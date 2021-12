Tutte le partite dell'Europa League 2021/22

Andata: 17 febbraio

18:45 CET

Barcelona - Napoli

Zenit - Real Betis

Dortmund - Rangers

Sheriff - Braga

21:00 CET

Sevilla - Dinamo Zagreb

Atalanta - Olympiacos

Leipzig - Real Sociedad

Porto - Lazio

Ritorno: 24 febbraio

18:45 CET

Dinamo Zagreb (CRO) - Sevilla (ESP)

Olympiacos (GRE) - Atalanta (ITA)

Real Sociedad (ESP) - Leipzig (GER)

Lazio (ITA) - Porto (POR)

21:00 CET

Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)

Real Betis (ESP) - Zenit (RUS)

Rangers (SCO) - Dortmund (GER)

Braga (POR) - Sheriff (MDA)





Giornata 1

Mercoledì 15 settembre

Gruppo C: Spartak Moskva - Legia Warszawa 0-1

Giovedì 16 settembre

Gruppo A: Rangers - Lyon 0-2, Brøndby - Sparta Praha 0-0

Gruppo B: PSV Eindhoven - Real Sociedad 2-2, Monaco - Sturm Graz 1-0

Gruppo C: Leicester - Napoli 2-2

Gruppo D: Olympiacos - Royal Antwerp 2-1, Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe 1-1

Gruppo E: Galatasaray - Lazio 0-1, Lokomotiv Moskva - Marseille 1-1

Gruppo F: Midtjylland - Ludogorets 1-1, Crvena zvezda - Braga 2-1

Gruppo G: Leverkusen - Ferencváros 2-1, Real Betis - Celtic 4-3

Gruppo H: GNK Dinamo - West Ham 0-2, Rapid Wien - Genk 0-1

Giovedì 30 settembre

Gruppo A: Sparta Praha - Rangers 1-0, Lyon - Brøndby 3-0

Gruppo B: Real Sociedad - Monaco 1-1, Sturm Graz - PSV Eindhoven 1-4

Gruppo C: Legia Warszawa - Leicester 1-0, Napoli - Spartak Moskva 2-3

Gruppo D: Royal Antwerp - Eintracht Frankfurt 0-1, Fenerbahçe - Olympiacos 0-3

Gruppo E: Lazio - Lokomotiv Moskva 2-0, Marseille - Galatasaray 0-0

Gruppo F: Ludogorets - Crvena zvezda 0-1, Braga - Midtjylland 3-1

Gruppo G: Celtic - Leverkusen 0-4, Ferencváros - Real Betis 1-3

Gruppo H: Genk - GNK Dinamo 0-3, West Ham - Rapid Wien 2-0

Martedì 19 ottobre

Gruppo G: Celtic - Ferencváros 2-0

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo C: Spartak Moskva - Leicester 3-4

Giovedì 21 ottobre

Gruppo A: Sparta Praha - Lyon 3-4, Rangers - Brøndby 2-0

Gruppo B: PSV Eindhoven - Monaco 1-2, Sturm Graz - Real Sociedad 0-1

Gruppo C: Napoli - Legia Warszawa 3-0

Gruppo D: Fenerbahçe - Royal Antwerp 2-2, Eintracht Frankfurt - Olympiacos 3-1

Gruppo E: Lazio - Marseille 0-0, Lokomotiv Moskva - Galatasaray 0-1

Gruppo F: Ludogorets - Braga 0-1, Midtjylland - Crvena zvezda 1-1

Gruppo G: Real Betis - Leverkusen 1-1

Gruppo H: Rapid Wien - GNK Dinamo 2-1, West Ham - Genk 3-0

Giovedì 4 novembre

Gruppo A: Lyon - Sparta Praha 3-0, Brøndby - Rangers 1-1

Gruppo B: Real Sociedad - Sturm Graz 1-1, Monaco - PSV Eindhoven 0-0

Gruppo C: Legia Warszawa - Napoli 1-4, Leicester - Spartak Moskva 1-1

Gruppo D: Olympiacos - Eintracht Frankfurt 1-2, Royal Antwerp - Fenerbahçe 0-3

Gruppo E: Galatasaray - Lokomotiv Moskva 1-1, Marseille - Lazio 2-2

Gruppo F: Braga - Ludogorets 4-2, Crvena zvezda - Midtjylland 0-1

Gruppo G: Leverkusen - Real Betis 4-0, Ferencváros - Celtic 2-3

Gruppo H: Genk - West Ham 2-2, GNK Dinamo - Rapid Wien 3-1

Mercoledì 24 novembre

Gruppo C: Spartak Moskva - Napoli 2-1

Giovedì 25 novembre

Gruppo A: Rangers - Sparta Praha 2-0, Brøndby - Lyon 1-3

Gruppo B: PSV Eindhoven - Sturm Graz 2-0, Monaco - Real Sociedad 2-1

Gruppo C: Leicester - Legia Warszawa 3-1

Gruppo D: Olympiacos - Fenerbahçe 1-0, Eintracht Frankfurt - Royal Antwerp 2-2

Gruppo E: Galatasaray - Marseille 4-2, Lokomotiv Moskva - Lazio 0-3

Gruppo F: Midtjylland - Braga 3-2, Crvena zvezda - Ludogorets 1-0

Gruppo G: Leverkusen - Celtic 3-2, Real Betis - Ferencváros 2-0

Gruppo H: GNK Dinamo - Genk 1-1, Rapid Wien - West Ham 0-2

Giovedì 9 dicembre

Gruppo A: Sparta Praha - Brøndby 2-0, Lyon - Rangers 1-1

Gruppo B: Real Sociedad - PSV Eindhoven 3-0, Sturm Graz - Monaco 1-1

Gruppo C: Legia Warszawa - Spartak Moskva 0-1, Napoli - Leicester 3-2

Gruppo D: Royal Antwerp - Olympiacos 1-0, Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt 1-1

Gruppo E: Lazio - Galatasaray 0-0, Marseille - Lokomotiv Moskva 1-0

Gruppo F: Ludogorets - Midtjylland 0-0, Braga - Crvena zvezda 1-1

Gruppo G: Celtic - Real Betis 3-2, Ferencváros - Leverkusen 1-0

Gruppo H: Genk - Rapid Wien 0-1 , West Ham - GNK Dinamo 0-1

Le date della fase a eliminazione diretta

Sorteggio spareggi di accesso alla fase ad eliminazione diretta: 13 dicembre 2021

Spareggi di accesso alla fase ad eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio 2022

Sorteggio ottavi di finale: 25 febbraio 2022

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo 2022

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 18 marzo 2022

Quarti di finale: 7 e 14 aprile 2022

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio 2022

Finale: 18 maggio 2022

Abolita la regola dei gol in trasferta

C'è stato un cambio al regolamento per il 2021/22: i doppi confronti in parità al termine della gara di ritorno proseguiranno ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero di gol segnati in trasferta da una squadra.