UEFA Nations League 2022/23: guida completa

La terza edizione della UEFA Nations League inizierà a giugno 2022, mentre le finals si disputeranno a giugno 2023.

Come l'edizione 2020/21, il torneo 2022/23 prevede tre leghe da 16 squadre e una quarta lega da sette, composte in base alle promozioni e alle retrocessioni decretate dall'edizione precedente. Con i gironi stabiliti dal sorteggio del 16 novembre a Nyon, UEFA.com spiega in dettaglio il funzionamento del torneo.

Come funziona?

Le Leghe A, B e C hanno 16 squadre, che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Le altre sette, in Lega D, sono state suddivise in due gironi, uno da quattro e uno da tre squadre. In tutti i casi, le squadre affrontano tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a giugno e settembre 2022. Quattro delle sei giornate si disputeranno a giugno perché in inverno si giocherà la Coppa del Mondo FIFA 2022.

Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per le finals a giugno 2023. Le vincitrici dei gironi delle altre tre leghe saranno promosse per l'edizione 2024/25.

Le quarte classificate nei gironi delle Leghe A e B retrocedono. Le quarte classificate nei gironi della Lega C disputano i play-out a marzo 2024: le due squadre sconfitte retrocedono in Lega D.

In che lega sono le squadre?



Attualmente, 51 delle 55 nazioni UEFA sanno già in quale lega sono state inserite. Le altre quattro giocheranno in Lega C o D in base ai risultati dei playout del prossimo marzo, ovvero Kazakistan-Moldavia e Cipro-Estonia.

Highlights Nations League 20/21

Lega A

Gruppo A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo A4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

Lega B

Gruppo B1: Ucraina, Scozia, Repubblica d'Irlanda, Armenia

Gruppo B2: Islanda, Russia, Israele, Albania

Gruppo B3: Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Romania, Montenegro

Gruppo B4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

Lega C

Gruppo C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

Gruppo C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro/Estonia

Gruppo C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan/Moldavia

Gruppo C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Lega D

Gruppo D1: Liechtenstein, Kazakistan/Moldavia, Andorra, Lettonia

Gruppo D2: Malta, Cipro/Estonia, San Marino

Riviviamo le Finals di Nations League 2019

Date

Giornate 1 e 2: 2–8 giugno 2022

Giornate 3 e 4: 8–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio finals: da conf.

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale e finale terzo posto: 18 giugno 2023

Play-out: 21–23 e 24–26 marzo 2024

Come funzionano le finals?

Le finals vedono in gara le quattro vincitrici dei gironi della Lega A. In linea di principio, il torneo si disputa in una delle nazioni qualificate. Le semifinali si giocano il 14 e 15 giugno 2023, mentre la finale e la finale per il terzo posto sono in programma il 18 giugno.

E UEFA EURO 2024?

Il format di UEFA EURO 2024 non è ancora stato confermato. In seguito verrà annunciato come qualificarsi agli spareggi tramite la UEFA Nations League 2022/23.

Il regolamento completo di UEFA EURO 2024 sarà approvato e pubblicato entro giugno 2022.