Risultati del percorso UEFA Champions League di Youth League

Il percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League si è concluso con le ultime sfide della giornata.

Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi, il cui sorteggio sarà il 14 febbraio con partite l'1 e 2 marzo. Le otto seconde andranno agli spareggi contro le vincitrici del percorso campioni nazionali. Queste ultime si conosceranno al termine di due turni a eliminazione diretta con 32 squadre in gara. Il sorteggio per questo turno sarà alle 12:00 CET di martedì mentre le partite si disputeranno l'8 e il 9 febbraio.

Tutte le squadre qualificate Qualificate agli ottavi (primo posto nel girone): Benfica, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid (campione in carica), Salzsburg, Sporting CP Agli spareggi (seconde classificate nei gironi/vincitrici percorso Campioni nazionali): Atlético, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Brugge, Dynamo Kyiv, Inter, Siviglia, Villarreal, AZ Alkmaar*, Deportivo La Coruña*, Empoli*, Genk*, Hajduk Split*, Midtjylland*, Rangers*, Žilina*

*Vincitrice percorso Campioni nazionali

Con solo la Juventus matematicamente qualificata agli ottavi, molti verdetti sono rimandati alla sesta giornata. Nelle gare di martedì, il Paris rimonta due gol e batte il Club Brugge 3-2 in extremis, conquistando il primo posto. Rimonta identica per lo Sporting, che batte 3-2 l'Ajax e gli impedisce di andare agli ottavi per la prima volta, mentre il Borussia Dortmund si qualifica agli spareggi.

Il Real Madrid campione in carica centra la vittoria necessaria contro l'Inter e arriva agli ottavi per l'ottava edizione su otto (record). Il Liverpool si conferma primo nel girone davanti all'Atlético, che vince 2-1 sul Porto, lo scavalca e difende il proprio record, essendo sempre arrivato almeno agli spareggi da quando è nata la competizione.

Mercoledì, i due volte campioni del Chelsea hanno conquistato l'accesso agli spareggi e il piazzamento dietro la Juventus nel Gruppo H con un 1-1 in casa dello Zenit. Il Benfica ha scavalcato la Dynamo Kyiv qualificandosi direttamente agli ottavi grazie alla vittoria per 1-0, mentre col 2-2 in casa dell'Atalanta, il Villarreal va agli spareggi. Primo posto invece per il Manchester United nel Gruppo F già prima della vittoria sullo Young Boys. Il Salisburgo è l'ultima squadra a qualificarsi dopo la vittoria per 2-0 sul Siviglia che ha permesso al club austriaco di scavalcare gli spagnoli in vetta al girone.

Giornata 6

Highlights: Paris - Club Brugge 3-2

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica - Dynamo Kyiv 1-0, Bayern - Barcelona 3-2

Gruppo F: Manchester United - Young Boys 2-1, Atalanta - Villarreal 2-2

Gruppo G: Salzburg - Sevilla 2-0, Wolfsburg - LOSC Lille 0-3

Gruppo H: Juventus - Malmö 4-1, Zenit - Chelsea 1-1

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris - Club Brugge 3-2, Leipzig - Manchester City 0-1

Gruppo B: Porto - Atlético 1-2, AC Milan - Liverpool 1-1

Gruppo C: Dortmund - Beşiktaş 6-2, Ajax - Sporting CP 2-3

Gruppo D: Real Madrid - Inter 2-1, Shakhtar Donetsk - Sheriff 6-0

Giornata 5

Highlights: Chelsea - Juventus 1-3

Mercoledì 24 novembre

Gruppo A: Manchester City - Paris 2-1, Club Brugge - Leipzig 4-1

Gruppo B: Atlético - AC Milan 3-0, Liverpool - Porto 4-0

Gruppo C: Beşiktaş - Ajax 0-1, Sporting CP - Dortmund 3-2

Gruppo D: Inter - Shakhtar Donetsk 1-0, Sheriff - Real Madrid 0-1

Martedì 23 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Bayern 2-1, Barcelona - Benfica 0-3

Gruppo F: Villarreal - Manchester United 1-2, Young Boys - Atalanta 2-3

Gruppo G: Sevilla - Wolfsburg 2-0, LOSC Lille - Salzburg 1-0

Gruppo H: Malmö - Zenit 1-3, Chelsea - Juventus 1-3

Giornata 4

Highlights: Bayern - Benfica 0-2

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Manchester City - Club Brugge 3-5, Leipzig - Paris 1-4

Gruppo B: AC Milan - Porto 0-1, Liverpool - Atlético 2-0

Gruppo C: Sporting CP - Beşiktaş 1-2, Dortmund - Ajax 0-1

Gruppo D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 1-0, Sheriff - Inter 2-4

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcelona 4-1, Bayern - Benfica 0-2

Gruppo F: Villarreal - Young Boys 3-3, Atalanta - Manchester United 1-2

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg 1-2, Sevilla - LOSC Lille 0-0

Gruppo H: Malmö - Chelsea 0-5, Juventus - Zenit 4-2

Giornata 3

Highlights: Ajax - Dortmund 1-5

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo E: Barcelona - Dynamo Kyiv 0-0, Benfica - Bayern 4-0

Gruppo F: Young Boys - Villarreal 1-3, Manchester United - Atalanta 4-2

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg 3-0, LOSC Lille - Sevilla 0-3

Gruppo H: Chelsea - Malmö 4-2, Zenit - Juventus 0-2

Martedì 19 ottobre

Gruppo A: Club Brugge - Manchester City 1-1, Paris - Leipzig 3-0

Gruppo B: Atlético - Liverpool 2-0, Porto - AC Milan 3-1

Gruppo C: Beşiktaş - Sporting CP 1-3, Ajax - Dortmund 1-5

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 3-2, Inter - Sheriff 2-1

Giornata 2

Highlights: Leipzig - Club Brugge 1-4

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv 0-4, Benfica - Barcelona 4-0

Gruppo F: Atalanta - Young Boys 3-0, Manchester United - Villarreal 1-4

Gruppo G: Salzburg - LOSC Lille 3-1, Wolfsburg - Sevilla 1-1

Gruppo H: Zenit - Malmö 3-2, Juventus - Chelsea 3-1

Martedì 28 settembre

Gruppo A: Paris - Manchester City 1-1, Leipzig - Club Brugge 1-4

Gruppo B: AC Milan - Atlético 1-1, Porto - Liverpool 1-1

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş 3-1, Dortmund - Sporting CP 0-0

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Inter 0-1, Real Madrid - Sheriff 4-1

Giornata 1

Mercoledì 15 settembre

Gruppo A: Manchester City - Leipzig 5-1, Club Brugge - Paris 2-2

Gruppo B: Atlético de Madrid - Porto 1-2, Liverpool - AC Milan 1-0

Gruppo C: Beşiktaş - Dortmund 2-3, Sporting CP - Ajax 1-1

Gruppo D: Sheriff - Shakhtar Donetsk 0-5, Inter - Real Madrid 1-1

Martedì 14 settembre

Gruppo E: Barcelona - Bayern 2-0, Dynamo Kyiv - Benfica 4-0

Gruppo F: Young Boys - Manchester United 0-1, Villarreal - Atalanta 2-0

Gruppo G: Sevilla - Salzburg 2-0, LOSC Lille - Wolfsburg 2-0

Gruppo H: Chelsea - Zenit 3-1, Malmö - Juventus 2-2

PROSSIME PARTITE

Fase a eliminazione diretta: date

Sorteggio spareggi: 14 dicembre, Nyon

Spareggi: 8/9 febbraio

Sorteggio fase a eliminazione diretta (dagli ottavi in poi): 14 febbraio, Nyon

Ottavi di finale: 1/2 marzo

Quarti di finale 15/16 marzo

Semifinali: 22 aprile, Nyon

Finale: 25 aprile, Nyon