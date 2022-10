Benzema al quarto posto nella classifica marcatori di sempre della UEFA Champions League

Con la straordinaria stagione 2021/22, Karim Benzema è salito a 86 gol segnati in UEFA Champions League, salendo al quarto posto tra i marcatori più prolifici di sempre nella competizione.

Oggi 34enne, Benzema ha segnato col Lyon al suo esordio in UEFA Champions League - nella vittoria per 2-1 nella fase a gironi contro il Rosenborg il 6 dicembre 2005, 13 giorni prima del suo 18° compleanno. Ha lasciato la Francia per Madrid nel 2009 (la stessa estate in cui Cristiano Ronaldo è entrato a far parte del club), e adesso vuole allungare il record a 18 stagioni consecutive in gol in UEFA Champions League. Se dovesse segnare segnare anche nel 2022/23, eguaglierebbe il record di Lionel Messi.

Ad oggi, Benzema ha segnato in 62 partite di UEFA Champions League, i suoi gol hanno contribuito a 45 vittorie e 11 pareggi, oltre a sei sconfitte.

Tutti i gol di Karim Benzema nel 2021/22

140 Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

127 Lionel Messi (ARG, Barcelona, Paris Saint-Germain)

91 Robert Lewandowski (POL, Dortmund, Bayern, Barcelona)

86 Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

71 Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

120 Lionel Messi (ARG, Barcelona)

105 Cristiano Ronaldo (POR, Real Madrid)

74: Karim Benzema (FRA, Real Madrid)

69: Robert Lewandowski (POL, Bayern München)

66: Raúl González (ESP, Real Madrid)

Stagione per stagione

Cinque grandi gol di Benzema

Benzema e Lionel Messi sono gli unici calciatori ad aver segnato in 17 edizioni consecutive di UEFA Champions League, sebbene Messi adesso abbia allungato a 18.



2005/06 1 (Lyon)

2006/07 2 (Lyon)

2007/08 4 (Lyon)

2008/09 5 (Lyon)

2009/10 1 (Real Madrid)

2010/11 6 (Real Madrid)

2011/12 7 (Real Madrid)

2012/13 5 (Real Madrid)

2013/14 5 (Real Madrid)

2014/15 6 (Real Madrid)

2015/16 4 (Real Madrid)

2016/17 5 (Real Madrid)

2017/18 5 (Real Madrid)

2018/19 4 (Real Madrid)

2019/20 5 (Real Madrid)

2020/21 6 (Real Madrid)

2021/22 15 (Real Madrid)

Gol per turno

56 fase a gironi

14 ottavi di finale

7 quarti di finale

8 semifinali

1 finale

Triplette

Real Madrid - Auxerre 4-0 (08/12/2010)

Real Madrid - Malmö 8-0 (09/12/2015)

Real Madrid - Paris 3-1 (09/03/2022)

Chelsea - Real Madrid 1-3 (06/04/2022)