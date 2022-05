Guida alle finaliste di Women's Futsal EURO

Dall'1 al 3 luglio, quattro squadre parteciperanno alla fase finale di UEFA Women's Futsal EURO al Pavilhão Multiusos de Gondomar (Oporto), che ha ospitato anche la prima edizione tre anni fa.

Nel 2019 a Gondomar, la Spagna ha vinto il titolo battendo il Portogallo in finale e la Russia ha superato l'Ucraina nella finale per il terzo posto. Anche questa volta il format prevede partite a eliminazione diretta dalle semifinali, mentre le finali per il terzo e primo posto si giocheranno due giorni dopo. Il sorteggio si è svolto il 28 gennaio al MartiniPlaza di Groningen alla fine del primo tempo della finale di UEFA Futsal EURO 2022 tra Ucraina e Portogallo.

Semifinali: 1 luglio Ucraina - Spagna (campione in carica)

Portogallo (paese ospitante) - Ungheria* * L'Ungheria sostituisce la Russia

UCRAINA - SPAGNA

Highlights semifinale: Ucraina-Portogallo 1-5

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 3 turno principale (Lviv, Ucraina): V5-4 - Repubblica Ceca, V7-0 - Belgio, V4-1 - Finlandia

Miglior marcatrice qualificazioni: Anna Shulha 5

Fase finale 2019: quarto posto

Semifinale: S1-5 - Portogallo

Finale terzo posto: S2-2, 2-3dcr - Russia

Highlights semifinale: Russia-Spagna 0-5

Come si è qualificata

Vincitrice Gruppo 4 turno principale (Halmstad, Svezia): V12-2 - Slovacchia, V2-0 - Italia, V7-0 - Svezia

Miglior marcatrice qualificazioni: Irene Córdoba 6

Fase finale 2019: campione

Semifinale: V5-0 - Russia

Finale: V4-0 - Portogallo

PORTOGALLO-UNGHERIA

Come si è qualificato

Vincitore Gruppo 2 turno principale (Karlovac, Croazia): V6-0 - Slovenia, V7-2 - Polonia, V16-1 - Croazia

Miglior marcatrice qualificazioni: Sara Ferreira 6

Fase finale 2019: vice campione

Semifinale: W5-1 - Ucraina

Finale: S0-4 - Spagna

Ungheria

Come si è qualificata

Turno principale Gruppo 1 seconda* (Minsk, Bielorussia): V5-4 - Bielorussia, S0-3 - Russia, V3-1 - Olanda

* L'Ungheria rimpiazza la Russia

Miglior marcatrice qualificazioni: Viktória Horváth 3

Fase finale 2019: non qualificata