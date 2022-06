Le ultime sulle qualificazioni EURO Under 21 del 2023

Il Belgio ha mancato l'en plein con l'1-1 contro la Danimarca a marzo, ma è matematicamente primo e ha prenotato un posto per la fase finale in Georgia e Romania con due gare di anticipo. La Danimarca doveva vincere per potersi classificare prima, ma rimane saldamente al secondo posto con tre lunghezze di vantaggio sulla Turchia e una partita in più da giocare.