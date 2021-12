Qualificazioni europee al Mondiale: il punto della situazione

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2022 si sono concluse. I gironi hanno decretato le 10 squadre che andranno direttamente in Qatar e le 12 che dovranno prima disputare gli spareggi.

UEFA.com fa il punto della situazione.

Qualificate come prime del girone: Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Spagna, Svizzera

Confermate agli spareggi: Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Russia, Scozia, Svezia, Turchia, Ucraina, Galles

Qualificate gli spareggi tramite la classifica di UEFA Nations League: Austria, Repubblica Ceca

Come funzionano le qualificazioni

Qualificate direttamente

Le dieci vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo 2022, che si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.



Spareggi

Per gli spareggi, che si svolgeranno dal 24 al 29 marzo 2022, alle dieci seconde classificate si aggiungono le due migliori prime dei gironi della classifica generale della UEFA Nations League 2020/21 che non si sono qualificate direttamente ai Mondiali come vincitrici dei gironi delle qualificazioni europee, né sono andate agli spareggi come seconde classificate dei gironi. Queste 12 squadre sono state sorteggiate in tre mini tornei che prevedono semifinali in gara unica e finali. Le vincitrici dei tre mini tornei si qualificano alla fase finale della Coppa del Mondo.

L'articolo è solo a titolo informativo e soggetto alla conferma finale della FIFA. Tutti i dettagli sul funzionamento delle qualificazioni si trovano nel regolamento ufficiale. Ultimo aggiornamento 16 novembre.

Lega A

1 Francia

2 Spagna

3 Italia

4 Belgio

Lega B

5 Galles

6 Austria

7 Repubblica Ceca

8 Ungheria



Lega C

9 Slovenia*

10 Montenegro*

11 Albania*

12 Armenia*



Lega D

13 Gibilterra*

14 Isole Faroe*

Le squadre in grassetto si sono qualificate agli spareggi tramite questo percorso.

Le squadre in corsivo si sono classificate tra le prime due nei gironi di qualificazione.

*Non è arrivata tra le prime due nel girone di qualificazione e non ha raggiunto gli spareggi attraverso la classifica di UEFA Nations League.