C, 21:00)

17 luglio: Svezia - Russia (Gruppo C, 18:00)

22 luglio: Quarto di finale (21:00)