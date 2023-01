Kylian Mbappé ed Erling Haaland in Champions League: statistiche, paragoni con Messi e Ronaldo, chi è il più veloce

La partenza di Cristiano Ronaldo per l'Arabia Saudita segna la fine di un'era: quella della grande rivalità con Lionel Messi che ha caratterizzato la UEFA Champions League negli ultimi 15 anni.

Cosa succederà adesso? In realtà non dovremo aspettare molto. Kylian Mbappé ed Erling Haaland, infatti, hanno preso d'assalto la Champions League riscrivendo nuovi record dopo i rispettivi esordi nel 2016 e nel 2019.

Haaland, che ha 22 anni ed è solo alla quarta stagione nel torneo, è già 28º nella classifica marcatori assoluta di Champions League. Mbappé, 24 anni, è 17º. Entrambi i giocatori hanno fatto meglio di Ronaldo e Messi nella stessa fase della loro carriera.

Haaland Mbappé 21/07/2000 Data di nascita 20/12/1998 23 Presenze 59 28 Gol 40 3 Assist 26 1 Triplette 2

Entrambi hanno anche cambiato squadra in questi anni. Mbappé è passato al Paris Saint-Germain dopo aver raggiunto le semifinali con il Monaco nella stagione d'esordio, mentre Haaland ha disputato la competizione con Salisburgo, Dortmund e Manchester City.

Nessuno dei due ha ancora vinto la Champions League. Mbappé ha perso la finale del 2020 e ha anche raggiunto due semifinali, mentre Haaland deve ancora superare i quarti di finale, ma c'è ancora molto tempo.

Infuria già il dibattito su chi sia più forte: anche se non spetta a noi decidere, pubblichiamo le loro statistiche in Champions League per avere un primo termine di paragone.

Haaland: statistiche e record in Champions League

Mbappé: statistiche e record in Champions League

Mbappé aveva solo 17 anni quando ha esordito in Champions League entrando dalla panchina per il Monaco contro il Leverkusen il 27 settembre 2016. Ha segnato nella sua prima gara da titolare (e in sette delle sue prime otto presenze), persa 5-3 contro il Manchester City all'andata degli ottavi di finale 2016/17. A otto giorni dal suo 19° compleanno, è diventato il giocatore più giovane a raggiungere i 10 gol in Champions League.

Il francese ha anche superato Lionel Messi diventando il più giovane a raggiungere quota 20, 30 e 40 gol, anche se da allora l'età per i 20 gol è stata abbassata da Haaland. L'attaccante norvegese aveva 19 anni quando è diventato il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk del 17 settembre 2019. Nel giro di 18 mesi ha già raggiunto i 20 gol.

Al compimento del 21º anno, Haaland e Mbappé avevano segnato rispettivamente 20 e 19 gol in Champions League. L'unico altro giocatore in doppia cifra alla stessa età era stato Karim Benzema (12), mentre Messi ne aveva segnati otto e Ronaldo zero.

Giocatore 20 gol 30 gol 40 gol Haaland 20a 231g* - - Mbappé 21a 255g 22a 352g* 23a 317g* Messi 22a 266g 23a 131g 24a 130g Raúl 22a 297g 24a 91g 25a 258g Müller 24a 159g 26a 3g 26a 35g Benzema 23g 282g 25a 105g 26a 307g Ronaldo 24a 306g 26a 270g 27a 241g Henry 25a 39g 26a 206g 28a 188g Van Nistelrooy 26a 85g 26a 296g 28a 125g Lewandowski 26a 202g 27a 110g 28a 240g

*record

Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé in Champions League

I più veloci a raggiungere 10, 20, 30 e 40 gol

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol Van Nistelrooy 15 27 34* 45* Benzema 14 34 50 57 Mbappé 15 37 51 59 Lewandowski 16 36 46 61 Messi 23 36 48 61 Neymar 19 38 49 65 Ronaldo 37 56 74 82 Haaland 7 14* - - Kane 12 24 - - Haller 6* - - -

*record

Mbappé e Haaland per stagione

Messi e Ronaldo sono arrivati primi nella classifica marcatori di Champions League per 12 stagioni consecutive, prima che Robert Lewandowski spezzasse l'incantesimo nel 2019/20. Haaland l'ha vinta la stagione successiva, precedendo Mbappé e diventando il più giovane calciatore ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere a soli 20 anni.

Mbappé Stagione Haaland Partite Gol Partite Gol 10 8 2016/17 - - 8 4 2017/18 - - 8 4 2018/19 - - 10 5 2019/20 8 10 7 6 2020/21 7 10 8 6 2021/22 3 3 6 7 2022/23 4 5 59 40 Totale 23 28

Mbappé o Haaland: chi è più veloce?

Mbappé ha raggiunto i 38 km/h in una partita di Ligue 1 del 2019 tra Paris e Monaco: per fare un confronto, Usain Bolt aveva battuto il record dei 100 metri 10 anni prima con una velocità media di 37,58 km/h. Haaland, però, non è lontano dal francese, avendo toccato i 36,3 km/h in Bundesliga.

Mbappé è in vantaggio anche in Champions League: in questa stagione ha raggiunto una velocità massima di 35,6 km/h, contro i 34,9 km/h di Haaland. Sorprendentemente, nessuno dei due è entrato nella top ten della fase a gironi 2022/23.

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League

I confronti diretti

Mbappé e Haaland si sono affrontati due volte in Champions League agli ottavi di finale del 2019/20. Due gol di Haaland hanno regalato al Dortmund la vittoria per 2-1 sul Paris Saint-Germain all'andata, mentre Mbappé ha propiziato la rete di Neymar. Al ritorno, Haaland è rimasto a secco e il Paris ha rimontato, passando il turno con un 3-2 complessivo. Mbappé, alle prese con una contusione, è entrato dalla panchina nel finale.

Highlights: Dortmund - Paris 2-1

Haaland su Mbappé, Mbappé su Haaland

Haaland nel 2022: "Non mi piace paragonarmi ad altri, ognuno deve essere se stesso. Negli ultimi 10 anni, i media hanno confrontato molto Ronaldo e Messi: secondo me, loro due si sono stimolati a vicenda e credo sia positivo".

Mbappé nel 2022: "Lui è all'inizio. Sono contento per lui e per quello che fa, ma ho giocato anche a destra e a sinistra. In tutta modestia, non credo che nessun altro sia capace di cambiare posizione come faccio io ogni anno e mantenere le prestazioni ai massimi livelli".