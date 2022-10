Erling Haaland in Champions League: gol, avversari e confronto con Ronaldo, Messi e Mbappé

Haaland in Champions League Statistiche generali

Partite: 22

Gol: 28

Minuti per gol: 59 min 30 sec (1667 totali) Per club

Salzburg: 6 partite, 8 gol

Dortmund: 13 partite, 15 gol

Man City: 3 partite, 5 gol

Dopo tre stagioni, Erling Haaland ha già segnato più di ben 28 giocatori nella storia della Champions League. Con la doppietta alla terza giornata contro il Copenhagen, ha scavalcato Rivaldo e Luis Suárez.

I grandi campioni dopo 20 partite

Erling Haaland – 25 gol

Harry Kane – 15 gol

Kylian Mbappé – 12 gol

Karim Benzema – 12 gol

Robert Lewandowski – 11 gol

Lionel Messi – 8 gol

Cristiano Ronaldo – 0 gol

Ad Haaland sono bastate 14 partite per superare Ole Gunnar Solskjær (19 in 77) come miglior marcatore norvegese in Champions League.

Come ha segnato Haaland? Sinistro: 20

Destro: 5

Colpo di testa: 3 Haaland ha battuto tre rigori (di sinistro) e li ha trasformati tutti.

Haaland: tutti i gol in Champions League con il Dortmund

Contro quali squadre ha segnato Haaland?

• Haaland ha affrontato 13 squadre in Champions League e ha segnato contro 11: solo Ajax e Manchester City lo hanno tenuto a bada quando giocava nel Dortmund. Otto gol sono arrivati contro squadre belghe, mentre il Siviglia da solo ne ha subiti sei in tre partite.

Squadra avversaria Partite Gol Ajax 1 0 Beşiktaş 2 3 Club Brugge

2 4 Copenhagen 1 2 Dortmund 1 1 Genk 2 4 Lazio 1 1 Liverpool 2 1 Man City 2 0 Napoli 2 3 Paris 2 2 Sevilla 3 6 Zenit 1 1 TOTALE 21 26

Quando ha segnato Haaland nelle competizioni UEFA?

• I gol realizzati da Haaland sono ripartiti uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli allenatori avversari dovrebbero temerlo di più da metà ripresa in poi. La maggior parte dei suoi gol, infatti, è arrivata dal 66' al 75'.

Minuto Gol 0–10 2 11–20 3 21–30 2 31–40 4 41 - intervallo 4 Primo tempo 15 46–55 1 56–65 2 66–75 5 76–85 3 85 - fine partita 2 Secondo tempo 13 TOTALE 26

I gol di Haaland in Champions League

2019/20 (Salzburg/Dortmund)

17/09/2019 Salzburg - Genk 6-2 ⚽⚽⚽

02/10/2019 Liverpool - Salzburg 4-3 ⚽

23/10/2019 Salzburg - Napoli 2-3 ⚽⚽

05/11/2019 Napoli - Salzburg 1-1 ⚽

27/11/2019 Salzburg - Genk 1-4 ⚽

10/12/2019 Salzburg - Liverpool 0-2

18/02/2020 Dortmund - Paris 2-1 ⚽⚽

11/03/2020 Paris - Dortmund 2-0

2020/21 (Dortmund)

20/10/2020 Lazio - Dortmund 3-1 ⚽

28/10/2020 Dortmund - Zenit 2-0 ⚽

04/11/2020 Club Brugge - Dortmund 0-3 ⚽⚽

24/11/2020 Dortmund - Club Brugge 3-0 ⚽⚽

17/02/2021 Sevilla - Dortmund 2-3 ⚽⚽

09/03/2021 Dortmund - Sevilla 2-2 ⚽⚽

06/04/2021 Man City - Dortmund 2-1

14/04/2021 Dortmund - Man City 1-2

2021/22 (Dortmund)

15/09/2021 Beşiktaş - Dortmund 1-2 ⚽

19/10/2021 Ajax - Dortmund 4-0

07/12/2021 Dortmund - Beşiktaş 5-0 ⚽⚽

2022/23 (Man City)

06/09/2022 Sevilla - Man City 0-4 ⚽⚽

14/09/2022 Man City - Dortmund 2-1 ⚽

05/10/2022 Man City - Copenhagen 5-0 ⚽⚽