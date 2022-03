Sorteggio quarti di finale e semifinali UEFA Europa League: guida completa

Quando sarà il sorteggio dei quarti e semifinali di Europa League?

Il sorteggio dei quarti di finale e semifinali della UEFA Europa League 2021/22 verrà effettuato venerdì 18 marzo alle 13:30 CET a Nyon (Svizzera) presso la Casa del Calcio Europeo. La diretta streaming del sorteggio apparirà qui.

Chi partecipa al sorteggio dei quarti e semifinali di Europa League?

Al sorteggio partecipano le otto vincitrici degli ottavi di finale di UEFA Europa League.

Atalanta (ITA)

Barcelona (ESP)

Braga (POR)

Eintracht Frankfurt (GER)

Leipzig (GER)

Lyon (FRA)

Rangers (SCO)

West Ham (ENG)

Come funziona il sorteggio dei quarti e semifinali di Europa League?

Per i quarti ci sarà un sorteggio libero e i vari accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Verrà effettuato un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di 'casa' della finale ma solo per motivi burocratici.

Non sono previste teste di serie né protezioni geografiche. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio.

Quando si giocano le sfide dei quarti e semifinali di Europa League?

Andata quarti di finale: 7 aprile

Ritorno quarti di finale: 14 aprile

Andata semifinali: 28 aprile

Ritorno semifinali: 5 maggio