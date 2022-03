Sorteggio quarti di finale e semifinali di UEFA Champions League: guida completa

Quando e dove si svolge il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Champions League?

Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Champions League 2021/22 è in programma venerdì 18 marzo alle 12:00 (CET) presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). È possibile seguirlo in diretta streaming qui.

Chi partecipa al sorteggio? Al sorteggio parteciperanno le otto vincitrici degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Qualificate ai quarti

Bayern (GER)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP) Ancora in corsa agli ottavi

Chelsea (ENG) / LOSC Lille (FRA)

Villarreal (ESP) / Juventus (ITA)

Benfica (POR) / Ajax (NED)

Atlético (ESP) / Manchester United (ENG)

Come funziona il sorteggio per i quarti di finale e le semifinali?

Il sorteggio definirà il tabellone dei quarti di finale e delle semifinali. Inoltre, si terrà un sorteggio per determinare la squadra "in casa" pro forma in finale.

I sorteggi sono aperti: non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra squadre della stessa nazione.

Quando si giocano i quarti di finale di Champions League?

Quarti di finale

Andata: 5/6 aprile

Ritorno: 12/13 aprile

Semifinali

Andata: 26/27 aprile

Ritorno: 3/4 maggio

Finale

Sabato 28 maggio (Stade de France, Paris)