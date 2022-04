Fase a gironi di qualificazione per la Coppa del Mondo femminile

Le qualificazioni delle squadre europee per la fase finale di Coppa del Mondo FIFA femminile 2023 sono in corso e si concluderanno il 6 settembre 2022.

Le 51 partecipanti sono state inserite in sei gironi da sei squadre e tre da cinque. Le vincitrici dei nove gironi andranno direttamente alla fase finale, mentre le sei migliori seconde si contenderanno altri due posti riservati alle squadre europee: per qualificarsi, dovranno superare gli spareggi UEFA e uno spareggio interconfederale che, come la fase finale, si disputerà in Australia e Nuova Zelanda.

Come funziona

Le vincitrici dei nove gironi di qualificazione andranno direttamente alla fase finale in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto 2023.

Le seconde classificate nei gironi partecipano agli spareggi UEFA a ottobre 2022.

Agli spareggi, le tre migliori seconde inizieranno direttamente dal secondo turno. Le altre sei seconde disputeranno tre spareggi in gara unica al primo turno.

Le tre vincitrici del primo turno e le squadre qualificate direttamente al secondo turno disputeranno spareggi in gara unica determinati tramite sorteggio.

Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto (in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi e al secondo turno di spareggio) si qualificano per la fase finale.

 L'altra vincitrice agli spareggi disputerà gli spareggi interconfederali dal 17 al 23 febbraio 2023 in Australia e Nuova Zelanda.  

Gironi di qualificazione

Lina Hurtig (Svezia) esulta dopo il gol della vittoria contro la Finlandia

Gruppo A: Svezia, Repubblica d'Irlanda, Finlandia, Slovacchia, Georgia

La Svezia ha vinto facile in Georgia giovedì restando a punteggio pieno dopo sei partite, 11 punti davanti all'Irlanda e 12 davanti alla Finlandia, che hanno giocato due gare in meno. La Svezia si potrebbe qualificare già martedì con un punto contro l'Irlanda. La Finlandia fa visita alla Slovacchia venerdì.

Gruppo B: Spagna, Scozia, Ungheria, Ucraina, Isole Faroe

La Spagna ha vinto cinque partite su cinque e ha cinque lunghezze di vantaggio sulla Scozia, che ha battuto 8-0 a novembre. Le due squadre si ritroveranno a Glasgow giovedì con la Spagna che può già certificare la qualificazione.

Gruppo C: Islanda, Olanda, Repubblica Ceca, Bielorussia, Cipro

L'Islanda è in testa dopo la vittoria per 5-0 di giovedì contro la Bielorussia. L'Olanda, imbattuta e staccata di un punto, sfida Cipro venerdì. La Repubblica ceca, a sei punti e con una partita in meno, sfida l'Islanda martedì.

Gruppo D: Inghilterra, Austria, Irlanda del Nord, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Lettonia

L'Inghilterra ha vinto sei partite su sei e ha cinque punti di vantaggio su due squadre che sono nel suo stesso girone di UEFA Women's EURO 2022, Austria e Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord farà visita all'Austria venerdì e ospiterà l'Inghilterra martedì.

Gruppo E: Danimarca, Russia*, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Malta, Azerbaigian

*Russia sospesa fino a nuovo aggiornamento

La Danimarca è a punteggio pieno dopo sei partite e nessuno ha segnato più di Signe Bruun (12 gol) in questa competizione. La Bosnia ed Erzegovina ha battuto l'Azerbaigian 1-0 giovedì arrivando a due punti dal Montenegro terzo in classifica.

Gruppo F: Norvegia, Belgio, Polonia, Albania, Kosovo, Armenia

Una tripletta di Ada Hegerberg ha permesso alla Norvegia di battere 5-1 il Kosovo giovedì con la capolista che resta imbattuta. Il Belgio resta staccato di tre punti dopo il 5-0 in Albania. La Polonia è staccata di altre due lunghezze dopo il successo contro l'Armenia.

La Svizzera ha centrato una vittoria importante in Italia

Gruppo G: Svizzera, Italia, Romania, Croazia, Lituania, Moldavia

A novembre la Svizzera ha battuto 2-1 l'Italia, che ha incassato la prima sconfitta, e poi ha centrato la vittoria in Lituania raggiungendo quota 18 punti in sei partite. Le Azzurre sono staccate di tre punti dopo essersi imposte 5-0 contro la Romania, terza e staccata di sei lunghezze ma con una partita in meno.

Gruppo H: Germania, Serbia, Portogallo, Turchia, Israele, Bulgaria

La Germania ha vinto sei partite su sei, ma il vantaggio è di soli tre punti dopo la vittoria della Serbia contro Israele per 4-0 di giovedì. La Serbia ha giocato una partita in più di Germania e Portogallo che si sfidano sabato. La Turchia ha vinto 2-0 in Bulgaria restando in corsa.

Gruppo I: Francia, Galles, Slovenia, Grecia, Kazakistan, Estonia

La Francia ha sconfitto il Kazakistan 6-0 e poi ha superato il Galles 2-0 mantenendosi a punteggio pieno dopo sei partite. La Slovenia avrebbe potuto chiudere il 2021 a pari punti con il Galles, ma è staccata di due lunghezze dopo aver pareggiato 0-0 in casa contro la Grecia.

Statistiche squadre

La Germania è in testa al Gruppo H dopo la vittoria in Portogallo

La Germania spera di rivincere il titolo conquistato nel 2003 e nel 2007

La Norvegia è l'altra squadra europea che ha vinto il titolo mondiale nel 1995.

L'Olanda è arrivata seconda nel 2019.

La Svezia ad agosto ha vinto la sua seconda medaglia d'argento consecutiva alle Olimpiadi; nel 2019 ha vinto la medaglia di bronzo dopo un secondo posto in Germania nel 2003.

Cipro è all'esordio in Coppa del Mondo femminile.

Il Lussemburgo partecipa alla fase di qualificazione vera e propria per la prima volta.

Partecipano a UEFA Women's EURO 2022 dal 6 al 31 luglio: Austria, Belgio, Danimarca, Inghilterra (nazione ospitante), Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Italia, Olanda (campione in carica), Irlanda del Nord, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera. Russia sospesa fino a nuovo avviso.

Date

Fase di qualificazione a gironi

16–21 settembre 2021

21–26 ottobre 2021

25–30 novembre 2021

23 febbraio 2022

7–12 aprile 2022

23–28 giugno 2022

1–6 settembre 2022

Spareggi UEFA

3–11 ottobre 2022

Fase finale: partecipanti per confederazione

Nazioni ospitanti: 2 (Australia, Nuova Zelanda)

AFC: 5 (Cina, Giappone, Filippine*, Corea del Sud, Vietnam*)

CAF: 4

CONCACAF: 4

CONMEBOL: 3

UEFA: 11

Spareggi interconfederali: 3

* Debutto

Spareggi interconfederali

È previsto un torneo a 10 squadre in Australia e Nuova Zelanda dal 17 al 23 febbraio 2023 per determinare le ultime tre partecipanti alla fase finale.

Partecipanti per confederazione

AFC: 2 (Taipei Cinese, Thailandia)

CAF: 2

CONCACAF: 2

CONMEBOL: 2

OFC: 1

UEFA: 1

Le squadre saranno suddivise in tre gironi (due da tre e uno da quattro), con teste di serie decise in base al ranking FIFA. Tutti i gironi verranno disputati come competizioni separate a eliminazione diretta e la vincente andrà alla fase finale. Nei due gironi da tre squadre, una testa di serie andrà direttamente in finale (dopo aver giocato un'amichevole contro Australia o Nuova Zelanda) e affronterà la vincente della semifinale tra le altre due nazioni.