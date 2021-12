Tutte le partite della Champions League 2021/22

La lista delle partite e i risultati delle sfide già giocate della UEFA Champions League 2021/22.

Tutte le partite iniziano alle 21:00 se non indicato diversamente. Orari CET.

Andata

martedì 15 febbraio

Sporting CP - Manchester City

Paris - Real Madrid

mercoledì 16 febbraio

Salzburg - Bayern

Inter - Liverpool

martedì 22 febbraio

Chelsea - LOSC Lille

Villarreal - Juventus

mercoledì 23 febbraio

Benfica - Ajax

Atlético - Manchester United



Ritorno

martedì 8 marzo

Bayern - Salzburg

Liverpool - Inter

mercoledì 9 marzo

Manchester City - Sporting CP

Real Madrid - Paris

martedì 15 marzo

Ajax - Benfica

Manchester United - Atlético

mercoledì 16 marzo

LOSC Lille - Chelsea

Juventus - Villarreal

Martedì 14 settembre

Gruppo E: Barcellona - Bayern 0-3, Dynamo Kyiv - Benfica 0-0

Gruppo F: Young Boys - Man. United 2-1, Villarreal - Atalanta 2-2

Gruppo G: Sevilla - Salzburg 1-1, LOSC - Wolfsburg 0-0

Gruppo H: Chelsea - Zenit 1-0, Malmö - Juventus 0-3



Mercoledì 15 settembre

Gruppo A: Man. City - Leipzig 6-3, Club Brugge - Paris 1-1

Gruppo B: Atlético de Madrid - Porto 0-0, Liverpool - AC Milan 3-2

Gruppo C: Beşiktaş - Dortmund 1-2, Sporting CP - Ajax 1-5

Gruppo D: Sheriff - Shakhtar Donetsk 2-0, Inter - Real Madrid 0-1

Martedì 28 settembre

Gruppo A: Paris - Man. City 2-0, Leipzig - Club Brugge 1-2

Gruppo B: AC Milan - Atlético de Madrid 1-2, Porto - Liverpool 1-5

Gruppo C: Ajax - Beşiktaş 2-0, Dortmund - Sporting CP 1-0

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Inter 0-0, Real Madrid - Sheriff 1-2

Mercoledì 29 settembre

Gruppo E: Bayern - Dynamo Kyiv 5-0, Benfica - Barcellona 3-0

Gruppo F: Atalanta - Young Boys 1-0, Man. United - Villarreal 2-1

Gruppo G: Salzburg - LOSC 2-1, Wolfsburg - Sevilla 1-1

Gruppo H: Zenit - Malmö 4-0, Juventus - Chelsea 1-0

Martedì 19 ottobre

Gruppo A: Club Brugge - Man. City 1-5, Paris - Leipzig 3-2

Gruppo B: Atlético de Madrid - Liverpool 2-3, Porto - AC Milan 1-0

Gruppo C: Beşiktaş - Sporting CP 1-4, Ajax - Dortmund 4-0

Gruppo D: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0-55, Inter - Sheriff 3-1

Mercoledì 20 ottobre

Gruppo E: Barcellona - Dynamo Kyiv 1-0, Benfica - Bayern 0-4

Gruppo F: Young Boys - Villarreal 1-4, Man. United - Atalanta 3-2

Gruppo G: Salzburg - Wolfsburg 3-1, LOSC - Sevilla 0-0

Gruppo H: Chelsea - Malmö 4-0, Zenit - Juventus 0-1

Martedì 2 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Barcellona 0-1, Bayern - Benfica 5-2

Gruppo F: Villarreal - Young Boys 2-0, Atalanta - Man. United 2-2

Gruppo G: Wolfsburg - Salzburg 2-1, Sevilla - LOSC 1-2

Gruppo H: Malmö - Chelsea 0-1 , Juventus - Zenit 4-2

Mercoledì 3 novembre

Gruppo A: Man. City - Club Brugge 4-1, Leipzig - Paris 2-2

Gruppo B: AC Milan - Porto 1-1, Liverpool - Atlético de Madrid 2-0

Gruppo C: Sporting CP - Beşiktaş 4-0, Dortmund - Ajax 1-3

Gruppo D: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-1, Sheriff - Inter 1-3

Martedì 23 novembre

Gruppo E: Dynamo Kyiv - Bayern 1-2, Barcellona - Benfica 0-0

Gruppo F: Villarreal - Man. United 0-2, Young Boys - Atalanta 3-3

Gruppo G: Sevilla - Wolfsburg 2-0, LOSC - Salzburg 1-0

Gruppo H: Malmö - Zenit 1-1, Chelsea - Juventus 4-0

Mercoledì 24 novembre

Gruppo A: Man. City - Paris 2-1, Club Brugge - Leipzig 0-5

Gruppo B: Atlético de Madrid - AC Milan 0-1, Liverpool - Porto 2-0

Gruppo C: Beşiktaş - Ajax 1-2, Sporting CP - Dortmund 3-1

Gruppo D: Inter - Shakhtar Donetsk 2-0, Sheriff - Real Madrid 0-3

Martedì 7 dicembre

Gruppo A: Paris - Club Brugge 4-1, Leipzig - Man. City 2-1

Gruppo B: Porto - Atlético de Madrid 3-1, AC Milan - Liverpool 1-2

Gruppo C: Dortmund - Beşiktaş 5-0, Ajax - Sporting CP 4-2

Gruppo D: Real Madrid - Inter 2-0, Shakhtar Donetsk - Sheriff 1-1

Mercoledì 8 dicembre

Gruppo E: Benfica - Dynamo Kyiv 2-0, Bayern - Barcellona 0-3

Gruppo F: Man. United - Young Boys 1-1, Atalanta - Villarreal rinviata

Gruppo G: Salzburg - Sevilla 1-0, Wolfsburg - LOSC 1-3

Gruppo H: Juventus - Malmö 1-0, Zenit - Chelsea 3-3

Giovedì 9 dicembre

Gruppo F: Atalanta - Villarreal 2-3 (19:00 CET)

Sorteggio ottavi di finale: 13 dicembre

Andata ottavi di finale: 15/16/22/23 febbraio

Ritorno ottavi di finale: 8/9/15/16 marzo

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Andata quarti di finale: 5/6 aprile

Ritorno quarti di finale: 12/13 aprile

Andata semifinali: 26/27 aprile

Ritorno semifinali: 3/4 maggio

Finale: 28 maggio

La regola dei gol in trasferta è stata abolita

C'è stato un cambio al regolamento per il 2021/22: i doppi confronti in parità al termine della gara di ritorno proseguiranno ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero di gol segnati in trasferta da una squadra.