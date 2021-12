Tutte le Player of the Match di UEFA Women's Champions League

La UEFA assegna il premio di Player of the Match dopo ogni partita della fase a gironi di UEFA Women's Champions League 2021/22 come riconoscimento alle migliori giocatrici della più importante competizione europea femminile per club.

Ecco le vincitrici finora. Le squadre in grassetto sono quelle della giocatrice prescelta.

Quinta giornata

Giovedì 9 dicembre

HB Køge - Hoffenheim 1-2 - Nicole Billa

Arsenal - Barcelona 0-4 - Fridolina Rolfö

Häcken - Bayern München 1-5 - Jovana Damnjanović

Benfica - Lyon 0-5 - Ada Hegerberg

Mercoledì 8 dicembre

Servette - Wolfsburg 0-3 - Jill Roord

Chelsea - Juventus 0-0 - Pauline Peyraud-Magnin

WFC Kharkiv - Paris Saint-Germain 0-6 - Ramona Bachmann

Breidablik - Real Madrid 0-3 - Kosovare Asllani

Quarta giornata

Wolfsburg - Juventus 0-2 – Barbara Bonansea

Chelsea - Servette 1-0 - Sam Kerr

Breidablik - WFC Kharkiv 0-2 – Olha Ovdiychuk

Real Madrid - Paris Saint-Germain 0-2 - Sakina Karchaoui

Mercoledì 17 novembre

Hoffenheim - Barcelona 0-5 – Fridolina Rolfö

Arsenal - HB Køge 3-0 – Lotte Wubben-Moy

Häcken - Benfica 1-2 – Catarina Amado

Bayern München - Lyon 1-0 – Saki Kumagai

Terza giornata

Mercoledì 10 novembre

Barcelona - Hoffenheim 4-0 – Alexia Putellas

HB Køge - Arsenal 1-5 – Steph Catley

Benfica - Häcken 0-1 – Elin Rubensson

Lyon - Bayern München 2-1 – Amandine Henry

Martedì 9 novembre

Servette - Chelsea 0-7 – Sam Kerr

Juventus - Wolfsburg 2-2 – Cristiana Girelli

WFC Kharkiv - Breidablik 0-0 – Olha Ovdiychuk

Paris Saint-Germain - Real Madrid 4-0 – Marie-Antoinette Katoto

Seconda giornata

Giovedì 14 ottobre

HB Køge - Barcelona 0-2 - Caroline Graham Hansen

Arsenal - Hoffenheim 4-0 - Tobin Heath

Bayern München - Häcken 4-0 - Linda Dallman

Lyon - Benfica 5-0 - Selma Bach

Mercoledì 13 ottobre

Wolfsburg - Servette 5-0 – Tabea Wassmuth

Juventus - Chelsea 1-2 – Pernille Harder

Paris Saint-Germain - WFC Kharkiv 5-0 – Jordyn Huitema

Real Madrid - Breidablik 5-0 – Caroline Møller

Prima giornata

Mercoledì 6 ottobre

Servette - Juventus 0-3 – Arianna Caruso

Chelsea - Wolfsburg 3-3 - Tabea Wassmuth

WFC Kharkiv - Real Madrid 0-1 – Lorena Navarro

Breidablik - Paris Saint-Germain 0-2 – Grace Geyoro

​Martedì 5 ottobre

Hoffenheim - HB Køge 5-0 Katharina Naschenweng

Barcelona - Arsenal 4-1 Mariona Caldentey

Häcken - Lyon 0-3

Benfica - Bayern München 0-0 Lúcia Alves

PROSSIME PARTITE

Quarta giornata

Giovedì 18 novembre

Wolfsburg - Juventus

Chelsea - Servette

Breidablik - WFC Kharkiv

Real Madrid - Paris Saint-Germain

Sesta giornata

Mercoledì 15 dicembre

Barcelona - HB Køge

Hoffenheim - Arsenal

Bayern München - Benfica

Lyon - Häcken

Giovedì 16 dicembre

Juventus - Servette

Wolfsburg - Chelsea

Real Madrid - WFC Kharkiv

Paris Saint-Germain - Breidablik