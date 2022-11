Quanto è forte Antoine Griezmann dell'Atlético

Tornato in prestito all'Atlético Madrid - club col quale ha segnato 94 gol in 180 presenze in Liga tra il 2014 e il 2019 - nell'agosto 2021 dopo due anni con un'altra maglia, il francese a ottobre 2022 è stato ricattato dalla squadra ed è a tutti gli effetti un colchoneros.

L'attaccante francese è stato decisivo nel cammino dei Rojiblancos sino alla finale di UEFA Champions League del 2016, nei trionfi del 2018 in UEFA Europa League e Supercoppa UEFA - nonché nel secondo posto della Francia a UEFA EURO 2016 dove è stato anche eletto Giocatore del Torneo) e nella vittoria della Coppa del Mondo FIFA del 2018. UEFA.com rende omaggio ai successi di Griezmann.

Dicono di lui

Griezmann è venuto alla ribalta con la Real Sociedad AFP via Getty Images

"È un giocatore importante in una squadra che deve vincere - sia con la Francia che con l'Atlético. Sa esattamente quando scegliere i momenti decisivi. Quando è lucido e fisicamente in forma, non c'è nessuno al mondo in grado di capire e interpretare il calcio come lui"

Diego Simeone, allenatore Atlético Madrid

"Si vede la sua influenza in campo con i gol e gli assist che fa. A tutto ciò aggiunge la capacità di modificare lo stile di gioco dedicandosi alla difesa. È uno dei più grandi giocatori di sempre, sia in Europa che nel mondo".

Didier Deschamps, Ct Francia

"Antoine è uno dei migliori giocatori al mondo. È un calciatore intelligente, astuto e di grande talento. È anche molto bravo nel gioco aereo. Bisogna tenerlo sempre d'occhio perché ha la capacità di smarcarsi in qualsiasi momento".

Adil Rami, difensore Troyes ed ex compagno nella Francia

"È sempre felice; è un piacere averlo come giocatore. Nonostante la pressione su di lui, è sempre sorridente, cerca di divertirsi, ed è una boccata d'aria fresca".

Philippe Montanier, ex allenatore Real Sociedad

Bilancio attuale

Nazionale: 110 presenze, 42 gol

Competizioni UEFA per club: 96 presenze, 37 gol

Competizioni nazionali: 521 presenze, 197 gol

Momenti di gloria

How Griezmann led Atlético to glory

Atlético

• L'Atlético ha fatto scattare la clausola rescissoria di Griezmann per 30 milioni di euro strappandolo alla Real Sociedad di San Sebastián nell'estate 2014. "Antoine è un giocatore brillante. È molto veloce e ci permetterà di avere diverse soluzioni in attacco", aveva detto l'allenatore Simeone.

• Con i suoi 26 gol in UEFA Champions League, Griezmann è il miglior marcatore dei Rojiblancos in Champions League/Coppa dei Campioni. Ha sorpassato il record del club della leggenda dell'Atlético, Luis Aragonés, quando ha realizzato la sua 13esima rete nella competizione nella vittoria per 4-2 sul Bayer Leverkusen il 21 febbraio 2017.

• Ha segnato il gol decisivo nella partita da dentro o fuori in Germania quando con l'Atlético ha eliminato il Bayern raggiungendo la finale di UEFA Champions League del 2016. Il francese tuttavia in finale ha sbagliato un rigore.

• L'attaccante ha superato Sergio Agüero come capocannoniere dell'Atleti nelle competizioni UEFA quando ha segnato la sua 21esima rete europea con l'Atléti nella semifinale contro l'Arsenal in UEFA Europa League 2017/18.

• Poi Griezmann ha aggiunto altri due gol al suo bottino nella vittoria per 3-0 dei Rojiblancos sul Marseille in finale, aggiudicandosi il primo trofeo europeo della sua carriera.

• Ha segnato il suo 100esimo gol col club in un 1-0 sull'Athletic Bilbao in Liga nell'ottobre 2022.

Antoine Griezmann: capocannoniere EURO 2016

Francia

• I sei gol a UEFA EURO 2016 gli sono valsi il titolo di capocannoniere del torneo, anche se è stata un'esperienza agrodolce dato che la Francia da padrona di casa ha perso la finale per 1-0 contro il Portogallo. "Magari più in là potrò sentirmi orgoglioso", ha detto.

• Due anni dopo nel Mondiale del 2018 ha segnato quattro gol, compreso nella finale contro la Croazia, trascinando la Francia sul tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia. Griezmann è stato eletto Man of The Match della finale di Mosca ed è stato premiato anche col Pallone di Bronzo dopo essere stato votato come terzo miglior giocatore del torneo.

• Diventato il nono calciatore ad aver raggiunto le 100 presenze o più coi Bleus in occasione della vittoria in finale di UEFA Nations League contro la Spagna. Lilian Thuram guida la classifica con 142 presenze.

• Col gol su rigore sul finale dell'8-0 delle qualificazioni al Mondiale sul Kazakistan a novembre 2021, Griezmann ha raggiunto i 42 gol con la Francia - uno più della leggenda francese Michel Platini.

Lo sapevi?

• Il calcio scorre nelle sue vene. Il nonno dal lato di sua madre, Amaro Lopes, ha giocato con la squadra locale del Paços de Ferreira nella sua natia Portogallo prima di trasferirsi in Francia per lavoro. Sua madre, Isabelle, è nata in Francia ma ha mantenuto i contatti col Portogallo dato che Griezmann ha trascorso molte vacanze estive nella città del nonno.

• Essendo andato in Spagna all'età di 13 anni, Griezmann dice che ha preso alcuni tratti spagnoli: "Penso in francese ma mi arrabbio in spagnolo".

Griezmann assiste a Boston Celtics - Philadelphia 76ers a Londra nel 2018 Getty Images

• Anche se ama il calcio e commenta spesso sui social network le partite, il calcio non è l'unico sport per cui Griezmann va pazzo. Nonostante la sua altezza relativamente modesta, è un grande fan del basket e spesso gioca a pallacanestro nel suo tempo libero.

• Tra i tatuaggi di Griezmann c'è una traduzione in arabo di una frase del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry (Fai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà), l'immagine di Gesù e della Madonna, le iniziali dei suoi genitori e la parola 'FAME', ovvero il titolo di un album di Chris Brown – le iniziali stanno per Forgiving All My Enemies and Fans Are My Everything (perdona i nemici e i tifosi sono il mio tutto).

• Griezmann si è ispirato al rapper Drake per una sua celebre esultanza: il gesto del telefono con la mano deriva dal video 'Hotline Bling'.

• Ha avuto un legame speciale con i compagni del Sudamerica che lo hanno iniziato al 'mate' (una bevanda calda tipica del Sudamerica). "È come il tè o il caffè", ha detto. "Lo bevo sempre prima dell'allenamento. Mi sveglia".

Lui dice

Griezmann sulla vittoria dell'Atlético in finale di UEFA Europa League

"Cerco di essere un giocatore completo in attacco e in difesa nonché di migliorare ogni anno. Quando sono in campo mi diverto e cerco di dare il massimo. È come quando giocavi per strada con i tuoi amici. Ora ogni volta che segno, mi trasformo di nuovo in un ragazzino. È impossibile spiegare quanto mi renda felice fare gol".

Che traguardi potrebbe ancora raggiungere

• Superare la barriera dei 22 gol: nelle sue stagioni migliori ha segnato 22 gol in campionato, nel 2014/15 e 2015/16, ma non raggiunge i 20 da allora, avendone segnate 19 nel 2017/18.

• Diventare il miglior marcatore di sempre della Francia: attualmente è al terzo posto con 42 gol, dietro solo Olivier Giroud (49) e Thierry Henry (51). Griezmann è anche a due gol dal record di nove gol di Platini in fasi finali EURO.

• Solo otto calciatori hanno raggiunto i 50 gol nell'era della Champions League (qualificazioni escluse). Griezmann ha segnato 26 gol fino a ora all'età di 31 anni, ma potrebbe ancora raggiungere il traguardo mantenendo standard elevati.