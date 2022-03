Le ultime sulle qualificazioni EURO Under 21 del 2023

Il cammino di qualificazione ai Campionati Europei UEFA Under 21 del 2023 in Georgia e Romania è in corso. Le partite dei gironi si chiuderanno a giugno 2022, mentre a settembre si disputeranno gli spareggi.

In totale, 53 squadre si affrontano per contendersi 14 posti a fianco di Georgia e Romania (qualificate di diritto come nazioni ospitanti) nella fase finale dell'estate 2023. Il Belgio è la prima squadra a qualificarsi alla fase finale come prima del girone, mentre altre nazioni sono certe di partecipare almeno agli spareggi arrivando nelle prime due posizioni. Guarda il punto della situazione.

Partite e risultati

Classifiche

I gironi si giocano fino al 14 giugno.

Le nove vincenti dei gironi e la migliore seconda (senza contare i risultati contro le seste) si qualificheranno direttamente alla fase finale, raggiungendo Georgia e Romania.

Le altre otto seconde accederanno agli spareggi di settembre 2022 per gli ultimi quattro posti in palio.

I cinque gol più belli di EURO Under 21 2021

La Germania punta a difendere il titolo in Georgia e Romania dopo il successo del 2021 in Ungheria e Slovenia.

L'Inghilterra punta alla nona qualificazione consecutiva alla fase finale.

L'Italia vuole allungare il record di 13 qualificazioni da quando nel 1994 è stata introdotta la fase finale; gli Azzurrini sono in testa per numero di successi con la Spagna: cinque.

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Estonia, Isole Faroe , Gibilterra, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, San Marino e Galles hanno iniziato le qualificazioni cercando raggiungere la Georgia come esordienti a una fase finale (anche se Albania e Bulgaria si erano qualificate alla fase a eliminazione diretta a otto squadre nel formato precedente al 1994, che prevedeva gare d'andata e ritorno).

Gruppo A: Croazia, Norvegia, Austria, Finlandia, Azerbaigian, Estonia

La Croazia ha vinto le prime sei partite, ma nelle partite di marzo ha pareggiato 0-0 contro l'Austria e perso 3-2 in casa contro la Finlandia. L'Austria ha battuto la Norvegia 3-1 arrivando seconda ma a tre punti dalla Croazia e ha una sola partita da giocare a differenza della capolista che ne ha due. La Norvegia è terza a quattro punti dalla Croazia ma ha una partita da giocare, così come la Finlandia quarta classificata, che ha due punti di distacco.

La Germania ha battuto la Lettonia ed è tornata in vetta al Gruppo B Getty Images

Gruppo B: Germania (campione in carica), Israele, Polonia, Ungheria, Lettonia, San Marino

La Germania ha cinque punti di vantaggio dopo l'1-0 in trasferta contro Israele, seconda forza del girone, che aveva pareggiato 2-2 con la Polonia. Israele è a un punto dalla Polonia, che ha pareggiato 1-1 con l'Ungheria, e a cinque al secondo posto. San Marino ha pareggiato 0-0 con la Lettonia il 29 marzo, conquistando il suo primo punto nelle qualificazioni da un altro 0-0 risalente al 16 giugno 2015. Quello è stato anche il primo punto ottenuto in casa dallo 0-0 con la Finlandia del 5 marzo 2014.

Gruppo C: Spagna, Russia*, Slovacchia, Malta, Lituania, Irlanda del Nord

*Russia sospesa fino a nuovo avviso

La Spagna ha battuto la Lituania 8-0 e poi vinto 3-2 in Slovacchia consolidando il primo posto. Malta ha perso l'occasione per ridurre il gap con la Slovacchia a tre punti avendo perso 3-1 in casa con la Lituania che ha raggiunto Malta e Irlanda del Nord a sei punti.

La Spagna rimane in corsa per la qualificazione Getty Images

Gruppo D: Portogallo, Grecia, Islanda, Bielorussia, Cipro, Liechtenstein

Il Portogallo ha perso i primi punti del girone nella gara d'apertura di marzo pareggiando 1-1 con l'Islanda, ma poi ha vinto 4-0 in Grecia tornando in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sulla Grecia e con una partita in meno. Con questo risultato, il Portogallo è matematicamente nelle prime due posizioni. La Grecia è seconda davanti Islanda e Bielorussia che però hanno tre partite da giocare.

Gruppo E: Svizzera, Olanda, Moldavia, Bulgaria, Galles, Gibilterra

La Svizzera è certa di finire tra le prime due grazie al successo per 5-1 contro il Galles anche se dopo ha perso 2-0 in Olanda che adesso è a due punti e con una partita da giocare. Con la vittoria per 4-0 su Gibilterra, la Moldavia è a sei punti dall'Olanda, che può ancora raggiungere e ospitare in casa il 3 giugno.

L'Olanda ha vinto 2-0 contro la Svizzera ANP/AFP via Getty Images

Gruppo F: Italia, Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Lussemburgo

L'Italia ha fatto un importante balzo avanti verso la fase finale battendo la Bosnia-Herzegovina per 1-0, mentre la Svezia ha perso 2-0 in casa contro la Repubblica d'Irlanda che li aveva precedentemente battuti a novembre. Gli Azzurrini sono adesso primi con tre punti di vantaggio sulla Svezia e una in più partita da giocare. L'Irlanda è a un punto dal secondo posto e, come l'Italia, ha tre partite da giocare a differenza delle due della Svezia.

Gruppo G: Repubblica Ceca, Inghilterra, Slovenia, Albania, Kosovo, Andorra

L'Inghilterra è imbattuta nel Gruppo G The FA via Getty Images

Gruppo H: Francia, Ucraina, Serbia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Armenia 

La Francia, che a settembre aveva pareggiato 1-1 nelle Isole Faroe, ha vinto la gara a campi invertiti per 2-0 e consolidato il primo posto. La Serbia ha battuto la Macedonia del Nord per 2-1 e l'Armenia per 2-0 salendo al terzo posto, a due dalle Isole Faroe, che ha vinto 1-0 in Macedonia del Nord.

A causa della situazione in Ucraina, le partite previste a marzo contro Armenia e Francia sono state rinviate a giugno. Le nuove date saranno confermate in seguito.

Gruppo I: Belgio (qualificata), Danimarca, Turchia, Scozia, Kazakistan

25-29 marzo 2021

4-8 giugno 2021

2-7 settembre 2021

7-12 ottobre 2021

11-16 novembre 2021

24-29 marzo 2022

1-14 giugno 2022