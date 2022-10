Erling Haaland in Champions League: gol, avversari e confronto con Ronaldo, Messi e Mbappé

Haaland in Champions League Statistiche generali

Partite: 21

Gol: 26

Minuti per gol: 62 (1622 totali) Per club

Salzburg: 6 partite, 8 gol

Dortmund: 13 partite, 15 gol

Man City: 2 partite, 3 gol

Dopo tre stagioni, Erling Haaland ha già segnato più di ben 30 giocatori nella storia della Champions League. Con un'altra rete, raggiungerà Rivaldo e Luis Suárez.

I grandi campioni dopo 20 partite

Erling Haaland – 25 gol

Harry Kane – 15 gol

Kylian Mbappé – 12 gol

Karim Benzema – 12 gol

Robert Lewandowski – 11 gol

Lionel Messi – 8 gol

Cristiano Ronaldo – 0 gol

Ad Haaland sono bastate 14 partite per superare Ole Gunnar Solskjær (19 in 77) come miglior marcatore norvegese in Champions League.

Come ha segnato Haaland? Sinistro: 19

Destro: 4

Colpo di testa: 3 Haaland ha battuto tre rigori (di sinistro) e li ha trasformati tutti.

Haaland: tutti i gol in Champions League con il Dortmund

Contro quali squadre ha segnato Haaland?

• Haaland ha affrontato 12 squadre in Champions League e ha segnato contro 10: solo Ajax e Manchester City lo hanno tenuto a bada quando giocava nel Dortmund. Otto gol sono arrivati contro squadre belghe, mentre il Siviglia da solo ne ha subiti sei in tre partite.

Squadra avversaria Partite Gol Ajax 1 0 Beşiktaş 2 3 Club Brugge

2 4 Dortmund 1 1 Genk 2 4 Lazio 1 1 Liverpool 2 1 Man City 2 0 Napoli 2 3 Paris 2 2 Sevilla 3 6 Zenit 1 1 TOTALE 21 26

Quando ha segnato Haaland nelle competizioni UEFA?

• I gol realizzati da Haaland sono ripartiti uniformemente fra entrambi i tempi, ma gli allenatori avversari dovrebbero temerlo di più da metà ripresa in poi. La maggior parte dei suoi gol, infatti, è arrivata dal 66' al 75'.



Minuto Gol 0-10 1 11-20 3 21-30 2 31-40 3 41-fine primo tempo 4 Primo tempo 13 46-55 1 56-65 2 66-75 5 76-85 3 85-fine secondo tempo 2 Secondo tempo 13 TOTALE 26

I gol di Haaland in Champions League

2019/20 (Salzburg/Dortmund)

17/09/2019 Salzburg - Genk 6-2 ⚽⚽⚽

02/10/2019 Liverpool - Salzburg 4-3 ⚽

23/10/2019 Salzburg - Napoli 2-3 ⚽⚽

05/11/2019 Napoli - Salzburg 1-1 ⚽

27/11/2019 Salzburg - Genk 1-4 ⚽

10/12/2019 Salzburg - Liverpool 0-2

18/02/2020 Dortmund - Paris 2-1 ⚽⚽

11/03/2020 Paris - Dortmund 2-0

2020/21 (Dortmund)

20/10/2020 Lazio - Dortmund 3-1 ⚽

28/10/2020 Dortmund - Zenit 2-0 ⚽

04/11/2020 Club Brugge - Dortmund 0-3 ⚽⚽

24/11/2020 Dortmund - Club Brugge 3-0 ⚽⚽

17/02/2021 Sevilla - Dortmund 2-3 ⚽⚽

09/03/2021 Dortmund - Sevilla 2-2 ⚽⚽

06/04/2021 Man City - Dortmund 2-1

14/04/2021 Dortmund - Man City 1-2

2021/22 (Dortmund)

15/09/2021 Beşiktaş - Dortmund 1-2 ⚽

19/10/2021 Ajax - Dortmund 4-0

07/12/2021 Dortmund - Beşiktaş 5-0 ⚽⚽

2022/23 (Man City)

06/09/2022 Sevilla - Man City 0-4 ⚽⚽

14/09/2022 Man City - Dortmund 2-1 ⚽