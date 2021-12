Classifica marcatori Champions League: Haller in vantaggio

Sébastien Haller stacca Robert Lewandowski in vetta alla classifica marcatori di UEFA Champions League, salendo a 10 gol dopo sei giornate.

L'attaccante dell'Ajax ha trasformato un rigore nella gara vinta 4-2 contro lo Sporting ed è diventato appena il secondo giocatore a segnare in tutte e sei le giornate dopo Cristiano Ronaldo nel 2017/18.

Haller, in testa con 10 gol, era diventato il primo giocatore a segnare quattro gol all'esordio in Champions League dai tempi di Marco van Basten grazie a un poker nel 5-1 tra Ajax e Sporting CP. Lewandowski resta staccato di un gol dopo essere rimasto a secco per la prima volta in Europa quando il Bayern ha battuto 3-0 il Barcellona.

A sette reti troviamo Mohamed Salah del Liverpool e Christopher Nkunku del Lipsia. Salah è andato a segno alla sesta giornata nel 2-1 dei Reds in casa dell'AC Milan, mentre Nkunku non ho trovato la via del gol nonostante la vittoria per 2-1 contro il Manchester City

Tutti i gol di Haller nella fase a gironi

Classifica marcatori di UEFA Champions League 2021/22

10 Sébastien Haller (Ajax)

9 Robert Lewandowski (Bayern)

7 Mohamed Salah (Liverpool)

7 Christopher Nkunku (Leipzig)

6 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

5 Leroy Sané (Bayern)

5 Karim Benzema (Real Madrid)

5 Lionel Messi (Paris)

5 Riyad Mahrez (Manchester City)

4 Kylian Mbappé (Paris)

4 Pedro Gonçalves (Sporting CP)

4: Arnaut Danjuma (Villarreal)

4 Antoine Griezmann (Atlético)



Capocannoniere della UEFA Champions League per edizione (dalla fase a gironi alla finale)

Attaccante della stagione 2020/21 UEFA: Erling Haaland

2020/21: Erling Haaland (Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris Saint-Germain) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5