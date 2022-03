Sorteggio Coppa del Mondo: dodici europee scopriranno venerdì i propri avversari

L'identità di 12 delle 13 squadre europee che prenderanno parte alla Coppa del Mondo FIFA 2022 è adesso nota. Venerdì è previsto il sorteggio per la fase finale in Qatar.

Qualificazioni europee alla Coppa del Mondo Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Svizzera

Regole delle qualificazioni europee al Mondiale

Le dieci vincitrici dei gironi delle Qualificazioni Europee si sono qualificate direttamente alla fase finale. I tre rimanenti slot europei per il Mondiale sono stati determinati dagli spareggi a cui hanno partecipato le seconde dei gironi e le due vincitrici dei gironi di UEFA Nations League - non arrivate nelle prime due posizioni delle Qualificazioni Europee - con il miglior ranking.

L'Olanda è passata come prima del girone Getty Images

Qualificate come prime dei gironi

Belgio – terzo nel 2018 (miglior piazzamento al Mondiale)

Croazia – vice campione 2018

Danimarca – quarti di finale 1998

Inghilterra – campione 1966

Francia – campione 1998, 2018

Germania – campione 1954, 1974, 1990, 2014

Olanda – vice campione 1974, 1978, 2010

Serbia – quarto 1930*, 1962*

Spagna – campione 2010

Svizzera – quarti di finale 1934, 1938, 1954

Qualificati tramite spareggi

Polonia – terzo 1974, 1982

Portogallo – terzo 1966

L'ultimo slot europeo verrà fuori dalla vincente dello spareggio rinviato tra Galles e Scozia o Ucraina.

*Come Jugoslavia

Coppa del Mondo 2022 La Coppa del Mondo FIFA si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre in otto stadi del Qatar. Le squadre europee hanno vinto le ultime quattro edizioni del Mondiale, l'ultima la Francia nel 2018.

Come funziona il sorteggio per la fase finale del Mondiale 2022?

Il sorteggio del Mondiale verrà effettuato venerdì a Doha dalle 19:00 locali (Europa continentale è un'ora dietro, Regno Unito e Portogallo due ore).

Le squadre saranno divise in quattro urne contenenti otto nazionali ciascuna in base al ranking FIFA che verrà pubblicato giovedì. I padroni di casa del Qatar saranno nell'urna 1 mentre ci sarà un posto riservato nell'urna 4 per la vincente dello spareggio rinviato del Percorso A al quale partecipano Ucraina, Scozia e Galles.

Le squadre saranno quindi sorteggiate da ogni urna e assegnate negli otto gironi (da A a H), partendo dall'urna 1, poi urna 2, 3 e infine 4.

La situazione degli spareggi

Le finali dei percorsi B e C si sono conclusi martedì sera, mentre quelli del Percorso A che vede la partecipazione di Ucraina, Scozia e Galles è stato rinviato

L'esultanza di Bruno Fernandes per uno dei due gol segnati alla Macedonia del Nord nella finale degli spareggi NurPhoto via Getty Images

Finali – martedì 29 marzo 2022

Percorso B: Polonia - Svezia 2-0

Percorso C: Portogallo - Macedonia del Nord 2-0

Finale – rinviata, data da decidere

Percorso A: Galles-Scozia/Ucraina

Semifinali – giovedì 24 marzo 2022

Percorso A: Galles - Austria 2-1

Percorso B: Svezia - Repubblica Ceca 1-0 (dts)

Percorso C: Italia - Macedonia del Nord 0-1, Portogallo - Turchia 3-1

L'articolo è solo a titolo informativo e soggetto alla conferma finale della FIFA. Tutti i dettagli sul funzionamento delle qualificazioni si trovano nel regolamento ufficiale.