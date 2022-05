Chi ha vinto competizioni europee col club dopo la Youth League: Christensen, Mount, Abraham, Munir

Mason Mount e Andreas Christensen sono diventati nel 2021 i primi giocatori a vincere la UEFA Youth League e la UEFA Champions League, dopo la vittoria del Chelsea contro il Manchester City per 1-0, a seguito delle vittorie a livello giovanile nel 2015 e 2016.

Christensen è entrato dalla panchina nella finale di Oporto, sei anni dopo aver iniziato da titolare la finale di UEFA Youth League vinta 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk in quello che è stato il secondo successo dei Blues nella competizione. Nel 2019 Christensen è diventato il primo giocatore a vincere UEFA Youth League, UEFA Champions League e UEFA Europa League quando il Chelsea ha battuto l'Arsenal per 4-1 a Baku, avendo vinto allora i tre titoli UEFA per club maschili, prima dell'avvento della UEFA Europa Conference League.

Mount è partito titolare nella finale di UEFA Champions League 2021 facendo anche l'assist per il gol della vittoria. Nel 2016 l'allora 17enne è entrato in campo pochi istanti dopo il pareggio al 58' del Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Youth League, e quasi subito il Chelsea è passato in vantaggio per 2-1 e ha rivinto il titolo.

Finale 2016: il Chelsea vince ancora

Anche Reece James, secondo classificato nel 2018 contro il Barcellona, e Rúben Dias del Manchester City, capitano del Benfica nella finale del 2017 contro il Salisburgo, hanno fatto la storia insieme a Christensen e Mount, diventando i primi quattro giocatori ad aver preso parte alle finali di entrambe le competizioni: UEFA Youth League e UEFA Champions League. Callum Hudson-Odoi, compagno di squadra di James nel 2018, era nella rosa del Chelsea per la finale, così come lo sono stati due secondi classificati nel 2019 contro il Porto: Billy Gilmour e Tino Anjorin.

Anche Tammy Abraham, vincitore nel 2015 e 2016 con il Chelsea, era nella loro squadra di UEFA Champions League, ma non è stato convocato per l'atto conclusivo di Oporto. Tuttavia un anno dopo col suo nuovo club, la Roma, Abraham ha vinto la nuova UEFA Europa Conference League. Carles Pérez, vincitore della UEFA Youth League del 2019 col Barcellona, era in panchina con i giallorossi a Tirana.

Il secondo giocatore dopo Christensen a vincere titoli UEFA per club a livello giovanile e maggiore è stato Munir El-Haddadi. Il calciatore ha segnato due gol nella vittoria del Barcellona nell'edizione inaugurale di UEFA Youth League del 2014, e sei anni dopo è entrato dalla panchina nella vittoria per 3-2 del Siviglia sull'Inter in UEFA Europa League.

Finale 2015 highlights: gloria per il Chelsea

Giocatori che hanno vinto la UEFA Youth League e la UEFA Champions League/UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League

Andreas Christensen

UYL: 2015 col Chelsea, V3-2 vs Shakhtar Dontesk

UEL: 2019 col Chelsea, V4-1 vs Arsenal

UCL: 2021 col Chelsea, V1-0 vs Manchester City

Mason Mount

UYL: 2016 col Chelsea, V2-1 vs Paris Saint-Germain

UCL: 2021 col Chelsea, V1-0 vs Manchester City

Munir El-Haddadi

UYL: 2014 col Barcelona, V3-0 vs Benfica

UEL: 2020 col Sevilla, V3-2 vs Inter

Tammy Abraham

UYL: 2015 col Chelsea, V3-2 vs Shakhtar Donetsk e 2016 for Chelsea, W2-1 vs Paris Saint-Germain

UECL: 2022 for Roma, W1-0 vs Feyenoord

Altri giocatori che sono apparsi in finale di UEFA Youth League e UEFA Champions League/UEFA Europa League/UEFA Europa Conference League

Rúben Dias

UYL: 2017 col Benfica, S1-2 vs Salzburg

UCL: 2021 col Manchester City, S0-1 vs Chelsea

Reece James

UYL: 2018 col Chelsea, S0-3 vs Barcelona

UCL: 2021 col Chelsea, V1-0 vs Manchester City